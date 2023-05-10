Визовый режим для граждан Грузии отменят в России с 15 мая

С 15 мая в России отменяется визовый режим для граждан Грузии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из указа, граждане Грузии смогут въезжать в Россию с 15 мая на основании любых документов, удостоверяющих личность — паспорта, служебного или дипломатического паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию.

Визы в Россию будут необходимы для граждан Грузии, въезжающих в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Также в среду Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Он перестанет действовать также с 15 мая.

В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала предложение правительства о возобновлении авиасообщения с Россией. Политик призвала урегулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

До этого глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. Отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ, отмечал он.

В середине января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.

В декабре 2022 года спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии. Абашидзе напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.

Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.