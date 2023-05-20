«Грузинская мечта» не пойдет на визовый режим с РФ»

Грузия не будет вводить визовый режим с РФ. При этом протесты , которые проходят в стране на фоне приземления 19 мая первого самолета с россиянами на борту после возобновления авиасообщения, стоит расценивать как мелкие . Об этом заявил глава партии «Альянс патриотов Грузии», бывший депутат Георгий Ломия. Тем не менее политик допустил введение антироссийских санкций со стороны Тбилиси. Но даже такой шаг вряд ли поможет процессу евроинтеграции . Как заметил Ломия, Грузия может стать кандидатом в ЕС, но при этом европейские политики не ждут ее в качестве полноценного участника объединения . О политических процессах внутри закавказской страны и налаживании диалога с РФ — в интервью «Известиям».

«Если «Грузинская мечта» начнет кричать о своем полностью прозападном курсе, то сближения не произойдет»

— Российские власти возобновили прямое авиасообщение с Грузией и отменили для грузинских граждан визы для поездок в РФ. Как вы оцениваете эти решения? Способствуют ли они нормализации отношений между нашими странами?

— Еще с 2017 года представители партии «Альянс патриотов Грузии» и я в том числе приезжали в Москву, встречались с депутатами Госдумы и как раз в формате группы диалога решался этот вопрос. Конечно, мы приветствуем это решение .

Первый самолет, прибывший прямым рейсом из России в Грузию с 2019 года Фото: ТАСС

Собственно, я эту группу диалога тогда и возглавлял от грузинской стороны. От депутатов Госдумы ею руководил Леонид Калашников. Еще тогда мы обсуждали вопросы возможности восстановления полноценных двусторонних отношений. То есть все эти вопросы — авиасообщение, визы, нормализация диалога — были на повестке уже тогда. Господин Калашников сделал очень многое, в том числе задавал соответствующие вопросы президенту. Он прикладывал усилия, чтобы авиасообщение было налажено, а визы отменены. Просто тогда этого никто не сделал.

По всей видимости, сегодня России это решение было более нужно, чем в 2017 году. Исходя из того, что происходит, — если России это будет выгодно, отношения будут налаживаться. Но и «Грузинская мечта» сегодня пытается убедить население, что они сделали всё возможное ради сохранения в стране мира . Хотя, по сути, такая политика помогает «Грузинской мечте» оставаться у власти. И это хорошо, что интерес партии совпал здесь с интересом Грузии.

Что будет завтра — я не знаю. Если «Грузинская мечта» продолжит свою политику в том же духе, то и России будет выгодно налаживать отношения в дружеском и партнерском отношении. Но если «Грузинская мечта» вдруг увидит основания остаться у власти тем, что она начнет кричать о своем полностью прозападном курсе, то и сближения не произойдет .

— Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения российских властей провокацией и призвала ввести для россиян трехмесячные визы. Насколько вероятно такое развитие событий?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: РИА Новости/стрингер

— Я думаю, что «Грузинская мечта» не пойдет на то, чтобы ввести визовый режим с РФ , потому что сама партия в принципе сейчас борется за добрососедские и доброжелательные отношения с ней.

«Акции очень бурные, но всё же мелкие»

— 19 мая в аэропорту Тбилиси приземлился первый рейс из Москвы после возобновления авиасообщения. Его встретили акцией протеста. Грузинские СМИ также пишут, что в стране далеко не все довольны открытием неба для российских самолетов. Насколько такие утверждения справедливы?

— Очень сложно судить так однозначно. Общество и раньше было разделено примерно пополам — кто-то придерживался прозападных позиций, кто-то — пророссийских . Сейчас очень сложно консолидировать общество, чтобы оно не было ни пророссийским, ни прозападным, а было именно грузинским обществом. Это сложно, но это надо сделать обязательно. Поэтому если у кого-то негативные суждения по этому поводу, а у кого-то позитивные, — это вполне нормально .

— А могут эти акции протеста повлиять на официальную политику Тбилиси?

— Власти Грузии нацелены на сохранение своей власти. «Грузинская мечта» в последнее время делает всё, чтобы сделать это любым путем. Поэтому она как маятник — то качнется в сторону России, то в сторону Запада . Но, к сожалению, она не действует конкретно в интересах Грузии, она опирается на свои интересы. И где-то эти интересы совпадают с интересами Грузии, а где-то — нет .

