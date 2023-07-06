Голодные игры: к чему приведет новая ссора Грузии и Украины

Украина и Грузия поссорились из-за Михаила Саакашвили. Тот на очередном судебном заседании выглядел худым и изможденным. Президент Владимир Зеленский потребовал от Тбилиси передать политика Киеву, а также предписал грузинскому послу выехать из Украины. В Тбилиси в ответ заявили о неприемлемой эскалации. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит с Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. Параллельно в суде рассматривается еще несколько уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных денег, разгоне в 2007 году митингов грузинской оппозиции и разгроме телекомпании «Имеди».

Условия содержания Саакашвили довольно своеобразные. Непосредственно в тюрьме он провел только 48 дней, остальное время лежал в тюремной больнице, а с мая прошлого года лечится в частной клинике в Тбилиси. Известно, что бывшему президенту выделили отдельный этаж, за ним присматривают западные врачи. Месяц содержания политика обходится в $6 тыс., что делает его самым дорогим зэком Грузии. Кроме того, за время заключения Саакашвили принял 2,3 тыс. посетителей, в том числе родственников и сторонних врачей.

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи во время судебного заседания по делу о насильственном разгоне массовых антиправительственных акций протеста в 2007 году в Тбилиси Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Всё это, однако, Саакашвили не устраивает. Политик периодически объявляет голодовки, в остальное время также отказывается от прописанного рациона. В результате при росте 195 см сейчас Саакашвили весит 64 кг, хотя при аресте достигал 120 кг. Кроме того, у бывшего президента периодически происходят припадки. Так, на одном из роликов видно, как он падает с больничной койки, а поднимается только с помощью медсестер. На другом видео скандалит, разбрасывает вещи и как будто пытается скатиться с постели.

Сам Саакашвили не раз жаловался на состояние здоровья. По его словам, под стражей у него открылось два десятка болезней, в том числе разрушаются кости, что причиняет ему «мучительную боль». Адвокаты политика пытались добиться его освобождения и перевода на лечение за рубеж. Дважды, однако, отрицательные вердикты выносили грузинские суды, в мае нынешнего года иск не удовлетворил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

3 июля Саакашвили впервые с февраля появился на публике — подключился по видеосвязи к заседанию Тбилисского городского суда, который рассматривает дело о разгоне оппозиционных митингов в 2007 году. «Вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния», — сказал он. Потом поднял футболку и показал исхудавшее тело. Далее заявил, что «физически слаб, но очень силен внутри».

Как отреагировали на Украине

Появление Саакашвили вызвало бурную реакцию в Киеве. Президент Владимир Зеленский потребовал от грузинских властей передать политика Украине. «Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры также предлагали различные опции спасения», — сказал он. Кроме того, Зеленский предписал грузинскому послу покинуть страну в течение 48 часов для «консультаций со своей столицей».

Заседание суда по делу о разгоне оппозиционных митингов в 2007 году Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

В свою очередь, глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что против Грузии могут быть введены международные санкции, если та не выдаст Саакашвили. Он также отметил, что судебные процессы над бывшим президентом являются препятствием для вступления республики в Евросоюз. По словам Арахамия, грузины обязательно должны сменить действующую власть, а потом заняться «возвращением» Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси слова киевских политиков назвали спекуляцией и неприемлемой эскалацией. «Я не хочу глубоко затрагивать эту тему по той простой причине, что это касается президента страны, находящейся в состоянии войны. В целом позиция [украинских] властей является, конечно, оскорбительной », — сказал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он при этом добавил, что хочет сохранять хорошие отношения с Украиной и оставаться «хотя бы в режиме односторонней дружбы».

Плакат на митинге объединенной оппозиции с требованием отставки президента Грузии. 2007 год Фото: ТАСС/Александр Климчук

Министр юстиции Рати Брегадзе снова подчеркнул, что Саакашвили продолжает игнорировать рекомендации врачей. «Ответственность лежит на тех радикалах, которые призывали его наносить себе увечья, так как они хотят одного — воспользоваться политическим прошлым осужденного и заработать политические баллы», — отметил чиновник. Депутат грузинского парламента Алеко Элисашвили заявил, что слова украинских политиков выходят за рамки минимального этикета. По его словам, такое поведение иногда предваряет войны. «Я надеюсь, что война между нами и Украиной все-таки не начнется», — сказал он.

Что говорят эксперты

В целом отношения Украины и Грузии остаются напряженными. В Тбилиси отказываются вводить санкции против России и поставлять Киеву оружие. Украинское руководство такой подход не устраивает. В команде Зеленского то намекают, то прямо говорят, что закавказской республике следует открыть «второй фронт» против РФ, чтобы «освободить Абхазию и Южную Осетию».

Политолог Артур Атаев отмечает, что Украина переживает крах своих надежд.

— После начала СВО в Киеве были уверены, что Грузия откроет «второй фронт». В Тбилиси этого делать не стали, даже не свернули торговые отношения с Россией. Киев с этим смириться никак не может, поэтому мы видим постоянные дипломатические скандалы. Состояние здоровья Саакашвили в этом смысле стало просто еще одним поводом , — говорит собеседник.

Он добавляет, что отношения Грузии и Украины продолжат ухудшаться.

Сторонники Михаил Саакашвили во время митинга в Лондоне. Март 2023 года Фото: TASS/Zuma

— Военной эскалации не будет. Как минимум у сторон нет общей границы. К тому же и Киев, и Тбилиси декларируют стремление вступить в НАТО. Но продолжится ухудшение политического и экономического взаимодействия. Мы будем слышать с обеих сторон всё новые оскорбительные заявления. Украина может также блокировать грузинские товары, ввести некое экономическое эмбарго.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев говорит, что нынешний скандал стал новым витком напряженности в отношениях Украины и Грузии.