Вопрос жизни и санкций: для чего делегации ЕС и США прилетели в Грузию

В Грузию прилетела делегация представителей США, ЕС и Великобритании. Главная цель — убедить Тбилиси ввести санкции против России , отказаться от транзита подсанкционных товаров. Визитеры уже провели встречи с премьер-министром, рядом министров и генпрокурором страны. «Известия» разбирались в подробностях переговоров.

Кто прилетел в Грузию

В республику приехали высокопоставленные западные чиновники. В делегацию вошли спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен и представитель МИД Великобритании Кумар Айер.

Накануне визита О’Салливан говорил, что ЕС, США и Великобритания исследуют резкий рост товарооборота России с соседними странами. В свою очередь, О’Брайен называл Грузию в числе тех, кто помогает России минимизировать последствия санкций. По его словам, за счет реимпорта Москва получает чипы, процессоры и другую электронику, необходимую для создания современного оружия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со специальным международным представителем по обеспечению соблюдения санкций ЕС Дэвидом О’Салливаном, послом Джеймсом О’Брайеном и Кумаром Айером из ЕС, США и Великобритании Фото: Government of Georgia

В Тбилиси визитеры встретились с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, а также министром экономики, главой МИД, руководством нацбанка, генпрокурором страны и представителями бизнес-кругов. Официальные сообщения при этом звучали довольно оптимистично. «На встрече было отмечено, что предпринимаемые Тбилиси усилия по недопущению в Россию санкционных товаров положительно оценивается международным сообществом», — отмечала пресс-служба грузинского правительства.

Сами участники переговоров, однако, комментариев не давали. На этом фоне обострилась внутригрузинская дискуссия. Так, депутат от оппозиционного Единого нацдвижения Ани Цитлидзе заявила, что страна стала «черной дырой», через которую в Россию попадают запрещенные товары. «Международные партнеры всё больше убеждаются в том, что наша власть помогает Москве», — отметила она.

Ей ответил спикер парламента Шалва Папуашвили, который в переговорах не участвовал, но, очевидно, знаком с аргументами грузинской стороны. «Мы не допускаем использования нашей территории для обхода санкций, ни один факт даже на уровне подозрений не подтвердился. Нами было пресечено 1300 попыток провоза запрещенных товаров. Кстати, отправителями были и США, и государства — члены ЕС. Искать проблемы следует там, откуда отправляются грузы», — подчеркнул он.

Какие отношения у Грузии с Россией

После начала российской военной операции в Тбилиси заявили о поддержке Украины, но отказались вводить против России санкции. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили тогда заявил, что будет руководствоваться исключительно национальными интересами. «Я хотел бы четко и однозначно заявить, что Грузия не собирается участвовать в этих санкциях, поскольку это сильно навредит нашей стране и населению», — отмечал он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили Фото: ТАСС/Radek Pietruszka

В результате разразился громкий скандал, Украина отозвала из республики своего посла. После этого в Тбилиси уточнили, что не вводят своих собственных ограничений, но присоединяются ко всем международным . В частности, в Грузии закрыли, а позже ликвидировали VTB Bank Georgia. Его активы и обязательства перешли к китайскому Базис-банку. Кроме того, нацбанк страны ограничил финансовые операции российских физических и юридических лиц.

Отношения с Россией, впрочем, всё равно развивались. По итогам 2022 года товарооборот двух стран увеличился на 52% и превысил $2,4 млрд. В начале нынешнего года Россия вышла на первое место в списке торговых партнеров Грузии, сместив с пьедестала Турцию. В мае между двумя странами было возобновлено авиасообщение, в закавказской республике благодаря привлечению дополнительных российских туристов рассчитывают получить $300–400 млн.

В итоге грузинская экономика достигла серьезных успехов. По итогам 2022 года ВВП вырос на 11%, внешний долг сократился на треть, исторических минимумов достигли показатели безработицы и бедности . Только в декабре прошлого года в стране появилось 6400 новых компаний, рост по сравнению с декабрем 2021 года составил 41%. Национальная валюта лари стала одной из самых успешных в мире — укрепилась за год по отношению к доллару на 16%.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснял происходящее миром и разумной экономической политикой. При этом на Западе не скрывали своего раздражения. Летом прошлого года страна не получила статус кандидата в члены Евросоюза, хотя заявки Украины и Молдавии были одобрены. Ожидается, что статус закавказской республике могут дать в нынешнем году, хотя в ЕС по-прежнему говорят, что Тбилиси выполнил не все необходимые условия.

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

В апреле США впервые в истории ввели санкции против граждан Грузии — четырех судей, которых заподозрили в коррупции. А грузинская оппозиция постоянно обвиняет власти страны в связях с Москвой. В частности, под лозунгами борьбы с российским влиянием в Тбилиси проходили акции протеста в марте нынешнего года, когда обсуждался закон об иноагентах. Сейчас оппоненты «Грузинской мечты» надеются, что Запад разочаруется в диалоге с действующими властями республики и вложит дополнительные силы и средства в смену власти. Видимо, с расчетом на такой сценарий о своем возвращении в политику объявил бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев говорит, что логику США и ЕС понять сложно.

— Очевидно, что присоединение Грузии к санкциям никак не повлияет на Россию, у Москвы есть множество других экономических партнеров. А вот для Грузии антироссийская политика будет означать огромные экономические проблемы, — отмечает собеседник.

Он добавляет, что давление на Грузию будет расти.

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— Я думаю, на следующем этапе страны Запада будут активнее пользоваться санкционными инструментами. Например, введут ограничения против грузинских политических лидеров. Не исключаю, что могут заблокировать счета основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили, — подчеркивает Силаев.

Грузинский политолог Шота Апхаидзе говорит, что тактика западных стран меняется.

— На протяжении полутора лет мы видели давление, шантаж, угрозы, потоки дезинформации. Этот способ западным странам ничего не дал. Теперь, видимо, будут имитировать переговоры, «доброе слово». Наверное, что-то пообещают. Например, в обмен на присоединение к санкциям предложат статус кандидата в члены ЕС. Мы уже видели оптимистичные заявления еврочиновников по этому поводу, — считает эксперт.

Он добавляет, что договоренностей достичь вряд ли удастся.