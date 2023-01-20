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Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

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Фото: TASS/EPA/Zurab Kurtsikidze
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала предложение о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом она заявила 20 января телеканалу «Мтавари Архи».

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

«Вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны об обходе санкций через Грузию. Всё это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений, которые будут категоричны и подкреплены фактами», — заявила она.

Также глава государства призвала регулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

«Необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нужны регуляции: о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ», — добавила Зурабишвили.

Накануне глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. По его словам, отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ.

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

10 декабря спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией на сегодняшний день не стоит в повестке дня. Он отметил, что в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии. Абашидзе напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

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