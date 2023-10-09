Сильно независимый: что даст Кеннеди-младшему выдвижение от третьей партии

Решение Роберта Кеннеди-младшего, племянника бывшего президента США, баллотироваться от третьей партии спасет его от провала на демократических праймериз. Об этом «Известиями» заявили в США в преддверии «важного объявления», которое политик планирует сделать 9 октября. При таком раскладе Кеннеди-младший вполне может отнять часть голосов у двух основных претендентов на кресло главы Белого дома — действующего президента Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа. Впрочем, глобально его участие вряд ли повлияет на итоги голосования в 2024-м.

Уход от демократов

Племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший в конце сентября умудрился приковать к себе внимание американских СМИ и общественности. А причина всему — анонс «важного объявления», которое кандидат пока еще от Демократической партии планирует сделать 9 октября в Филадельфии, штат Пенсильвания.

«Я хочу рассказать вам то, что я понял после шести месяцев предвыборной кампании: путь к победе есть», — заявил он в опубликованном видеоролике, пообещав рассказать о «кардинальных переменах» в американской политике.

Помимо этого, кандидат в президенты США подчеркнул: он понимает озабоченность населения страны тем, что коррупция «охватила правительство», она же наблюдается в конгрессе и руководстве двух главных политических партий — Демократической и Республиканской.

Интерес к грядущему выступлению подогрело издание Mediaite, которое со ссылкой на источник в предвыборном штабе Кеннеди-младшего сообщило: политик не будет участвовать в демократических праймериз, а пойдет на выборы 2024 года как независимый кандидат от третьей партии.

К тому же стало известно, что в июле он встречался с председателем Либертарианской партии Анджелой Макардл. При том позже она рассказала CNN, что не знает ничего о переход Кеннеди-младшего в их политсилу. Так что до сих пор неизвестно, к какой партии может присоединиться племянник 35-го президента Соединенных Штатов, если все-таки решит покинуть «синих».

Если посмотреть на последние заявления этого кандидата на пост главы Белого дома, становится понятно, почему его противостояние действующему американскому лидеру Джо Байдену не особо популярно среди демократического истеблишмента. Особенно это касается внешней политики, в частности, в отношении финансирования и снабжения вооружением Украины, чему сейчас привержен Овальный кабинет.

В августе Вашингтон одобрил поставки Киеву истребителей F-16. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что поставки могут начаться ближе к концу 2023-го. Однако Кеннеди-младший раскритиковал подобный шаг американских властей. По его словам, это «отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества».

В конце сентября политик пообещал закончить украинский конфликт за 100 дней, если будет избран президентом.

«Журнал истеблишмента Foreign Relations сигнализирует о следующем этапе эскалации на Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник — не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием, — отметил Кеннеди-младший. — В течение 100 дней моего президентского срока этот <конфликт> закончится. Причем на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать».

До этого кандидат на пост главы государства указывал на то, что расходы Соединенных Штатов на помощь Киеву слишком велики. При этом миллионы американских граждан остаются без медицинской страховки и талонов на еду.

Надежда на шанс

Несмотря на то, что Кеннеди-младший пока что остается представителем Демпартии, его резкие высказывания, критикующие политику нынешнего руководства Белого дома, в большей степени ориентированы на республиканскую публику. Близость к взглядам «красных» подтверждает и статистика.

Согласно результатам исследования The Messenger/HarrisX, на демократических праймериз кандидатуру племянника 35-го президента поддержали бы 26% всех респондентов (для сравнения, у Байдена этот показатель на уровне 31%). Однако более интересна здесь разбивка по политическим предпочтениям опрошенных: среди «синих» Роберт Кеннеди-младший сильно уступает Джо Байдену (16% против 61%), а вот республиканцам он нравится намного больше — за племянника Джона Кеннеди выступили 37% «красных», в то время как за действующего президента всего лишь 6%. Для независимых избирателей этот кандидат также более интересен (28% против 23%).

Впрочем, популярность Кеннеди-младшего хоть и высокая, но все еще уступает главному кандидату от Республиканской партии — экс-президенту Дональду Трампу, на котором висит уже четыре уголовных обвинения. Так, бывшего главу государства (в сравнении с другими выдвинувшимися от «красных») на праймериз выбрали бы 30% респондентов, причем среди республиканцев этот показатель на уровне 56%, демократов — 10%, а независимых — 25%.

— Демократы — жестко контролируемая партия. Они бы не позволили Кеннеди участвовать во всеобщих выборах от демократов. Так что ему придется баллотироваться как независимому кандидату, — объяснил «Известиям» экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс, добавив, что при таком раскладе Кеннеди-младший даже сможет забрать несколько процентов голосов у Джо Байдена.

По словам главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова, при выдвижении в качестве независимого кандидата у племянника Джона Кеннеди появляются хоть какие-то шансы принять участие в гонке на всеобщих выборах в ноябре 2024-го.

— Многие американцы, в особенности молодое поколение избирателей, не хотят вновь видеть в качестве президента ни Байдена, ни Трампа. Для них они — символы коррумпированной эпохи в политике США, которой должен прийти конец, — подчеркнул эксперт.

Впрочем, Роберт Кеннеди-младший — в любом случае «нежизнеспособный» кандидат на пост 47-го президента Соединенных Штатов. Выдвижение же от третьей силы лишь «спасет его от позорного поражения» на демократических праймериз и даст ему доступ к дополнительному финансированию предвыборной кампании, считает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

— У него нет никаких шансов на победу на всеобщих выборах. Некоторые предполагают, что Кеннеди мог бы отобрать голоса у Байдена, но, учитывая его заявленные позиции, возможно, он сможет получить избирателей и за счет Дональда Трампа, — предположил он.

Тем не менее, трудно представить, чтобы Роберт Кеннеди-младший смог набрать достаточное количество голосов в каком-либо штате, чтобы хоть как-то повлиять на поддержку кандидатов от двух основных партий, заключил эксперт.