Минюст Грузии обвинил Саакашвили в «симуляциях»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит лечение в частной клинике, использует «симуляции» во время своего лечения. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал министр юстиции страны Рати Брегадзе.

По словам министра, ведомство осознанно воздерживалось от этой темы, однако всегда призывало Саакашвили к подчинению врачам и к полноценному лечению.

«Конечно же, мы имеем дело с симуляциями. В данном случае я не говорю о состоянии здоровья, однако определенные симуляции есть. Есть и соответствующие доказательства этого», — сказал Брегадзе телеканалу Rustavi 2.

Кроме того, если подобные «симуляции» не прекратятся, то минюст обнародует определенные кадры ради для безопасности страны, народа и сохранения международного имиджа Грузии.

Ранее, 28 ноября, адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил о том, что медицинское обследование бывшего президента Грузии выявило содержание мышьяка в его организме.

До этого, 19 ноября, мать Саакашвили также рассказала о найденных в его организме тяжелых металлах. По ее словам, были обнаружены следы ртути, бария и таллия. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

В мае 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.