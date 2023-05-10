Открыть Visa: иностранные сайты для путешествий запускают оплату по картам РФ

Иностранные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов вновь налаживают оплату по российским картам. Отечественный «пластик» начали принимать в Trip.com, выяснили «Известия». Среди других зарубежных площадок карты из РФ сейчас также обслуживают в Expedia и City.Travel, сообщили в кол-центрах организаций. Операции проходят либо через российские банки и платежные сервисы, либо через финорганизации дружественных стран, объясняют эксперты. По их мнению, международные ресурсы заинтересованы в клиентах, в том числе и из России. Поэтому вполне вероятно, что новые варианты платежей будут появляться и у других игроков рынка.

Иностранная альтернатива

Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, выяснили «Известия». Такая возможность пропала после ухода Visa и Mastercard из России в марте прошлого года, из-за чего «пластик», эмитированный отечественными кредитными организациями, перестал работать за границей.

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Однако в 2023-м оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. Об этом рассказали в службе поддержки сайта. Там добавили, что сервис уже несколько месяцев сотрудничает с «компанией из РФ». Платежи принимаются по любому отечественному «пластику» — Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay. Причем от выбора отеля это не зависит.

Об успешных случаях оплаты туров по российским картам на сайте рассказывают и пользователи форумов для путешественников. Иногда, по их словам, происходят и сбои, особенно при использовании UnionPay. В таком случае нужно проверить, что выбраны российская версия сайта и верная валюта — рубли. В службе поддержки сервиса одному из туристов сообщили, что трансакции в нацвалюте иногда осуществляются со второго раза. При возникновении ошибки стоит дождаться возврата средств и попробовать снова ввести данные той же или другой карты. Задержки операций могут быть связаны с тем, что партнер по проведению платежей не всегда успевает их обрабатывать.

Среди других иностранных сервисов бронирования отелей нацкарты также принимают американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel. В первом оплатить тур можно с помощью российских Visa и Mastercard, рассказали в службе поддержки. А City.Travel работает с любым отечественным «пластиком», утверждают в кол-центре компании. «Известия» направили запрос в перечисленные сервисы, а также в другие наиболее популярные иностранные системы бронирования отелей.

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Booking.com и Agoda до сих пор не принимают платежи по российским картам, сообщают участники форума Винского. Без «пластика» иностранной кредитной организации можно забронировать отель с оплатой по прибытии, однако выбор гостиниц в этом случае становится гораздо меньше. Кроме того, лучше заранее списаться с отелем, чтобы подтвердить оплату на месте. Иначе в случае проверки карты бронь может отмениться, пишут пользователи.

В поисках российских туристов

«Известия» опросили крупнейшие кредитные организации, фиксируют ли они случаи оплаты бронирований и авиабилетов на иностранных сервисах по российским картам. В Банке ДОМ.РФ и Росбанке отмечали успешные трансакции на сайтах Trip.com и City.Travel. Чаще всего клиенты пользуются последним, отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Он добавил: в основном такие операции совершали держатели Mastercard (69%), реже — «Мира» (24%) и Visa (7%).

Средний чек покупки в City.Travel по картам Росбанка в 2023 году составил 37,2 тыс. рублей, а на Trip.com — 26,14 тыс., сообщила директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Екатерина Алиева.

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Прием нацкарт иностранными сайтами может быть организован с помощью банков и платежных сервисов из РФ или через любую кредитную организацию, взаимодействующую с российской финансовой системой и имеющую корсчет в Центробанке РФ, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Последнее относится к большинству финорганизаций стран Евразийского экономического сообщества, а также к целому ряду игроков дальнего зарубежья, например Турции, добавил эксперт. Он отметил, что активно работающие с отечественным «пластиком» эквайринговые проекты есть в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, а со временем их число будет только расти.

Несмотря на напряженную международную обстановку, часть россиян продолжает путешествовать по миру, и туристам необходима возможность просто и удобно оплачивать привычные услуги, такие как бронирование отелей, авиабилетов и трансферов, подчеркнул гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, интерес к таким продуктам сейчас снизился, однако он всё еще высок, несмотря на повышение стоимости путешествий.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Трансакции не могут идти напрямую из РФ за рубеж из-за санкций. Но некоторые компании открывают представительства на территории РФ, а другие имеют транзитные счета в дружественных странах, пояснил эксперт. По его мнению, сервисы для оплаты иностранных услуг будут популярны, поскольку альтернатив у потребителей практически нет.

Поиск сайтами бронирования возможностей для российских туристов проводить операции через различные альтернативные системы отвечает интересам развития бизнеса, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Количество сервисов, принимающих отечественные карты, также будет постепенно расширяться, ожидает эксперт.