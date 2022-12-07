Премьер-министр Грузии заявил об отказе оказывать военную помощь Украине

Грузия не будет оказывать военную поддержку Украине. Об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил среду, 7 декабря.

«Мы уже ясно дали понять, что не сделаем этого. Как государство, Грузия никогда не займет в конфликте ничью сторону. Это наша четкая позиция», — цитирует его RT.

По словам главы кабмина, неоднократно открыто и за закрытыми дверями поступали просьбы об открытии «второго фронта» против России, но власти республики не пойдут на это.

Ранее, 5 декабря, Гарибашвили заявил на заседании правительства, что оппозиция занимается отправкой грузинских наемников на Украину. По его словам, всего с февраля на украинском фронте погибли 33 жителя республики, сообщает телеканал «360».

Днем ранее посольство Украины в Грузии сообщило о смерти шести грузинских добровольцев под Артемовском (украинское название — Бахмут). Согласно сообщению дипмиссии, они попали в окружение.

В ноябре в Следственном комитете России сообщили, что в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом.

24 октября Гарибашвили заявил, что конфликт на Украине в обязательном порядке должен быть урегулирован исключительно путем переговоров, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территорию Украины с начала специальной военной операции по защите Донбасса прибыли наемники более чем из 60 стран мира.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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