Взлетная годность: зачем Россия возобновляет прямые рейсы в Грузию

Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией, а также с 15 мая отменил визовый режим для граждан закавказской страны . Россияне могут посещать Грузию без виз с 2012 года. Несмотря на позитивный сигнал из Москвы, президент Грузии назвала решения Москвы «провокацией» и призвала созвать Совбез, чтобы обсудить введение виз для граждан РФ. Тогда как в МИД страны приветствовали решение российских властей отменить визовый режим . Почему решения Кремля не все рассматривают как потепление отношений между Москвой и Тбилиси — в материале «Известий».

Прямые перелеты

Президент России снял запрет российским авиакомпаниям на прямые полеты в Грузию — указ подписан 10 мая . «Признать утратившим силу указ президента России от 21 июня 2019 года», — говорится в документе.

Указ, о котором идет речь, был подписан на следующий день после акции протеста в Грузии , вызванной тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте страны по предложению грузинской стороны занял место спикера. В ответ оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» заявили, что представитель РФ не может находиться в грузинском парламенте и занимать место председателя законодательного органа власти. В результате в ночь на 21 июня 2019 года в Тбилиси произошли столкновения протестующих с полицией, правоохранители для разгона демонстрации применили резиновые пули и слезоточивый газ. Пострадали более 200 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Совете Федерации «Известиям» сообщили что решение президента направлено на реальную помощь людям , проживающим как в России, так и в Грузии.

— Это решение нацелено на то, чтобы реально помогать людям, живущим в России и Грузии, сохранять прямые отношения друг с другом, независимо от того, что происходит на государственном и негосударственном уровне. Я эти решение ожидал, я считаю их абсолютно правильными. Между двумя народами никогда не возникало той атмосферы враждебности , которая сейчас существует в отношениях между народами России и Украины. И при всех осложнениях межгосударственных связей общественные отношения между людьми — это тот капитал, который в конечном итоге, наверное, сможет выправить и межгосударственные , — сказал заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.

До введения запрета в Грузию летали шесть российских авиакомпаний — «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, «Нордавиа». В Минтрансе РФ сообщили, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Они будут осуществляться самолетами отечественного производства. Минэкономики Грузии сообщило, что к выполнению рейсов в республику после уведомления Москвы будут допущены те авиакомпании, которые не попали под санкции .

Без виз

Кроме того, 10 мая был отменен визовый режим для граждан Грузии, прибывающих в Россию в туристических и иных целях, не связанных с работой или получением образования . Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца, после аккредитации они смогут въезжать и выезжать из России без дополнительных документов на весь срок своих полномочий.

Визовый режим между Россией и Грузией действует с 2000 года . Тогда Россия ввела визовый контроль с целью предотвратить попадания на свою территорию террористов из Панкисского ущелья. Грузия ответила аналогично. С 2004-го Тбилиси упростил действующий визовый режим — документы для проживания на территории страны сроком от одного до трех месяцев можно было оформить непосредственно по прибытии в страну. Несмотря на разрыв Грузией в 2008 году дипломатических отношений с Россией, уже в 2012 году Тбилиси отменил в одностороннем порядке визовый режим для россиян, однако для грузинских граждан, въезжающих на территорию РФ, он продолжал действовать .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Теперь же МИД отменил свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, при этом все же призвал учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность.

— Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии , невзирая на отсутствие дипломатических отношений, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экономика без политики

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, взаимодействие России и Грузии в последние годы действительно шло скорее в позитивном ключе, нежели в негативном. Так, Грузия отказалась вводить санкции против России, примененные странами Запада и США, а также не стала предоставлять оружие Украине, из-за чего Тбилиси сталкивается с давлением со стороны европейских государств . Грузия не попала в список недружественных стран.

— Важно понимать, что двусторонние отношения России и Грузии делятся на два блока. Первый — политический, и этот трек полностью заморожен , и в ближнесрочной перспективе ни о какой нормализации говорить не приходится. Никакой базы для изменения этого положения вещей не предвидится, — сказал «Известиям» заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. — Второй блок — торгово-экономическая сфера, здесь ситуация диаметрально противоположная, она показывает ежегодный рост .

