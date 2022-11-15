Адвокат рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили атрофированы мышцы левой руки. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

«Несколько месяцев назад у него (Саакашвили. — Ред.) начались боли. У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали болеутоляющее, сейчас проводят диагностику. Дождемся ответов», — сказал он журналистам.

Адвокат добавил, что в ближайшее время государственное бюро экспертизы подготовит медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Он уверен, что в отчете будет сказано, что у экс-президента Грузии серьезный стресс.

Ранее, 8 ноября, Хачапуридзе сообщил, что у Саакашвили, предположительно, установлены туберкулез и деменция. Он подчеркнул, что это подозрения и в данном направлении ведется работа.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В феврале экс-президент Грузии объявлял повторную голодовку из-за плохого лечения в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях. Он считает, что бывшего главу государства нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь.