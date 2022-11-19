Врачи выявили у Саакашвили интоксикацию ртутью

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявила, что в организме сына превышено содержание тяжелых металлов. Об этом Аласания Саакашвили сообщила в интервью телеканалу Mtavari Arxi, опубликованном 19 ноября.

«Была ртуть, там (в заключении врачей. — Ред) также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, таллий», — сообщила женщина.

По словам матери политика, такая интоксикация дает основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы. Когда и как вещества попали в организм экс-президента — неизвестно. Медицинская экспертиза также подтвердила отравление и дала соответствующее заключение, добавила Аласания Саакашвили.

15 ноября сообщалось, что у бывшего лидера Грузии атрофированы мышцы левой руки. Об этом рассказал его адвокат Шалва Хачапуридзе. Он добавил, что в ближайшее время государственное бюро экспертизы подготовит медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили.

До этого, 8 ноября, Хачапуридзе сообщил о туберкулезе и деменции у Саакашвили. Он подчеркнул, что это подозрения и в данном направлении ведется работа.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В феврале экс-президент Грузии объявлял повторную голодовку из-за плохого лечения в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях. Он считает, что бывшего главу государства нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь.