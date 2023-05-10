В Минтрансе рассказали о подготовке к возобновлению полетов в Грузию

Авиакомпании РФ каждую неделю будут выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства, сообщили в Минтрансе 10 мая.

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов», — отметили в министерстве.

Уточняется, что принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. В МИД РФ также отменили рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

Также в среду российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в РФ будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.