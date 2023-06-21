Здоровому лечиться: Саакашвили вновь решил заняться политикой в Грузии

Бывший президент Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, заявил о намерении вернуться в грузинскую политику. Он призвал объединиться «все национальные, антироссийские, европейские силы». По словам экс-лидера, его основная цель — «разгромить российский олигархический режим Бидзины Иванишвили». На фоне усиления противостояния между властью и оппозицией представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что выполнили все требования ЕС. Однако в Брюсселе в это не верят. Как сейчас складываются отношения Тбилиси и Евросоюза и что задумал Саакашвили — разбирались «Известия».

Из грузинской политики в украинскую и обратно

«Несмотря на состояние моего здоровья, я собираюсь активно включиться в грузинскую политику параллельно с участием [в политике] на Украине. Мы не должны ждать победы Украины сложа руки, а наоборот, приблизить ее в том числе нашими инновационными и смелыми действиями», — написал бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом еще полгода назад он заявлял, что не собирается заниматься политикой на родине, связывая свое профессиональное будущее только с Украиной. «Последней каплей стал парад предателей, который я увидел в Верховном совете Аджарии», — подытожил он.

Участники мирной акции в поддержку Михаила Саакашвили с украинскими и грузинскими флагами возле грузинского консульства в Одессе Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

В своей публикации экс-президент призвал «все национальные, антироссийские, европейские силы» объединиться. А также добавил, что собирается участвовать в судебных процессах, в которых проходит обвиняемым.

Помимо этого, в интервью изданию «Украинская правда» Саакашвили раскритиковал президента Грузии Саломе Зурабишвили, отказавшуюся его помиловать . Он заявил, что она «создает видимость поддержки Запада», а на самом деле находится на стороне «пророссийских властей».

«Она отличается лицемерием и никогда не делает того, что невыгодно [олигарху, экс-главе правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине] Иванишвили. Зурабишвили — обычная кукла Иванишвили, которую он использует для того, чтобы заговорить зубы Западу и Украине», — заявил бывший грузинский лидер.

Он также добавил, что Саломе Зурабишвили поддерживала российскую сторону во время российско-грузинского конфликта 2008 года, а сейчас «за пустословием президента Грузии» стоит «попытка помочь обойти западные санкции против России».

В правящей партии «Грузинская мечта» слова Саакашвили о возвращении в политику всерьез принимать не стали. «Сначала он должен подать заявление на получение грузинского гражданства, с соответствующими критериями, тогда, возможно, мы к этому отнесемся серьезно. Сейчас же это фейк-пиар чистой воды», — прокомментировал сообщение глава парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Здоровье улучшилось, настроение тоже

По словам Зураба Чхаидзе, директора частной клиники «Вивамед» в Тбилиси, где Саакашвили в настоящее время проходит курс лечения, состояние бывшего лидера улучшилось. «Он более активный, настроение стало лучше», — сказал врач.

Кадры с Михаилом Саакашвили с камер видеонаблюдения частной клиники «Вивамед» Фото: соцсети

Бывший грузинский лидер, получивший украинское гражданство, вначале активно занимался политикой при экс-президенте Петре Порошенко, потом — при Владимире Зеленском. В октябре 2021 года за день до муниципальных выборов вернулся в Грузию, где за несколько лет до этого против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел.

По приезде Саакашвили арестовали и поместили в тюрьму города Рустави. Его обвиняют в причастности к нескольким уголовным преступлениям, включая организацию убийства банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

В мае 2022 года стало известно, что состояние здоровья бывшего политика подорвано, его доставили в клинику «Вивамед», в которой он находится по настоящее время. Свыше 20 западных врачей говорят о тяжелом состоянии экс-президента. Грузинские власти считают, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья, на самом деле добиваясь освобождения из-под стражи.

Городской суд Тбилиси в начале февраля отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Грузии о его освобождении из заключения по состоянию здоровья.

Всё выполнили

На фоне политической поляризации, преодолеть которую просит Евросоюз, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что к концу июня все 12 рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата члена ЕС будут выполнены. Однако власти не раз объясняли, что не могут выполнить рекомендацию Брюсселя по вине оппозиции, которая постоянно идет на обострение и стремится вернуть власть революционным путем.

По его словам, отчет Еврокомиссии будет опубликован осенью и в случае необходимости Тбилиси постарается «к концу года всё исправить». Впрочем, устный отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций комиссия представит 22 июня.

Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Kalker

При этом посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский выразил сомнение, что будет исполнено требование по деолигархизации в стране, хотя и отметил, что в плане выполнения рекомендаций ЕС Тбилиси достиг значительного прогресса, однако надо продолжать реформы.

