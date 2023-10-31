Дательный падёж: США могут снизить финансовую поддержку Украины

Украина может лишиться щедрой финансовой помощи со стороны США , считают американские эксперты. Это связано с неспособностью властей договориться о принятии законопроекта, который объединил бы поддержку Израиля и Украины в общий пакет, как ранее предлагал Белый дом . Пока палата представителей, которую контролируют республиканцы, внесла на рассмотрение законопроект, подразумевающий лишь выделение $14,3 млрд еврейскому государству . Как разногласия внутри Соединенных Штатов влияют на третьи страны — в материале «Известий».

Почему в США представили пакет помощи только Израилю?

В палате представителей США под руководством нового спикера Майка Джонсона представили пакет помощи Израилю в борьбе против ХАМАС , сообщило издание The Hill. Сумма составила $14,3 млрд, $4 млрд пойдут на израильские ракетные системы ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», еще $1,2 млрд — на разработку лазерной системы «Железный луч» . Предусмотрено также выделение в экстренном порядке дополнительных средств до 30 сентября 2024 года для реагирования на атаки против Израиля и «другие цели».

При этом есть два нюанса. Первый сводится к тому, что законопроект не включает поддержку Киева, что полностью противоречит позиции Белого дома . Американский президент Джо Байден настаивает на объединении помощи Израилю и Украине в одном пакете. 20 октября он запросил у конгресса $106 млрд. Из них $61,4 млрд планировалось передать Украине. Остальное должно было пойти на поддержку Израиля, гуманитарную помощь мирным жителям Палестины, укрепление безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на границе США и Мексики. Как отмечают аналитики Reuters, Байден включил в общий запрос помощь Израилю, чтобы республиканцам в палате представителей пришлось внести законопроект целиком, оставив «украинскую часть».

Второй нюанс заключается в том, что деньги на помощь Израилю собираются выделить за счет уменьшения на ту же сумму бюджета IRS — Налогового управления США, чтобы не раздувать и без того огромный госдолг. Планируется сократить средства, включенные в масштабный «Закон о снижении инфляции», который вступил в силу в 2022 году с подачи демократов. Такой маневр раскритиковали, в частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, а также председатель сената по международным отношениям Бен Кардин, назвав это «ядовитой пилюлей». Предоставление помощи за счет налоговых средств осудили, в том числе и конгрессмены еврейского происхождения. Например, член палаты представителей Дебби Вассерман Шульц обвинила Джонсона в «политических играх», отметив что поддержка Израиля не должна сопровождаться условиями: «Когда дом вашего соседа горит, вы не торгуетесь о цене садового шланга».

Одним из ключевых авторов спорного законопроекта стал сам новый спикер нижней палаты конгресса США. Ранее Джонсон открыто выступал против объединения военной помощи Израилю и Украине. Свою позицию он объяснил тем, что администрация президента так и не сообщила конгрессу, в чем состоит конечная цель США в конфликте на Украине. По мнению спикера, Белый дом должен отчитаться о расходах на помощь Киеву .

С начала спецоперации США потратили более $100 млрд на Украину, согласно документам из Белого дома, на которые ссылается Fox News.

Помощь Израилю и Украине раскалывает конгресс

Законопроект уже усугубил и без того серьезные разногласия между «республиканской» палатой представителей и «демократическим» сенатом . В случае одобрения первыми предложение может столкнуться с возражениями сенаторов, в том числе лидера большинства Чака Шумера, даже несмотря на общую проеврейскую позицию. Примечательно, что против законопроекта выступают и некоторые республиканцы, например, лидер меньшинства Митч Макконнелл.

Тем временем в сенате рассчитывают, что им удастся разработать свой собственный «мегапакет», связывающий Израиль, Украину, АТР и укрепление безопасности границы . Однако в этом случае его все равно могут проигнорировать республиканцы палаты представителей. В результате сроки оказания экстренной помощи от США только затягиваются. Кроме того, обеим палатам еще предстоит договориться о госфинансировании. В противном случае, 17 ноября правительство ждет шатдаун — частичная приостановка его работы.

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев считает, что камнем преткновения станет именно предложение сократить средства Налоговой службы США, которые идут на социальные нужды граждан .

— Новый спикер — фискальный консерватор, который готов даже пойти на сокращение социальных расходов. Фактически сегодня Белый дом может быть уже пригрозил наложить вето. В таком случае помощь Израилю, так сказать, повисает в воздухе. Тем более не ясно, за счет чего тогда будут перераспределяться средства на помощь Украине. Тогда у республиканцев есть еще один выход — это не включать помощь Киеву в финансирование правительства 17 ноября, то есть использовать ту же уловку, к которой они прибегли в конце сентября. Судя по всему, они могут сделать так же и в этот раз, — отметил Владимир Васильев.

Что касается администрации, то по его словам, есть только одна возможность избежать этого — перепрограммировать средства Пентагона. Но это уже прямой вычет из обороноспособности Соединенных Штатов. Все это становится предвестником очень серьезных конфронтаций на капитолийском холме, подчеркнул эксперт.

Каковы шансы Киева на новую военную помощь?

Демократов раздражает то, что это отдельный законопроект о помощи Израилю и он не включает помощь Украине , заметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

— Однако, если законопроект будет принят, это не обязательно приведет к уменьшению поддержки Украины, но при этом потребует от Белого дома большей поддержки Конгресса в предоставлении финансирования по «украинскому» вопросу, — сказал эксперт.

Американист Эдуард Лозанский считает, что Киев все еще может рассчитывать на поддержку, но гораздо более скромную, чем предполагалось.

— Там есть большое количество парламентариев, которые хотят прекратить финансирование. По их мнению, это бездонная коррумпированная бочка, и США тратит огромные деньги в никуда , в то время как у самих огромное количество проблем. Но я думаю, что, скорее всего, какую-то сумму все равно выделят. Точно, что $60 млрд с большой вероятностью все-таки не будет. А будет, например, 20 или 10. Я думаю, что это будет сразу же после голосования по Израилю, — подчеркнул Лозанский.

Помощь Израилю отправят в любом случае и очень быстро, а вот поддержка Киева в таком случае отойдет на второй план по отношению к Израилю и, возможно, даже к вопросу о безопасности границ США, заметил бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства сената США Джеймс Джатрас.

— И это несмотря на то, что Украина по-прежнему пользуется поддержкой почти всех демократов и подавляющего большинства республиканцев. Кроме того, тот факт, что Украина окончательно проиграла <конфликт>, остается еще одним препятствием для финансирования. Дополнительная помощь Украине, в конечном итоге, конечно, материализуется, но она не будет такой щедрой и оперативной, как в прошлом. Да и без того дефицитная военная техника будет в приоритетном порядке предоставлена ​​Израилю, а не Украине , — заметил Джеймс Джатрас.

Большая часть общественности не поддерживает бесконечное финансирование Украины, и это отражается в позициях, занимаемых конгрессменами Республиканской партии, рассказал главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

— На данном этапе Израиль может получить гораздо большую поддержку, чем Украина. Она была дискредитирована из-за того, что Владимир Зеленский поддерживал нациста в канадском парламенте, а также из-за провала контрнаступления. Американцы не любят поддерживать проигравших лошадей , — подчеркнул он.