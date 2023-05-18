Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии

19 мая возобновится прямое авиасообщение между Москвой и Тбилиси. В Грузии решение спровоцировало бурные дискуссии. В правящей партии говорят, что благодаря привлечению дополнительных туристов страна получит $300–400 млн. Оппозиция требует прекратить любые отношения с Россией, угрожает российским летчикам и стюардессам физической расправой. «Известия» разбирались в ситуации.

Что известно о перелетах

Российская авиакомпания «Азимут» 19 мая запустит прямые перелеты по маршруту Москва – Тбилиси – Москва. Рейсы будут осуществляться ежедневно, время в пути — около четырех часов. Минимальная стоимость билетов — 17–20 тыс. рублей. Представитель перевозчика отмечал, что продажи «идут активно, хотя ажиотажа нет».

20 мая ежедневные перелеты по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси начнет выполнять грузинская компания Georgian Airways. Стоимость билетов на сайте перевозчика начинается с $250, в разгар летнего сезона достигает $450. В компании при этом говорят, что получают оскорбления в соцсетях. «Мы не политическая организация, поэтому не принимаем политических решений. Мы обслуживаем направления, которыми желают путешествовать граждане Грузии. У нас нет другой политики, кроме служения нашему народу», — подчеркивается в специальном заявлении по этому поводу.

Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

Грузинские власти отмечают, что на подходе еще несколько авиакомпаний. СМИ сообщали об интересе к грузинскому направлению со стороны Red Wings, «ИрАэро», «Северстали» и «России». В парке всех этих перевозчиков есть самолеты Sukhoi Superjet 100, которые принадлежат российским лизинговым компаниям, а потому на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах. А значит, препятствий для полетов в Тбилиси у них нет.

Обсуждается также расширение географии полетов. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили говорил, что задействовать могут все три международных аэропорта страны — не только Тбилиси, но и Кутаиси с Батуми. В свою очередь, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с «Известиями» сказал, что стоит ожидать рейсов в Грузию из Санкт-Петербурга, Сочи и основных городов-миллионников.

Как в Грузии отреагировали на восстановление полетов

Грузинские власти приветствовали возобновление авиасообщения. В своих заявлениях они делали акцент на гуманитарном аспекте. «Вы все знаете, и это факт, что 1 млн этнических грузин, наших соотечественников, находится в России, у них здесь близкие, члены семьи и родственники . Конечно, очень важно упростить им передвижение, возможность приезжать к родным», — говорил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Другой важный аспект — экономический. Глава минэкономики Леван Давиташвили сообщил, что за счет возобновления прямых перелетов туристическая отрасль республики будет ежегодно получать дополнительные $300–400 млн . Российские сервисы путешествий подтверждают, что интерес к Грузии у пользователей вырос. Так, руководитель портала OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила, что спрос на авиабилеты увеличился почти в семь раз. Российские туроператоры обещают в ближайшие две недели представить пакетные туры в Грузию. По их словам, закавказская республика и до возобновления перелетов входила в топ-20 стран по популярности у российских туристов, теперь может стать одной из лидеров.

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Кроме того, Тбилиси может стать новым транспортным хабом, через который россияне будут попадать в страны, с которыми нет прямого авиасообщения . Сейчас роль такого логистического центра выполняют Ереван и Стамбул. Грузинская столица может составить им конкуренцию, из тбилисского аэропорта рейсы совершают Air France, Lufthansa и другие авиакомпании. Кроме того, в Европу летает Georgian Airways.

В грузинской оппозиции, впрочем, таким перспективам не рады. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая выполняет в основном представительские функции, назвала принятые решения очередной российской провокацией. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — сказала она.

Лидер оппозиционной партии «Дроа» пригрозила сотрудникам российских авиакомпаний физической расправой. «Хочу сказать всем российским авиакомпаниям и их представителям, которые посмеют открыть в Грузии офис или ступят сюда ногой: я вам прямо угрожаю, что в Грузии вы получите физическое сопротивление», — сказала она.

В свою очередь, Единое национальное движение — главная оппозиционная сила Грузии — провела несколько акций протеста против возобновления полетов. В ходе митингов активисты обвиняли действующие власти в превращении страны в «российскую губернию», утверждали, что республика якобы лишается шансов на интеграцию с Евросоюзом. Пафос этих выступлений, правда, меркнет, если вспомнить, что в прошлый раз — в 2010 году — авиасообщение восстановил как раз основатель ЕНД Михаил Саакашвили. Тогда сторонники движения приветствовали решение.

Участники акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси, 16 мая 2023 года Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Не оставили без внимания возобновление полетов в Евросоюзе и США. В Брюсселе намекнули на то, что у Тбилиси могут возникнуть сложности с получением статуса кандидата в члены ЕС. В Госдепе сообщили, что «сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией», так как «всё западное сообщество от нее дистанцировалось». Пока, впрочем, всё выглядит так, что грузинские власти готовы пренебречь пожеланиями Запада. «Лучше бы они сами предприняли шаги по прямым перелетам, упрощению визового режима и подписанию соглашения о свободной торговле. Но прошло 30 лет, а об этом, к сожалению, не идет и речи», — возмутился председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Что говорят эксперты

Завотделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков отмечает, что грузинская оппозиция и страны Запада действуют по стандартному сценарию.

— Любой намек на какое-то улучшение отношений с Россией воспринимается в штыки. Объясняют это тем, что под угрозой оказывается евроатлантический курс Грузии. Кроме того, дружественные жесты со стороны Москвы или в адрес Москвы считают неприемлемыми в условиях украинского конфликта. Я не думаю, что их выступления будут иметь какие-то последствия. Мы видим, что общество поддерживает правящую партию, которая не хочет конфронтации с Москвой, — считает он.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев также говорит, что выступления грузинской оппозиции никак на возобновление авиасообщения не повлияют.

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE