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Оборотный эффект: объем наличных в РФ вырос на 0,5 трлн за два месяца

В чем причины рекордных цифр и не разгонится ли инфляция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Объем наличных в обращении увеличился до рекордных 16,7 трлн по итогам I квартала, и только за февраль-март рост составил более полутриллиона рублей, выяснили «Известия». Показатель традиционно повысился в декабре и упал в январе, однако затем вопреки сезонности начал быстро повышаться. В Ассоциации банков России объяснили: это связано с финансированием новых регионов, инфляцией и настроем населения. Однако резкое увеличение «кеша» на руках не спровоцирует рост цен в целом по стране, считают эксперты.

Обеспечить регионы

Объем наличных в обращении в 2023 году резко вырос. После традиционного повышения показателя в декабре он несколько снизился в январе до 16,2 трлн рублей, а затем начал ускоренно расти. За февраль и март наличных денег стало больше на 510 млрд рублей. Это следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия».

В аналогичные периоды 2021-го, 2019-го и 2018-го (сравнивать с 2022-м и 2020-м нерелевантно из-за СВО и пандемии) объем живых денег в обращении по итогам марта оказывался ниже значения на начало года.

плата
Фото: РИА Новости

Количество денег на руках к январю традиционно увеличивалось в преддверии новогодних и рождественских праздников, объяснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Он добавил: кредитные организации всегда брали больше наличных в кассы и банкоматы, а после окончания каникул торговые центры сдавали деньги в банки, затем средства возвращались в ЦБ.

Предновогодний скачок спроса обычно был заметен, так как не происходило значительного роста объема живых денег в течение года. Однако сейчас ситуация изменилась: только с июля 2022-го по апрель 2023-го количество наличных увеличилось на 20%. При таком общем повышении декабрьский всплеск оказался почти незаметен.

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К 25 апреля 2023-го объем живых денег в обращении превысил 17 трлн рублей, подсчитал Алексей Войлуков. По его мнению, одна из основных причин такого роста в этом году и смены тенденции — обеспечение рублями четырех регионов, присоединившихся к РФ в 2022-м. Для организации расчетов в этих субъектах РФ потребуется не менее 900 млрд наличных, прогнозировали ранее аналитики.

Среди других причин увеличения «кеша» в обращении — инфляция и повышение тревожности населения, что привело к сберегательной модели поведения, при которой средства предпочитают хранить дома, отметил вице-президент АБР.

печать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Активная экономическая интеграция новых регионов влияет на повышенный спрос на рубли, подтвердил главный аналитик ПСБ Денис Попов. Сейчас это единственный федеральный банк, работающий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Доля операций по покупке рублей в новых регионах составляет почти треть от общего объема валютно-обменных операций банка по всей России, уточнили в пресс-службе ПСБ. Там добавили: это связано с переводом всех расчетов новых субъектов РФ в российские рубли.

Кроме того, в целом по стране также усилился спрос на национальную валюту на фоне роста курса доллара и евро, добавили в банке.

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Факторы спроса

Экономическая и финансовая волатильность также способствуют увеличению спроса на наличные, отметил Денис Попов из ПСБ. Такая тенденция наблюдалась и в пандемию, и в 2022 году. Экономика России постепенно адаптируется к новым условиям, однако о полном устранении неопределенности говорить рано. В дальнейшем рост объема живых денег в обращении замедлится, ожидает эксперт.

Одной из причин увеличения объема наличных также можно назвать недоверие населения и бизнеса к банковской системе из-за ограничения использования гражданами валютных счетов, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его оценке, показатель еще повысится к лету, так как в апреле-мае начнется первая волна массовых отпусков россиян. Для этого многие будут запасаться живыми деньгами, особенно при выезде за границу.

В последний год в России, в принципе, увеличивалась денежная масса — она включает в себя не только «кеш», но и средства на безналичных счетах. Это происходило за счет кредитования экономики со стороны банковского сектора, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также в начале 2023-го резко увеличились расходы бюджета. Влияние оказало и повышение МРОТ, пенсий и социальных выплат с начала года. Однако темпы роста денег в обращении должны начать замедляться уже в ближайшие месяцы, уверен эксперт.

Банкомат
Фото: РИА Новости

Наличная валюта — наиболее ликвидная часть денежной массы, и в условиях общей неопределенности люди также хотят быть более мобильными в распоряжении своими средствами, отметила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

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Теоретически, рост объема денег в экономике может привести к ускорению инфляции. Однако на повышение цен влияет трансформация вливаемых денег в платежеспособный потребительский спрос, отметила Наталия Богомолова. При этом возросшая экономическая неопределенность значительно отражается на готовности населения совершать крупные покупки. Следовательно, давление на инфляцию оказывается не таким сильным.

Как заявил Владимир Чернов, рост денежной массы для обеспечения новых регионов также не должен привести к значительному росту цен, так как вместе с деньгами прибавилось и население.

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