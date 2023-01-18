Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Политика
В Госдуме назвали абсурдным призыв главы ЕК предоставить Украине любое оружие
Армия
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Мир
Путин назвал невозможным мирное решение по Украине до начала СВО
Мир
Умер награжденный Киевом сотник УПА времен Великой Отечественной войны
Мир
Лавров заявил о создании США коалиции против России
Мир
Глава Евросовета Мишель поддержал идею поставки танков на Украину
Мир
На Украине потребовали решительности от министра обороны ФРГ в поставках танков
Мир
Лавров усомнился в возможности возврата прежних отношений РФ с Западом
Мир
Суд Латвии оставил под стражей журналиста Марата Касема
Армия
ВС РФ выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного и организовали себе плацдарм

Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямых рейсов в Грузию

0
Фото: Global Look Press/Transport-Photo Images/Leonid Faerberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Об этом этом министр сказал 18 января в рамках пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в минувшем году.

«Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение», — рассказал он.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

Лавров также отметил то, как Грузия может противостоять давлению Запада и отстаивать свои экономические интересы.

«Мы видим, как Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует <…> присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что [они будут] руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», — пояснил министр.

10 декабря спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией на сегодняшний день не стоит в повестке дня. Он отметил, что в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии. Абашидзе напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.

1 сентября председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил о том, что власти страны не видят необходимости в пересмотре безвизовой политики с Россией. По его словам, ввести визовый режим требует радикальная грузинская оппозиция. Ее заявления являются не более чем спекуляцией.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023