В 2022 году товарооборот между Россией и Грузией вырос на 50% и достиг $2,5 млрд. Москва заняла второе место в перечне главных торговых партнеров Тбилиси, уступив первое место Анкаре. Более того, товарооборот между РФ и Грузией за первые два месяца 2023 года только увеличился на 48% и достиг $467 млн. Москва же на этот период стала главным торговым партнером Тбилиси.

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Еще в конце февраля 2022 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объяснил отказ вводить санкции против РФ экономическими интересами, поскольку ограничения навредят национальным интересам Тбилиси. Грузия придерживается этой линии до сих пор — спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили 10 мая заявил журналистам, что страна не будет вводить санкции против России во избежание обострения отношений .

— Подобные позитивные сигналы были зафиксированы в Москве, и поэтому логичным и прогнозируемым шагом стало восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима . Тем более сейчас время подходящее: конец весны — логичное время для восстановления авиасообщения накануне туристического сезона, — считает Вадим Муханов, добавляя, что о политическом сближении говорить всё же преждевременно.

Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену Россией визового режима для граждан ее страны «провокацией» на фоне продолжающейся на Украине спецоперации. Также она призвала власти созвать Совбез, чтобы обсудить визовый режим для граждан России, — Зурабишвили предлагает ввести для них трехмесячные визы . Насколько президенту удастся претворить свои заявления в жизнь, на данный момент неизвестно: Грузия — парламентская республика.

При этом глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили 10 мая заявил, что приветствует решение российских властей отменить визовый режим . «Более миллиона наших граждан проживают в Российской Федерации, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии, и это решение <...> для любой ответственной власти приветствуется», — сказал он журналистам. Этот шаг положительно повлияет на проживающих в РФ грузин, заявила и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Примечательно, что Россия, действительно, лишь отменила свое решение о прекращении прямого авиасообщения с Грузией . Кроме того, пришедшая к власти в 2012 году партия «Грузинская мечта» изначально заявляла о приоритетах своего правительства, среди которых были указаны членство в ЕС и НАТО, а также нормализация отношений с Москвой.

Четыре года ждали

Решение о возобновлении прямых полетов в Грузию назревало давно , уверен вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Сейчас эта страна подвергается неслыханному давлению со стороны Запада, направленному на то, чтобы остановить взаимоотношения с РФ и ввести против нашей страны санкции, но она этого не делает , заметил он в беседе с «Известиями».

— Возобновление полетов в Грузию — лучшее событие в туротрасли с начала этого года. Очевидно, что после открытия прямых рейсов турпоток из России туда вырастет кратно . Прямого авиасообщения между нашими странами не было с лета 2019 года, добраться по железной дороге было тоже нельзя, но всё равно Грузию активно посещали россияне, — сказал он.

Эксперт предположил, что как минимум шесть-семь крупных российских городов поставят в Грузию прямые рейсы. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа, Минеральные Воды. Летать самолеты будут как в Тбилиси, так и в Батуми.

— Но цены низкими не будут: за полет Москва — Тбилиси и обратно придется заплатить 22–25 тыс. рублей . Это почти вдвое выше, чем раньше. С другой стороны, стоимость рейса может компенсировать относительно недорогое размещение и питание: в отеле четыре звезды в центре Тбилиси с завтраками можно остановиться вдвоем примерно за 5,3 тыс. рублей, — рассказал Алексан Мкртчян.

По его словам, в Грузию россияне поедут с двумя целями. Первая — это просто отдохнуть: на пляжах, термальных источниках, а зимой — на горнолыжном курорте. Кроме того, в стране очень много культурно-исторических памятников и хорошо знакомая и любимая многими россиянами кухня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В перспективе Батуми даже может перетянуть на себя часть туристов из Сочи , предположил Алексан Мкртчян. Купальный сезон там длится в те же даты — с 15 июня по 1 октября. Но массовым поток вряд ли будет: россиянам нужен загранпаспорт для посещения Грузии, а есть он далеко не у всех.

— Вторая цель — транзитная: из Грузии летают лоукостеры в Грецию, на Кипр, в Италию, Германию, — заметил вице-президент АТА.

Если сравнивать Грузию с Арменией, то крупных аэропортов у нее два — Тбилиси и Кутаиси, а в Армении — только Ереван. Соответственно, и цены на вылеты из Армении выше, поэтому Грузия для нее станет серьезным конкурентом, резюмировал он.