МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Грузию

МИД РФ отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Это следует из комментария официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованного в среду, 10 мая, на сайте ведомства.

«Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», — говорится в комментарии.

Решение президента РФ Владимира Путина идет в русле подхода Москвы об облегчении условий общения и контактов между российскими и грузинскими гражданами, добавили в МИДе.

Ранее в этот день глава государства отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Также в среду российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в РФ будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.