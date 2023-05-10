Первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца мая

Первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца месяца. Об этом в среду, 10 мая, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное — будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы», — сказал он «РИА Новости».

По словам Мурадяна, Грузия, в любом случае, представляет интересен для российской туриндустрии.

Вице-президент АТОР отметил, что туры в Грузию ранее тоже продавались, что с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.

Ранее в среду президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. В МИД РФ также отменили рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

Кроме того, российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в РФ будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Представитель Минтранса в беседе с «Известиями» сообщил, что авиакомпании РФ каждую неделю будут выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года.

Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.