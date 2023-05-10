Президент Грузии призвала кабмин ввести трехмесячные визы для россиян
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян. Об этом 10 мая сообщил телеканал «Рустави 2».
«Призываю правительство, пора обозначить свою позицию, публично встретиться с Советом безопасности и обсудить, наоборот, введение трехмесячных виз, что нам необходимо, даже с учетом внутренних вызовов», — заявила политик.
Ранее в этот день она заявила, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны РФ является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины.
Согласно опубликованному 10 мая указу российского лидера Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другой указ российского лидера снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в страну и продажи туров. Авиакомпании РФ будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.
Как в этот день заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца месяца.
Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, угрожающие безопасности находящихся в Грузии россиян.