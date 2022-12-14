Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг незаконное использование поставленного Украине западного оружия
Армия
Капитан Бессонов удостоился медали Суворова за мужество и отвагу в зоне СВО
Мир
Испания отправит 48 электрогенераторов на Украину до Нового года
Спорт
Месси сравнил число сыгранных на ЧМ матчей с рекордом Лотара Маттеуса
Спорт
Сборная Аргентины победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Мир
План Сунака по ужесточению миграционной политики Великобритании раскритиковали в ООН
Мир
Истребитель упал на юге Италии
Мир
Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot
Мир
Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
Мир
Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Происшествия
Житель Алтайского края до смерти избил мать за злоупотребление алкоголем
Общество
Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» получил премию общества «Знание»
Сюжет:

Минюст Грузии обвинил Саакашвили в «симуляциях»

0
Фото: ТАСС/Special Penitentiary Service of Georgia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит лечение в частной клинике, использует «симуляции» во время своего лечения. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Голодовка до Тбилиси доведет: что стоит за госпитализацией Саакашвили
И сможет ли он вернуться в большую политику

По словам министра, ведомство осознанно воздерживалось от этой темы, однако всегда призывало Саакашвили к подчинению врачам и к полноценному лечению.

«Конечно же, мы имеем дело с симуляциями. В данном случае я не говорю о состоянии здоровья, однако определенные симуляции есть. Есть и соответствующие доказательства этого», — сказал Брегадзе телеканалу Rustavi 2.

Кроме того, если подобные «симуляции» не прекратятся, то минюст обнародует определенные кадры ради для безопасности страны, народа и сохранения международного имиджа Грузии.

Ранее, 28 ноября, адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил о том, что медицинское обследование бывшего президента Грузии выявило содержание мышьяка в его организме.

До этого, 19 ноября, мать Саакашвили также рассказала о найденных в его организме тяжелых металлах. По ее словам, были обнаружены следы ртути, бария и таллия. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

В мае 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022