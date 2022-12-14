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Опубликованы кадры агрессивного поведения Саакашвили в клинике

Минюст Грузии опубликовал видеокадры с Саакашвили в клинике
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Фото: Пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии
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Пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии 14 декабря обнародовала видео, на котором, как утверждают в ведомстве, экс-президент страны Михаил Саакашвили симулирует болезни, оскорбляет медперсонал клиники, агрессивно ведет себя с сотрудниками учреждения.

На кадрах видно, что бывший грузинский лидер ведет себя крайне раздражительно. В одном из фрагментов Саакашвили дергается, разбрасывает вещи и, вероятно, нарочно пытается упасть с больничной койки, а медперсонал ему в этом препятствует.

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В других эпизодах он курит в палате электронную сигарету.

Ранее в этот день Саакашвили объявил голодовку. Он сделал это в знак протеста против отказа в дистанционном участии в заседании Тбилисского городского суда по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания. Участвовать в заседании лично Саакашвили запретили врачи.

Однако спустя несколько часов, после того как экс-президент получил письмо от европарламентариев, он изменил свое решение и прекратил голодовку.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В мае 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. 19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала о найденных в его организме тяжелых металлах. По ее словам, были обнаружены следы ртути, бария и таллия.

Позже, 28 ноября, адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил о том, что медицинское обследование бывшего президента Грузии выявило содержание мышьяка в его организме.

13 декабря министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили использует «симуляции» во время своего лечения. По его словам, ведомство осознанно воздерживалось от этой темы, однако всегда призывало Саакашвили к подчинению врачам и к полноценному лечению.

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