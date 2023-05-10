 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство Саудовской Аравии возобновит работу в Сирии
Экономика
В РФ введут льготную арктическую ипотеку
Мир
Белый дом проигнорировал роль СССР в завершении Второй мировой войны
Мир
В Европарламенте заявили о неэффективности санкционной политики ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО
Мир
Трамп назвал позором решение по делу об изнасиловании журналистки
Мир
Полковник Макгрегор заявил о планах Зеленского втянуть США в конфликт
Мир
В Пентагоне объяснили цель нового пакета военной помощи Украине
Общество
Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве
Мир
Блинкен заявил о получении ВСУ всего необходимого для контрнаступления
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 41,3%
Общество
В Москве прошел салют в честь 9 Мая
Спорт
«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы в Лиге чемпионов
/

Открыть Visa: иностранные сайты для путешествий запускают оплату по картам РФ

«Пластик» каких платежных систем принимается и как проходят такие операции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов вновь налаживают оплату по российским картам. Отечественный «пластик» начали принимать в Trip.com, выяснили «Известия». Среди других зарубежных площадок карты из РФ сейчас также обслуживают в Expedia и City.Travel, сообщили в кол-центрах организаций. Операции проходят либо через российские банки и платежные сервисы, либо через финорганизации дружественных стран, объясняют эксперты. По их мнению, международные ресурсы заинтересованы в клиентах, в том числе и из России. Поэтому вполне вероятно, что новые варианты платежей будут появляться и у других игроков рынка.

Иностранная альтернатива

Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, выяснили «Известия». Такая возможность пропала после ухода Visa и Mastercard из России в марте прошлого года, из-за чего «пластик», эмитированный отечественными кредитными организациями, перестал работать за границей.

ноутбук
Фото: Getty Images/picture alliance

Однако в 2023-м оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. Об этом рассказали в службе поддержки сайта. Там добавили, что сервис уже несколько месяцев сотрудничает с «компанией из РФ». Платежи принимаются по любому отечественному «пластику» — Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay. Причем от выбора отеля это не зависит.

Об успешных случаях оплаты туров по российским картам на сайте рассказывают и пользователи форумов для путешественников. Иногда, по их словам, происходят и сбои, особенно при использовании UnionPay. В таком случае нужно проверить, что выбраны российская версия сайта и верная валюта — рубли. В службе поддержки сервиса одному из туристов сообщили, что трансакции в нацвалюте иногда осуществляются со второго раза. При возникновении ошибки стоит дождаться возврата средств и попробовать снова ввести данные той же или другой карты. Задержки операций могут быть связаны с тем, что партнер по проведению платежей не всегда успевает их обрабатывать.

Никто не заплатит: в РФ осталось семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay
С чем это связано и какие варианты совершения покупок за границей остаются у россиян

Среди других иностранных сервисов бронирования отелей нацкарты также принимают американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel. В первом оплатить тур можно с помощью российских Visa и Mastercard, рассказали в службе поддержки. А City.Travel работает с любым отечественным «пластиком», утверждают в кол-центре компании. «Известия» направили запрос в перечисленные сервисы, а также в другие наиболее популярные иностранные системы бронирования отелей.

Девушка
Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose

Booking.com и Agoda до сих пор не принимают платежи по российским картам, сообщают участники форума Винского. Без «пластика» иностранной кредитной организации можно забронировать отель с оплатой по прибытии, однако выбор гостиниц в этом случае становится гораздо меньше. Кроме того, лучше заранее списаться с отелем, чтобы подтвердить оплату на месте. Иначе в случае проверки карты бронь может отмениться, пишут пользователи.

Два в уме: что тормозит спрос на популярные летние направления
Куда россияне хотят поехать в сезон отпусков

В поисках российских туристов

«Известия» опросили крупнейшие кредитные организации, фиксируют ли они случаи оплаты бронирований и авиабилетов на иностранных сервисах по российским картам. В Банке ДОМ.РФ и Росбанке отмечали успешные трансакции на сайтах Trip.com и City.Travel. Чаще всего клиенты пользуются последним, отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Он добавил: в основном такие операции совершали держатели Mastercard (69%), реже — «Мира» (24%) и Visa (7%).

Средний чек покупки в City.Travel по картам Росбанка в 2023 году составил 37,2 тыс. рублей, а на Trip.com — 26,14 тыс., сообщила директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Екатерина Алиева.

билет
Фото: ТАСС/Елена Афонина

Прием нацкарт иностранными сайтами может быть организован с помощью банков и платежных сервисов из РФ или через любую кредитную организацию, взаимодействующую с российской финансовой системой и имеющую корсчет в Центробанке РФ, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Последнее относится к большинству финорганизаций стран Евразийского экономического сообщества, а также к целому ряду игроков дальнего зарубежья, например Турции, добавил эксперт. Он отметил, что активно работающие с отечественным «пластиком» эквайринговые проекты есть в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, а со временем их число будет только расти.

Оборотный эффект: объем наличных в РФ вырос на 0,5 трлн за два месяца
В чем причины рекордных цифр и не разгонится ли инфляция

Несмотря на напряженную международную обстановку, часть россиян продолжает путешествовать по миру, и туристам необходима возможность просто и удобно оплачивать привычные услуги, такие как бронирование отелей, авиабилетов и трансферов, подчеркнул гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, интерес к таким продуктам сейчас снизился, однако он всё еще высок, несмотря на повышение стоимости путешествий.

самолет
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Трансакции не могут идти напрямую из РФ за рубеж из-за санкций. Но некоторые компании открывают представительства на территории РФ, а другие имеют транзитные счета в дружественных странах, пояснил эксперт. По его мнению, сервисы для оплаты иностранных услуг будут популярны, поскольку альтернатив у потребителей практически нет.

Поиск сайтами бронирования возможностей для российских туристов проводить операции через различные альтернативные системы отвечает интересам развития бизнеса, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Количество сервисов, принимающих отечественные карты, также будет постепенно расширяться, ожидает эксперт.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023