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В парламенте Грузии поприветствовали возможное возобновление авиасообщения с РФ
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В парламенте Грузии поприветствовали возможное возобновление авиасообщения с РФ

Представитель правящей партии Грузии Ионатамишвили: снятие санкции на полеты станет облегчением для грузин
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Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
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В Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. Об этом заявил журналистам глава правящей партии Рати Ионатамишвили в четверг, 19 января.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

По его словам, отмена запрета полетов из России в Грузию станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ.

«Что касается вопроса полетов, то наше общество прекрасно знает, что в свое время была своего рода санкция, которая была введена Россией в отношении Грузии. Если они откажутся использовать эту санкцию, я думаю, так будет лучше для наших граждан», — сказал Ионатамишвили, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Днем ранее глава российского МИДа выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.

Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

До этого, 10 декабря, глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал, что Россия допускает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией и упрощения визового режима с гражданами Грузии, но при условии формирования нужных предпосылок.

В тот же день спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией на сегодняшний день не стоит в повестке дня. Он отметил, что в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии. Абашидзе напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

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