Акция протеста в тбилисском международном аэропорту Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Поэтому сложно предугадать, что будет. «Грузинская мечта» в этом плане зависит от таких вот мелких акций , которые мы видели. Может, акции очень бурные, но всё же мелкие, по сравнению с теми, которые проходили в Грузии раньше, когда собирались 50–100 тыс. участников .

— Как, на ваш взгляд, открытие авиасообщения повлияет на туристическую отрасль? Нас в Грузии вообще ждут?

— С поездками граждан России в Грузию и раньше больших проблем не было — люди прилетали через Армению, через Владикавказ заезжали на машинах. У нас-то (в Грузии. — «Известия») не было виз с вами, это у вас с нами были.

Отмена виз скорее даст толчок потоку из Грузии в Россию, нежели наоборот . Из России теперь просто будет комфортнее прилетать, но я не думаю, что это намного увеличит поток.

— И много, как вы считаете, граждан Грузии, желающих поехать в Россию?

— Мы же постсоветская страна. Практически у 80% жителей кто-то есть в России — начиная с одноклассников и заканчивая родственниками, — кого бы они хотели посетить, но раньше не имели такой возможности . Просто отсутствие прямого авиасообщения и визовый режим доставляли много дискомфорта, сейчас этот дискомфорт убрали.

Фото: РИА Новости/Владимир Иванов

Возникает вопрос — зачем нужен был этот дискомфорт, если люди всё равно и туда ездили, и оттуда приезжали. Поэтому ничего сверхъестественного в возобновлении авиасообщения нет, это нормальное общение с соседней страной, это норма в отношениях .

«Нам открытым текстом говорили, что Грузия геополитически не находится в Европе»

— Пока что грузинские власти твердо заявляют, что не станут вводить санкции против России. Насколько устойчива эта позиция? Есть ли вероятность, что при большем давлении со стороны США и Европы Тбилиси уступит?

— Если введение санкций поможет «Грузинской мечте» остаться у власти, они введут эти санкции . То, что ограничения не были введены и не был открыт «второй фронт», к чему призывали некоторые украинские политики, «Грузинская мечта» позиционирует как стойкость и благо, которого она достигла. На самом деле тут просто совпали интересы партии власти и Грузии.

Это дало им возможность дольше оставаться у власти. Если бы она была на 100% уверена, что открытие «второго фронта» даст возможность остаться у власти, а неоткрытие — заставит уйти, — они бы открыли.

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

— Недавно в правящей партии допустили, что могут не пустить президента Саломе Зурабишвили на саммит ЕС в Брюссель, если будет сочтено, что ее заявления способны навредить евроинтеграционным устремлениям Тбилиси…

— Юридически они не могут это сделать. Единственное, что возможно, — это вынесение парламентом импичмента президенту, но для этого нужны основания. Но даже если у них будут основания, это еще не значит, что импичмент сработает, что у них хватит голосов.

— А чего в принципе опасается «Грузинская мечта»? Как Зурабишвили, довольно обласканный на Западе политик, может навредить процессу интеграции Грузии в ЕС?

— Напрямую она, может быть, не навредит этому процессу. Но она может просто рассказать много чего о «Грузинской мечте». И уже рассмотрение вопроса о предоставлении статуса кандидата может быть приостановлено , потому что у власти, например, находится недемократическое правительство.

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— В целом вы верите в евроинтеграцию Грузии в обозримой перспективе?

— Возможно, Грузии будет предоставлен статус кандидата, но дальше этого дело не пойдет . Нам открытым текстом очень многие европейские политики говорили, что Грузия геополитически не находится в Европе. Как она может быть присоединена к Европе, если у нас нет ни общих границ, ни чего другого .

Турция, например, имеет статус кандидата с 1999 года. И если Грузию возьмут в ЕС, Анкара может задать вопрос — почему она член НАТО до сих пор остается в статусе кандидата в ЕС, а тут Тбилиси, который подал заявку буквально недавно, вдруг принят как член Евросоюза .

В общем, Грузия как кандидат в ЕС — да. Как член — я сомневаюсь, что это произойдет.