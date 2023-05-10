Прямой без виз: Россия отменила запрет на авиасообщение с Грузией

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Для российских авиакомпаний грузинское небо было закрыто почти четыре года — с 21 июня 2019-го. Когда появятся прямые рейсы из России в Грузию, что будет с визовыми правилами и как добраться до этой страны — в материале «Известий».

Когда появятся прямые рейсы из России в Грузию

В среду, 10 мая, в России был отменен запрет на авиаперелеты и продажи туров в Грузию. Вместе с этим МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Тбилиси. Прямое авиасообщение с Грузией рассчитывают наладить до конца мая, сейчас перевозчики готовятся к возобновлению полетов. По планам Минтранса, российские авиакомпании будут выполнять до семи прямых рейсов Москва — Тбилиси — Москва в неделю. Летать рассчитывают на российских бортах. В министерстве подчеркнули: принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений.

Как пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, в настоящий момент важно получить подтверждение от Грузии. «Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное — будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет трудновыполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы», — сказал он.

В АТОР подчеркнули, что туроператоры заинтересованы в Грузии и ждут согласования прямых рейсов с грузинской стороны. При этом ранее туры в Грузию также продавались, маршрут включал пересадку в третьих странах или наземную перевозку. Присмотреться к формированию пакетных туров в Грузию уже намерены несколько крупных российских туроператоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом эксперты рынка считают планы об открытии прямых рейсов в мае крайне оптимистичными. Помимо бюрократических согласований и подтверждения от Тбилиси наблюдается дефицит отечественных самолетов. То есть для того, чтобы открыть рейсы в Грузию, эти самолеты придется снять с других маршрутов, по которым уже сформировано летнее расписание, пояснили они в «Вестнике АТОР».

В январе 2023 года вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией обсуждался в грузинском парламенте. По мнению главы партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, прямое авиасообщение между Москвой и Тбилиси стало бы серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также выражал надежду, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Однако тогда президент страны Саломе Зурабишвили не только не поддержала предложение правительства, но и призвала нормировать пребывание россиян в стране. В мае 2023 года Зурабишвили назвала отмену визового режима для граждан Грузии со стороны России «неприемлемым шагом» из-за конфликта вокруг Украины.

Как получить визу в Грузию

В ответ на отмену запрета со стороны России грузинский лидер, наоборот, призвала ввести для россиян трехмесячные визы. Сейчас для россиян виза в Грузию не нужна. По загранпаспорту можно въехать в страну на год. По истечении этого срока нужно либо получить вид на жительство, либо выехать на визаран в одну из соседних стран и снова вернуться. Отказы в повторном штампе на грузинской границе для россиян были единичными. Загранпаспорт требуется на каждого въезжающего, в том числе и на несовершеннолетнего ребенка.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С 15 мая отменяется и визовый режим для грузин. Теперь они смогут въехать в Россию на срок до 90 дней на основании любых документов: по паспорту, служебному или дипломатическому паспорту, а также по книжке моряка. Сохраняется необходимость получать визу для тех граждан Грузии, кто планирует работать или учиться в России или оставаться в стране дольше трех месяцев.

Как попасть из России в Грузию

Грузия граничит с четырьмя странами: Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией. С Россией есть один сухопутный пограничный пункт: Дариали — Верхний Ларс, по которому можно проехать на автомобиле или на рейсовом автобусе из Владикавказа. Этот переход нередко закрывают из-за погодных условий. Кроме того, летом между Сочи и Батуми курсировал теплоход, однако в 2019 году навигация была прекращена. Закрытыми остаются въезды со стороны Абхазии и Южной Осетии, а штамп этих республик в загранпаспорте существенно усложняет въезд в Грузию.

Попасть в страну можно и из соседних республик. Расстояние от Тбилиси до Еревана — 225 км, между столицами Грузии и Армении курсирует удобный ночной поезд, летают самолеты. Расстояние между Тбилиси и Баку почти вдвое больше — 465 км. Долететь можно на самолете, а сухопутная граница с Азербайджаном оставалась закрыта с марта 2020 года из-за коронавируса. Предварительно, открыть границу планировалось в мае 2023 года. До запрета на авиасообщение самолеты в грузинские города Тбилиси, Батуми и Кутаиси летали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Сочи и других городов. Сегодня компания Air Dilijans выполняет рейсы из Москвы в Тбилиси с короткой остановкой в Ереване.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Можно ли в Грузии платить российской картой

Спрос на туры в Грузию среди россиян есть, но отсутствие прямого сообщения было серьезным сдерживающим фактором для путешественников. До запрета в 2019 году российские туристы обеспечивали закавказской республике самый большой турпоток. Еще одним ограничивающим фактором стали санкции против российских банков: сегодня в Грузии нельзя расплатиться или снять наличные в банкомате с российской карты.