В Грузии заявили об отсутствии обсуждения вопроса о возобновлении авиасообщения с РФ
Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией на сегодняшний день не стоит в повестке дня. Об этом заявил 10 декабря журналистам спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.
Он отметил, что в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии. Абашидзе напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.
«Что касается темы прямого авиасообщения, данный вопрос не стоит в повестке дня», — отметил спецпредставитель премьера Грузии.
Ранее в субботу глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал, что Россия допускает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией и упрощения визового режима с гражданами Грузии, но при условии формирования нужных предпосылок.
В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал тогда данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.