Полет формальный: США хотели бы проверять авиарейсы из Грузии в РФ

США хотели бы контролировать авиарейсы из Грузии в Россию и обратно, поскольку в самолетах, летящих в Москву, могут находиться санкционные товары. С таким заявлением выступили в американском Госдепе. В последнее время отношения Тбилиси и Вашингтона обострились из-за того, что грузинские власти обвинили США в лоббировании интересов бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Подробности — в материале «Известий».

Контроль необходим

«Грузия и страны от Кавказа до Каспийского моря получат возможность установить новые отношения с Европой и мировыми торговыми путями. Участие США определит выбор, с которым сталкивается каждая страна», — с таким заявлением выступил глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен. Его рассматривают в качестве кандидата на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. По его словам, ближайший период «станет решающим для многих стран региона».

Когда дипломата спросили о позиции Тбилиси в отношении санкций против Москвы, то он похвалил таможенные службы Грузии, отметив, что они «предпринимают соответствующие шаги для ограничения поставок предметов военного назначения в РФ».

О’Брайен добавил, что за передвижением по грузинским воздушным путям и вдоль сухопутной границы требуется полный контроль, а для достижения этой цели «необходима помощь».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава офиса по координации санкций Госдепартамента США подчеркнул, что грузины — хорошие партнеры, которые «открыто говорят о том, что видят». «Вопрос сейчас в том, сможем ли мы получить более качественные данные в будущем и сможем ли мы четко отслеживать, что происходит с недавно возобновленными рейсами между Грузией и Россией», — заявил дипломат.

По его словам, уклонение от санкций по-прежнему возможно, поэтому США «хотят убедиться, что происходит в этих самолетах при возвращении в РФ».

За месяц до этого Джим О’Брайен заявлял, что Грузия входит в пятерку стран наряду с Арменией, Казахстаном, ОАЭ и Турцией, «которые представляют проблему с точки зрения уклонения Москвы от санкций».

Лоббирование интересов Саакашвили

Заявления в адрес Тбилиси со стороны Вашингтона звучат на фоне обострения отношений между странами. Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили и его мать Гиули Аласания заказали лоббистам в США из компаний Akerman и GP International введение санкций против Тбилиси.

Такие данные опубликовал американский департамент юстиции. Как стало известно, семья Саакашвили заплатила американской юридической компании свыше $917 тыс., из них $300 тыс. пошло на оплату услуг зарубежных докторов, выступивших в суде за освобождение экс-лидера.

Суд по делу об освобождении по состоянию здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, декабрь 2022 года Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

В начале октября 2021 года Михаил Саакашвили прилетел с Украины в Грузию и был задержан в аэропорту Тбилиси. К тому моменту на родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам — о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Помимо этого, городской суд Тбилиси рассматривает также еще три дела против него: о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, растрате государственных средств и незаконном пересечении границы.

Вначале экс-президент находился в тюремной камере, однако потом его перевели в больницы — тюремную клинику и военный госпиталь. С мая 2022 года бывший политик пребывает в клинике «Вивамеди». Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.

Адвокаты бывшего главы государства пытаются добиться его освобождения из тюрьмы по состоянию здоровья. В частности, они настаивают, что экс-политик страдает деменцией, кахексией и выраженным атактическим синдромом.

Генеральный директор «Вивамеди» Нино Надирадзе подтвердила, что у Саакашвили кахексия, однако вызвана она отказом от нормального питания, а не нарушением всасывания в кишечнике.

Михаил Саакашвили на судебном заседании по делу о насильственном разгоне антиправительственных массовых акций протеста в 2007 году в Тбилиси, Грузия, 3 июля 2023 года Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Защитники бывшего грузинского лидера даже пригласили американских экспертов, заявивших на суде, что Саакашвили находится при смерти из-за отравления тяжелыми металлами. Однако грузинские суды отказались освобождать экс-президента.

Семья всё отрицает

Политик Мамука Мдинарадзе отметил, что общественность смогла узнать об этом благодаря закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Аналог данного закона планировали принять в Грузии в марте 2023 года, однако из-за масштабных акций протеста эту инициативу отложили. Против выступили оппоненты власти, а также некоторые западные страны.

Правящая партия утверждала, что это необходимо для того, чтобы обеспечить прозрачность финансирования местных НПО.

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Мать экс-президента Грузии всю информацию о возможной причастности к лоббизму опровергла. «Что значит лоббисты? Была юридическая фирма, и, да, мы ее наняли, они очень хорошо работали на нас, и я им благодарна. Я не знакома с документом департамента юстиции США, не читала. Была медиагруппа, которую я также наняла. Ну и что?» — прокомментировала информацию Гиули Аласания.

