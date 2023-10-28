«Настоящий паралич власти в США только начинается»

Избрание Майка Джонсона новым спикером палаты представителей конгресса только усилит существующий кризис правящего класса в США. Такую точку зрения высказал в интервью «Известиям» в рамках подкаста «Посольский приказ» эксперт клуба «Валдай», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. О политических переменах, поддержке Израиля и Украины и последних громких событиях в США — в материале издания.

«Ощущение неблагополучия депрессии»

— В США снова очередной случай массовой стрельбы. У этого явления есть какая-то социальная причина?

— Американское общество сегодня чрезвычайно экзальтированно на обоих флангах политического спектра. США переживают глубочайший внутренний кризис, как минимум с революции гражданских прав 60-х годов. На это еще накладывается социально-экономическое неблагополучие.

На протяжении последних 30 лет доходы среднего класса и тех, кто живет ниже этого уровня, стагнировали или падали. Доходы богатых и сверхбогатых, напротив, резко выросли. Сочетание глубочайших демографических перемен, внутриполитического кризиса и социально-экономического кризиса в совокупности создает психологические проблемы для американского населения.

Сотрудники полиции возле боулинга в Льюистоне, где произошел массовый расстрел Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Впервые в истории стремительно уменьшается доля белых в американском обществе . В 40-е годы белые перестанут быть абсолютным большинством. При этом внутри представителей белых идет ценностная война, когда одна часть продвигает ультралиберальные ценности, а вторая часть, наоборот, качнулась в правый консерватизм. И между ними идет ожесточенная борьба. Друг друга они называют угрозой национальной безопасности страны, как это делают сторонники MAGA (Make America Great Again) и либерального крыла демократов. Всё вместе приводит к ощущению неблагополучия депрессии. Элита и простые граждане просто живут в разных измерениях. Соответственно, эти настроения выплескиваются наружу. В этом много похожего с тем, что переживала наша страна в 90-е годы.

«Трамп обладает огромным влиянием на палату представителей»

— Палата представителей наконец выбрала нового спикера, и вроде бы политический паралич власти закончился. Однако после изучения биографии Майка Джонсона создается ощущение, что эта фигура куда менее компромиссная, чем два других неизбранных до этого кандидата.

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: Global Look Press/Kyle Mazza

— Избрание Джонсона показывает реальный уровень влияния Дональда Трампа на палату представителей. Тут важно понимать, что конгрессмены, заседающие в палате представителей, переизбираются каждые два года, в отличие от сенаторов, чей срок полномочий ограничен шестью годами. Поэтому они должны быть постоянно «на связи» со своими избирателями и отражать общественное мнение.

Самый популярный республиканец сегодня — Дональд Трамп. Согласно опросам, его поддерживает больше 60% избирателей-республиканцев. Обратите внимание, те кандидаты, которых Трамп не поддержал (например, Том Эммер), были вынуждены отказаться от борьбы за пост спикера. Те, кто получил поддержку экс-президента (Джим Джордан и Майк Джонсон), имели существенное одобрение внутри партии. Сегодня от мнения Трампа зависит очень многое, в том числе и карьера республиканцев палаты представителей. Таким образом, выбран человек Трампа.

На мой взгляд, паралич власти только начинается. С нынешней степенью контроля Трампа над республиканским большинством в нижней палате конгресса сама палата на компромисс с Белым домом больше не пойдет, потому что все помнят, чем это закончилось в ситуации с предыдущим спикером Кевином Маккарти, отправленным в отставку именно за «соглашательство». Поэтому будут огромные проблемы с принятием бюджета, повышаются шансы на правительственный шатдаун, будут еще большие баталии, чем раньше. Майк Джонсон — самый консервативный спикер за многие десятилетия. Он действительно против однополых браков и считает гомосексуализм болезнью.

Новоизбранный спикер палаты представителей Майк Джонсон в Капитолии Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

«Украина может забыть про $60 млрд»

— Как скажется его избрание на уровень поддержки Украины?

— Совершенно точно можно забыть про запрос относительно выделения $60 млрд Украине. При этом сенаторы-республиканцы, представляющие старые рейгановские элиты и традиционно больше своих коллег из палаты представителей поддерживающие Украину, выступают против запроса Байдена. Они также требуют разделить огромный проект на три неравные составляющие: Израиль — отдельно, Украина — отдельно, защита южной границы — отдельно. Республиканский проект финансовой помощи, очевидно, будет посвящен Израилю и границе. Украина будет идти отдельным пунктом, и понятно, что такого уровня поддержки, которого требует администрация Байдена, не будет.

Я думаю, что Белый дом станет искать способы каким-то образом выделять деньги Киеву — через президентские указы, поставлять оружие через союзников и другие схемы. При этом отказаться от Украины Байден не может ни при каких обстоятельствах, потому как это вопрос его репутации и компенсация за уход из Афганистана. Поэтому была произведена риторическая связка между Украиной и Тайванем. Значит, даже временная заморозка будет восприниматься администрацией Байдена как поражение.

Боец ВСУ в военном вертолете Ми-8 Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

«Сегодня для Байдена призыв к компромиссу означает импичмент»

— Значит, можно сделать вывод о том, что и относительно палестино-израильского кризиса Белый дом не будет искать компромисс? Хотя глобальная поддержка Израиля, как видно, становится всё меньше.

— Учитывая, насколько важным внутриполитическим вопросом является Израиль, для Байдена любая попытка давления на Западный Иерусалим — например, с целью создания палестинского государства — будет означать автоматический импичмент . В 2015 году Барак Обама оказался под угрозой отставки за гораздо меньшее — только из-за своей позиции по незаконным поселениям на Западном берегу. На фоне очень жесткой риторики республиканцев для Байдена всё, что не является безоговорочной поддержкой Израиля, будет равнозначно политической катастрофе и абсолютно неприемлемо.

При этом «мировое большинство» всё больше меняет свой настрой на антиизраильский и антиамериканский. Израиль в ответ на проявленное к себе зло отвечает стократным злом и насилием. И это вызывает оторопь в большинстве стран. Израиль всё больше воспринимается не жертвой, а агрессором, осуществляющим военные преступления и геноцид. Поскольку США, Евросоюз всецело поддержали Западный Иерусалим, «мировое большинство» воспринимает это как лицемерие и двойные стандарты, в особенности после тех обвинений, которые Запад бросал в сторону России. Это недоумение и гнев объединяют множество государств и разрушают всю ближневосточную стратегию США.

Пострадавшие в результате израильских ударов по жилым домам в секторе Газа Фото: REUTERS/Mohammed Salem

К моему сожалению, выход для Вашингтона только один: переключить внимание с Палестины на Иран и превратить конфликт в ирано-израильский. Обратите внимание, как Израиль и множество американских политиков продвигают тезис о причастности Тегерана к атакам 7 октября и пытаются вынести за скобки всю тему палестинской проблематики . А ведь Генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерриш абсолютно справедливо, на мой взгляд, высказался о Палестине: отсутствие государственности и 50 лет блокады и унижения. За эти слова он получил совершенно хамскую реакцию израильских дипломатов.

И если сначала Белый дом пытался дистанцироваться от данного нарратива, сейчас мы видим, как дискуссию пытаются развернуть в эту сторону: во всем виноват Иран. Но для Байдена и здесь создается патовая ситуация. Потенциальная война с Ираном будет иметь катастрофические последствия. Поэтому, вероятно, речь будет идти о постоянном балансировании на грани открытого противостояния и попытках изолировать Тегеран посредством политического давления.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий» «Посольский приказ».