Саакашвили прервал голодовку спустя несколько часов после ее объявления

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прервал голодовку, объявленную несколькими часами ранее. Об этом 14 декабря сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

«Я пытался его переубедить не голодать, но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе. Следом европарламентарии прислали ему письмо, и он поменял свою позицию», — сообщил он в эфире телеканала «Пирвели».

Ранее в этот день Хачапуридзе сообщил, что Саакашвили объявил голодовку. Он сделал это в знак протеста против отказа в дистанционном участии в заседании Тбилисского городского суда по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания. Участвовать в заседании лично Саакашвили запретили врачи.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

В мае 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.

19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала о найденных в его организме тяжелых металлах. По ее словам, были обнаружены следы ртути, бария и таллия. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Позже, 28 ноября, Хачапуридзе заявил о том, что медицинское обследование бывшего президента Грузии выявило содержание мышьяка в его организме.

13 декабря министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили использует «симуляции» во время своего лечения. По его словам, ведомство осознанно воздерживалось от этой темы, однако всегда призывало Саакашвили к подчинению врачам и к полноценному лечению.