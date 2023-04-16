Ставка сыграла: в апреле россияне стали продавать наличную валюту

Россияне в начале апреля стали продавать наличную валюту, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. Их обменивают на рубли, а также покупают юани, тенге и дирхамы . Граждане фиксируют прибыль, избавляясь от приобретенных по более низкому курсу долларов и евро — в начале апреля их стоимость выросла до показателей годовой давности. Таким образом люди хотят снизить собственные риски, отказываясь от токсичных западных валют, считают эксперты.

Дождались курса

Удорожание курсов доллара и евро подстегнуло рост их продажи физлицами в конце марта и начале апреля, узнали «Известия». С конца марта нацвалюта ослабела к американцу на 9% — с 76,6 до 83,5 рубля, а к европейцу — на 10,5%, с 82,6 до 91,3 рубля. На указанных уровнях она торговалась год назад — в начале апреля 2022-го.

На сегодняшний день клиенты чаще сдают иностранную валюту в банк, чем покупают , рассказали в крымском РНКБ. В первые десять дней апреля физлица активнее их продавали, чем приобретали у кредитной организации , отметили и в УБРиР. Лидером по продаже стал доллар, а на втором месте евро , уточнили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В конце марта на падении рубля наблюдалось увеличение предложения наличных долларов и евро со стороны клиентов . Стабильная покупка сохраняется в наличных дирхамах , вероятно, в туристических целях. А в части безналичной валюты растет спрос на юани , — сообщили в «Совкомбанке».

Произошло небольшое увеличение спроса на продажу долларов на фоне роста курса американской валюты, подтвердили и в Абсолют банке. При этом клиенты обменивали их как на российские рубли, так и на китайские юани . В части покупки сейчас виден рост интереса со стороны розничных клиентов к валютам Казахстана и Китая . Если юань зачастую рассматривается как альтернатива для хранения сбережений, то тенге — для расчетов или отправки переводов , что связано с развитием деловых и торговых отношений между странами.

Россияне также продавали безналичную валюту с брокерских счетов .

— Среди клиентов — розничных инвесторов за указанный период после роста курса в конце марта — начале апреля зафиксировано некоторое снижение количества и объема валютной позиции . Эти изменения незначительные . Например, по сравнению с началом марта, по состоянию на 10 апреля число клиентов с остатками долларов на брокерских счетах снизилось в пределах 5%, а объем их позиции в валюте сократился на 7% . Многие решили воспользоваться ростом для фиксации прибыли , — считает руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Рост спроса на валюту в эти дни отметили в банках «Зенит», «Русский стандарт» и «Цифра банк». Обороты по таким операциям существенно не изменились, добавили в «Зените». Незначительный рост торговой активности — это стандартная ситуация в периоды увеличения волатильности , сказали в «БКС Мир инвестиций». Тогда как в РСХБ и Росбанке не наблюдали увеличения интереса на иностранные деньги.

По данным ЦБ, физические лица в марте увеличили покупку валюты на биржевом рынке через крупнейшие банки — до 121,8 млрд рублей (в феврале — 72,6 млрд). В отличие от предыдущих месяцев граждане значительно нарастили объемы юаней: с 11,6 млрд в феврале до 41,9 млрд рублей в марте .

Часть валюты россияне приобрели для дальнейшего перевода средств на иностранные счета , говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков». При этом физлица придерживаются контрциклического поведения . С ускорением ослабления нацвалюты в начале апреля население пришло к продажам иностранной валюты за рубли , отмечается в материалах.

Тренд или не тренд

Одной из причин продажи гражданами валюты может быть фиксация прибыли после довольно сильного и резкого ослабления рубля , считает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Учитывая, что в марте уже был установлен небольшой, но все же профицит бюджета, а действия ОПЕК+ благоприятны для экспортных поступлений России, высока вероятность, что рубль вскоре может вернуть часть потерянных позиций , пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Тогда как другая причина заключается в уходе из токсичных для россиян валют, таких как евро и доллар, в рубль и дружественный юань на фоне ужесточения санкционного режима . После недавнего удара по банкам мы предполагаем, что клиенты решили распродать валюту в целях профилактики . Кроме того, ЕС готовит уже 11-й пакет санкций, где также нельзя исключать очередного укола в адрес финансовой системы РФ, — допустил он.

Распродажи — это следствие санкционного давления. Делать сбережения в долларах и евро стало небезопасно, особенно для состоятельных граждан , считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. С другой стороны, по его словам, ограничительные меры разрушили инфраструктуру по работе с иностранными деньгами, что вынудило российские финорганизации сокращать свои валютные портфели и стимулировать клиентов переводить средства в рубли .

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Диверсифицировать свои сбережения по-прежнему нужно , однако в текущих реалиях стоит изменить соотношение. Если еще год назад считалось нормой держать 50% в иностранной валюте, то сейчас оптимальным выглядит показатель в 20–40% , — подчеркнул эксперт.