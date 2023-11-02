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В США предложили поставлять в Россию предназначенное для ВСУ оружие

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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Стремление президента США Джо Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим Соединенным Штатам следует поставлять оружие напрямую в Россию. Об этом 1 ноября заявила журналистка Лора Ингрэм в эфире телеканала Fox News.

«Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагону нужно просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, всё равно его получат», ― заявила Ингрэм.

Ведущая Fox News подчеркнула, что даже самые отъявленные сторонники продолжения военных действий не в состоянии аргументировать свою позицию в пользу Украины.

По мнению журналистки, глава Пентагона Ллойд Остин также потерял всеобщее доверие из-за утверждений, что назначенный Соединенными Штатами генеральный инспектор, занимающийся поддержкой Украины, отлично справится с поставленной задачей.

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Ранее, 31 октября, шеф Пентагона Ллойд Остин допустил победу России в украинском конфликте, если США прекратят оказывать поддержку Киеву. По его словам, российское руководство чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины, и Москва в таком случае победит.

20 октября американский президент Джо Байден запросил у конгресса США дополнительную военную и иную помощь Украине и Израилю в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в федеральном бюджете страны почти закончились деньги, которые Вашингтон может позволить пустить на поддержку Киева.

В свою очередь, Остин 20 октября во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым заверил, что будет добиваться от конгресса необходимых для продолжения военной помощи средств.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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