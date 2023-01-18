Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямых рейсов в Грузию

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Об этом этом министр сказал 18 января в рамках пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в минувшем году.

«Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение», — рассказал он.

Лавров также отметил то, как Грузия может противостоять давлению Запада и отстаивать свои экономические интересы.

«Мы видим, как Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует <…> присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что [они будут] руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», — пояснил министр.

10 декабря спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией на сегодняшний день не стоит в повестке дня. Он отметил, что в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии. Абашидзе напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.

1 сентября председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил о том, что власти страны не видят необходимости в пересмотре безвизовой политики с Россией. По его словам, ввести визовый режим требует радикальная грузинская оппозиция. Ее заявления являются не более чем спекуляцией.