В МИД РФ допустили возобновление прямого авиасообщения с Грузией

Россия допускает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией и упрощении визового режима с гражданами Грузии, но при условии формировании нужных предпосылок. Об этом 10 декабря заявил ТАСС глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок ― условия в Тбилиси хорошо известны ― не исключаем принятия решений на этот счет», ― отметил дипломат.

Ранее, 7 декабря, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна ни при каких условиях не будет оказывать поддержку оружием Киеву. Грузинский лидер подчеркнул, что страна не намерена занимать ничью сторону в конфликте на Украине.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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