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В СКР рассказали об участии посольств Украины в поиске иностранных наемников

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Фото: СК РФ
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В процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом. Об этом сообщили 24 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

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Отмечается, что к поиску наемников также привлечены иностранные госорганы и общественные организации.

«Часть наемников участвует в вооруженном конфликте в Донбассе с 2014 года, многие имеют боевой опыт участия в конфликтах в странах Ближнего Востока», — говорится в заявлении по итогам совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, которое провел глава СКР Александр Бастрыкин в Геническе Херсонской области.

В СК сообщили, что зафиксировано участие около 1 тыс. наемников из 54 стран мира. Активно, по данным следователей, отправляют наемников Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.

Ранее в этот же день командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд» сообщил, что с начала спецоперации средняя зарплата иностранных наемников на стороне украинской армии упала на €200–500 в сутки и составляет в настоящее время около €1000.

21 ноября на Украине погиб основатель Украинского интернационального легиона француз Гастон Бессон, воевавший на стороне ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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