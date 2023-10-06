Прощай, оружие: Словакия передумала поставлять военную помощь Украине

Президент Словакии решила приостановить помощь Украине до созыва парламента, который в течение двух недель должна сформировать победившая на недавних выборах партия экс-премьера Роберта Фицо «Направление — социальная демократия». По словам пресс-секретаря главы государства, лидер страны таким образом проявила уважение к результатам голосования. Во время избирательной кампании бывший глава правительства пообещал «не передавать Украине ни одного снаряда», поскольку это «приносит только убийства». Подробности — в материале «Известий».

Уважение к избирателям

Словацкий лидер Зузана Ча путова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает портал Dennik N со ссылкой на официального представителя президента Мартина Стрижинеца. Поводом для такого решения стали результаты недавних парламентских выборов.

«Победу на них одержала партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, лидера левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» (Н-СД), который ранее выступал резко против поставок военной помощи Киеву, поскольку она ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения. Фицо обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда», — сообщает издание.

Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Словакии Людовит Одор Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Ранее минобороны страны рассматривало возможность предоставления нового пакета помощи Киеву и в целом могло бы успеть осуществить ее до формирования нового правительства, но президент страны не захотела поддерживать эту инициативу. Как пояснил ее пресс-секретарь, необходимо «уважать результаты демократического голосования», в противном случае это станет «актом неуважения к избирателям» и «создаст досадный прецедент на будущее».

Заняться своими проблемами

Партия Роберта Фицо, набравшая 23% голосов, во время предвыборных выступлений подчеркивала, что против предоставления военной по мощи Украине. Политик, дважды занимавший пост премьер-министра страны, неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. А также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением конституционных норм.

«Я говорю это громко и четко и буду это делать: война на Украине началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать русских на Донбассе и в Луганске», — заявил он на митинге в родном городе Тополчаны. При этом Фицо подчеркивал, что у жителей Словакии «есть собственные серьезные проблемы и в приоритете — решать их», а не заниматься Украиной.

В ходе избирательной кампании со стороны партии «Направление — социальная демократия» неодн ократно звучали антизападные заявления. Бывший премьер заявлял о превращении Евросоюза в американскую марионетку и сговоре словацких властей с Джорджем Соросом, обещал активно бороться с нелегальной миграцией и восстановить контроль на границе с Венгрией.

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Он говорил о желании положить конец антироссийским санкциям, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в стране.

В результате в западных СМИ Фицо прослыл «пророссийским популистом», а его партия антиукраинской. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это абсурдом. «По с ути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским», — пояснил представитель Кремля.

Сам Фицо также отметил, что у страны «существуют взгляды, отличные от официально декларируемых в Брюсселе» и она намерена последовательно отстаивать их на всех уровнях. При этом он подчеркнул, что будущее Словакии видит с НАТО и Евросоюзом.

Обуза для партнеров

Итальянский специалист по международным отношениям Марко Скорцато в беседе с «Известиями» отметил, что новые словацкие власти, скорее всего, изменят внешнеполитический курс страны.

— Возможно, Фицо еще больше укрепит дружеские связи и сотрудничество с Москвой, что приведет к более тесному согласованию позиций Братиславы и Венгрии по России и, как следствие, — к отдалению Словакии от ЕС и его ценностей. Это будет иметь серьезные политические последствия, — пояснил политолог.

Роберт Фицо Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Он добавил, что в настоящее время в Брюсселе всё больше говорят о расширении Евросоюза в будущем, хотя там по-прежнему существует проблема единства внутри ЕС.

— На этом фоне особенно важны следующие европейские выборы в июне 2024 года, чтобы понять, как европейцы относятся к войне и внешней политике ЕС. Сейчас интересно наблюдать, как националистические правительства в составе Европейского союза — Венгрия и особенно Польша — пытаются ослабить действия ЕС, но в то же время ЕС и проевропейские правительства стараются держаться, — подытожил аналитик.

Словенский политолог Грегор Требуцак высказывает схожую точку зрения. Он отметил, что предыдущие правительства Словакии выступали за территориальную целостность Украины и осуждали действия России.

— В некоторых странах Европы уже давно не проводили никаких исследований по поводу того, поддерживает ли население поставки вооружений Киеву. В Словении, например, происходящее на Украине уже давно не появляется на первых полосах газет, а иногда по несколько дней и вовсе не попадает в главные темы дня, — отметил специалист в беседе с «Известиями».

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина пояснила, что вопросы наращивания поставок вооружений Украине весьма дискуссионные и во многом определяют политические процессы, которые идут в разных странах.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Их обсуждают как до выборов, так и после голосования возвращаются к этим темам. Например, в Польше власти сейчас стремятся приостановить взаимодействие с Киевом либо хотя бы его сократить. Даже будучи гегемоном западного мира, США не спешат предоставлять поддержку Украине, объясняя это идущими политическими процессами, — считает политолог.

Специалист отметила, что в США приняли бюджет, в рамках которого не предусмотрена помощь Украине, Киев получает ее напрямую из Пентагона.

— Остальные страны по примеру Вашингтона поступают так же. Они видят, что сейчас можно хоть на чем-то сэкономить. Украина действительно становится бременем и обузой для партнеров, которые ее поддерживают, — резюмировала специалист.