США усилят давление

Западный вектор внешней политики Грузии в приоритете для страны, считает научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат политических наук Лариса Алексанян.

— Тбилиси стремится к вступлению в евроатлантические структуры с 1990-х годов, и за этот период делал всё возможное для достижения своей цели. Но в последние годы западно-грузинские отношения переживают непростые времена. Прагматичная политика «Грузинской мечты» в отношении России не соответствует планам США вбить клин между Тбилиси и Москвой и втянуть ее в антироссийское русло, — считает эксперт.

По ее мнению, трудности в отношениях между Западом и Грузией дали о себе знать, особенно в ходе украинского кризиса.

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

— Внешнеполитический курс Грузии на неприсоединение к антироссийским экономическим и финансовым санкциям повлек за собой недовольство западных партнеров. Запад в лице США стал использовать все методы давления и угроз для того, чтобы принудить Грузию ввести санкции против России, отказаться от транзита подсанкционных товаров, — полагает специалист.

Алексанян допускает, что Америка усилит методы давления на грузинские власти и параллельно продолжит поддержку оппозиционных сил во главе с Саакашвили.

— Запад на этом фоне также начал делать ставки на возможность возвращения Саакашвили как отличного инструмента для продвижения американских планов, связанных с Грузией. Что касается российско-грузинских отношений, то, несмотря на очевидные сложности, эти государства делают шаги для обеспечения двустороннего диалога и активизации торгово-экономических связей, — не исключает политолог.

Эксперт со ссылкой на статистические данные 2022 года отмечает, что торговля между двумя странами выросла на 52%, обеспечив одно из первых мест для России в списке торговых партнеров Грузии.

— Благодаря активизации торгово-экономических отношений с Москвой Тбилиси удалось разрешить немаловажные проблемы в экономике и улучшить ситуацию в этом плане. Грузинские власти четко понимают важность торгово-экономических отношений с РФ и нередко заявляют об этом, — пояснила Алексанян.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

По ее мнению, присоединение Грузии к антироссийским санкциям стало бы сильным ударом по хозяйственной сфере страны и повлекло бы за собой серьезные экономические проблемы.

— Думаю, что у действующей власти есть политическая воля продвигать национальные интересы Грузии и противостоять давлению западных партнеров, — подытожила специалист.

Сохранить диалог

Отношения Вашингтона и Тбилиси переживают нелучшие времена, считает младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров. По его словам, Грузия заняла довольно прагматичную позицию по отношению к России. С одной стороны, Тбилиси заявляет о поддержке международных санкций, введенных против России, с другой — активно обозначает, что не станет вмешиваться в конфликт через открытие второго фронта. Вашингтону хотелось бы, чтобы его партнер занял более жесткую позицию по отношению к Москве, считает политолог.

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Он отмечает, что США пытаются надавить разными способами на Грузию:

— В марте 2023 года Госдепартамент США опубликовал доклад о правах человека в Грузии, где государственная политика в этой области была подвержена серьезной критике. После чего мы стали свидетелями публичного спора между представителями правящей партии и послом США в Грузии Келли Дегнан.

Эксперт добавил, что еще больше критики в адрес Грузии стало поступать во время попыток принятия законопроекта об иностранных агентах.

— Вашингтон открыто вмешивался во внутренние дела страны, обозначая свое негативное отношение к закону. А различные НКО, «вдохновленные» зарубежными грантами, организовали протесты, которые даже вылились в столкновения с правоохранительными органами, — сообщил Разиль Гузаеров.

Собеседник пояснил, что периодические появления Михаила Саакашвили в информационном пространстве, несмотря на состояние его здоровья, также выглядят попытками дестабилизации внутриполитической обстановки в стране.

— Открытие прямых рейсов между Россией и Грузией может рассматриваться США как стремление сторон к нормализации отношений, в чем Вашингтон, естественно, не заинтересован. В этой связи у американцев просыпается жажда управления своим партнером, с чем и связано желание получить контроль над авиарейсами между Россией и Грузией, — считает специалист.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По его мнению, такая политика Грузии, направленная на поддержание национальных интересов, а не интересов западных блоков, открывает определенные перспективы для конструктивного диалога между Москвой и Тбилиси.

— Вашингтон будет продолжать давить на своего партнера в надежде добиться от него необходимого поведения. Для России будет важнее сохранить имеющийся уровень диалога с Грузией и развивать отношения через общие точки соприкосновения интересов, — резюмировал эксперт.