Представители «Грузинской мечты» не раз заявляли, что Иванишвили отошел от политики и больше в ней не участвует. Однако переубедить ЕС всё же не удалось. В Брюсселе считают, что бизнесмен по-прежнему влияет на политические процессы в стране.

Политика в отношении Москвы

Сдержанная политика Грузии в отношении России создала негативный фон между Тбилиси и его западными партнерами , отмечает научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат политических наук Лариса Алексанян. Она указывает, что позиция Грузии в рамках антироссийских экономических и финансовых санкций, к которым она не присоединилась, стала одной из основных причин охлаждения отношений между Европой и грузинским руководством.

По ее словам, еще в прошлом году по этой же причине Грузии не выдали статус кандидата в ЕС.

— В целом европейских и американских партнеров не устраивает прагматичный подход Грузии к России, который направлен на выстраивание взаимовыгодных отношений, отвечающих национальным интересам страны. Коллективный Запад старается втягивать Тбилиси в антироссийский лагерь, открывая новый фронт против РФ, — пояснила эксперт.

Политолог считает, что «западные стремления никак не отвечают национальным интересам Грузии и это четко понимают местные власти».

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Именно в этом ключе следует также рассматривать усугубление внутриполитической ситуации в Грузии. В первую очередь следует отметить, что на современном этапе государство сталкивается с политической турбулентностью, которая обусловлена кризисом партийно-политической системы, — уверена Лариса Алексанян.

По ее словам, несмотря на то что правящая партия «Грузинская мечта» сконцентрировала власть в своих руках, «тем не менее она обладает низкой легитимностью и не имеет потенциала обеспечения стабильности в стране».

— Националистическая часть общества поддерживает оппозиционные силы, выступающие против любого диалога с Россией и требующие присоединения к антироссийскому лагерю. Однако следует понимать, что реальная мотивация оппозиционных сил заключается не в геополитических вопросах, а в получении власти, — полагает Алексанян.

Эксперт подчеркнула, что западные партнеры, в свою очередь, рассматривают эти силы в качестве альтернативы «мечтателям», которые «станут исполнителем антироссийской политики в регионе».

— В данном контексте следует рассматривать и заявление Саакашвили о возвращении в большую политику. Бывшего президента сильно поддерживает Запад. Это неслучайно, так как у него сохранилось довольно сильное лобби в евроструктурах , — пояснила политолог.

Научный сотрудник ИНИОН РАН также полагает, что дестабилизация политической системы Грузии будет и дальше углубляться.

— Высока вероятность того, что демонстрации и митинги останутся неотъемлемыми частями политических процессов в стране в среднесрочной перспективе. Основными факторами, влияющими на ситуацию, будут низкая легитимность правящей партии, раздробленность оппозиционных сил и неоднозначное отношение к Саакашвили в стране, — резюмировала специалист.

Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения на площади Свободы в Тбилиси, 14 октября 2021 года Фото: РИА Новости/Sputnik/Стрингер

Ставка на Саакашвили может не оправдаться

Грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе считает, что в сложившейся ситуации нет ничего нового.

— Вся эта эпопея с тем, что Михаил Саакашвили умирает, была абсолютной пропагандой и ложью. Он пытался сыграть на чувствах зарубежных коллег, что у него, кстати, получилось. Сейчас же оказалось, что он вовсе не умирает. У него всё в порядке. Более того, никуда он уходить не собирается, — уверен эксперт.

По его мнению, «без грузинской политики Михаил Саакашвили — никто», так что его возвращение в страну неудивительно. Сихарулидзе отмечает, многие маленькие оппозиционные силы хорошо понимают, что Михаил Саакашвили — это прошлое, а не будущее Грузии и вся оппозиция оказалась в заложниках у этого человека.

— Что касается Брюсселя, то тут четко прослеживается усиление конфронтационных сил, которые пытаются сделать из Грузии антироссийское государство. Но насколько действительно оппозиция захочет проводить антироссийскую политику в случае прихода к власти — это другой вопрос. Ведь как ни крути Грузия — это страна, в которой турки, армяне, азербайджанцы, украинцы, россияне и многие другие граждане и этнические группы живут и сосуществуют в мире, — подчеркнул политолог.

Эксперт уверен, что к выборам, которые пройдут в 2024 году, ситуация будет накаляться. Если оппозиция и международные акторы сделают ставку на Михаила Саакашвили, то они, скорее всего, проиграют.

— Более того, есть четкое осознание, что, несмотря на все минусы и плюсы, «Грузинская мечта» всё равно будет одерживать верх над оппозицией. Так что оппозиции надо найти какого-то другого политического лидера, который бы не был связан ни с предыдущей, ни с нынешней властью, но сделать это сложно, поэтому я предрекаю победу «Грузинской мечте» в 2024 году, — подытожил специалист.