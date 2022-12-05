Премьер-министр Грузии обвинил оппозицию в отправке наемников на Украину

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 декабря заявил на заседании правительства, что оппозиция занимается отправкой грузинских наемников на Украину.

Он сказал, что оппозиция, которую он называет //партией войны,// с начала спецоперации России на Украине пыталась «устроить какие-то провокации».

«К сожалению, представители «партии войны» забирают на Украину наших сограждан», — отметил Гарибашвили.

Ранее посольство Украины в Грузии сообщало о смерти шести грузинских добровольцев под Артемовском (украинское название — Бахмут). Согласно сообщению дипмиссии, они попали в окружение, пишет «Газета.Ru».

В ноябре в Следственном комитете России сообщили, что в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территорию Украины с начала специальной военной операции по защите Донбасса прибыли наемники более чем из 60 стран мира.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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