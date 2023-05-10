Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Соответствующий указ опубликован 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года № 287», — говорится в документе.
Указ, утративший силу, временно запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии.
Этот же документ рекомендовал туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего соответствующие перевозки в эту страну.
Также в среду российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в Россию будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.
В середине января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.
Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года.
Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.