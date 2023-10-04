Исторический конгресс: спикера палаты представителей впервые отправили в отставку

Отставка спикера палаты представителей США Кевина Маккарти не повлияет на деятельность республиканцев в конгрессе и их расследования в отношении семьи президента Джо Байдена, в том числе на подготовку импичмента. К таким выводам пришли опрошенные «Известиями» американские эксперты. 3 октября впервые в истории Соединенных Штатов было принято решение об отстранении от должности главы палаты представителей — третьего по важности человека в политической иерархии страны . Какую роль в отставке Маккарти сыграла Украина и кто может занять освободившееся место — в материале «Известий».

Первая отставка

Еще один республиканец наравне с экс-президентом США, которому уже предъявили несколько уголовных обвинений, в 2023 году успел вписать себя в американскую историю. 3 октября палата представителей приняла решение отправить в отставку своего спикера республиканца Кевина Маккарти — за этот шаг проголосовали 216 политиков, 210 высказались против (при «красном» большинстве в этой части конгресса).

Примечательно то, что главу палаты представителей впервые за всё время существования Соединенных Штатов смогли отстранить от должности . До этого политики предпринимали попытку в 1910 году (тогда спикером был республиканец Джозеф Герни Кэннон), но она не увенчалась успехом.

Инициатором запуска процедуры отставки оказался однопартиец Маккарти, член нижней палаты конгресса от Флориды Мэтт Гетц . Политик внес это предложение вечером 2 октября, а поводом стало принятие временного бюджета, благодаря чего властям США удалось избежать так называемого шатдауна — приостановки работы федеральных ведомств.

Член нижней палаты конгресса от Флориды Мэтт Гетц Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Одобренный обеими палатами конгресса и подписанный президентом Джо Байденом закон предполагает продолжение финансирования правительства еще в течение 45 дней. Однако в этот раз в документе отсутствовали пункты, связанные с выделением дополнительной помощи Украине, что ожидаемо вызвало переполох как в Киеве, так и среди партнеров Вашингтона . Впрочем, официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 октября попытался немного успокоить украинские власти.

«Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько еще в нынешних реалиях Соединенные Штаты смогут предоставлять Киеву помощь. Также о дальнейшей подготовке новых пакетов военной поддержки рассказала и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Вместе с тем The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщила, что без одобрения дополнительной помощи со стороны США власти в Киеве уже в ноябре могут столкнуться с проблемами с выплатами зарплат чиновникам . Представители украинского истеблишмента, общавшиеся с изданием, допустили, что такой исход вполне может привести к росту оппозиционных настроений и критике в адрес главы государства Владимира Зеленского. По информации WSJ, если Украина предоставит доказательства, что использовала предыдущий платеж надлежащим образом, Агентство по международному развитию США обработает октябрьский перевод средств на сумму $1,15 млрд по программе Всемирного банка. Однако судьба дальнейшего финансирования, от которого зависят 150 тыс. госслужащих и свыше полумиллиона сотрудников учебных заведений Украины, остается неясной.

В результате именно «киевский след» по факту сыграл ключевую роль в отставке Маккарти. Наиболее ярые республиканцы настаивали на том, чтобы полностью прекратить финансирование Украины, особенно если учитывать, что госдолг страны растет в геометрической прогрессии: к настоящему моменту он впервые в истории превысил отметку в $33,4 трлн . При этом проголосовавшие за отстранение спикера представители Республиканской партии обвинили политика в том, что тот в обмен на голоса демократов по проекту бюджета заключил «тайную сделку» . Мэтт Гетц заявил, что Маккарти договорился с президентом Байденом о дальнейшем выделении средств для киевских властей.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE

— Основной причиной смещения Маккарти стало утверждение о том, что он не проявил твердости в требованиях, выдвинутых его оппонентами-республиканцами, включая приостановку финансовой помощи Украины и другие меры внутреннего финансирования, — объяснил «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан. — Восемь проголосовавших за отставку республиканцев посчитали, что Маккарти поступил вероломно и нарушил соглашение, которое он заключил с ними, чтобы заручиться поддержкой и стать спикером палаты представителей.

Вакантное место

После столь неожиданного решения конгрессменов всё внимание будет приковано к тому, кто займет освободившийся кабинет спикера. Сейчас временно исполняющим обязанности стал республиканец от Северной Каролины Патрик Макгенри . Согласно правилам палаты представителей, с 2003 года глава этой части конгресса должен предоставлять список тех, кто может заменить его на посту.

Первым в нем оказался именно Макгенри, который будет руководить палатой до тех пор, пока не будет выбран новый спикер. Как рассказали источники Fox News, за свое выдвижение на пост главы этой части конгресса плотно взялся лидер республиканского большинства Стив Скэлис . Согласно данным СМИ, «за кулисами» он проводил обзвон и пытался заручиться поддержкой перед выборами. Мэтт Гетц еще до голосования по отставке Маккарти заявил, что Скэлис будет «феноменальным оратором».

— Сейчас всё внимание будет сосредоточено на выборе республиканцами нового спикера, причем голосование будет спорным, — отметил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Действительно трудно предугадать, кто сможет занять вакантное кресло спикера. По словам профессора Саида Хана, сторонники Маккарти могли бы повторно выдвинуть его кандидатуру , после чего начался бы длительный переговорный процесс, аналогичный тому, что был в январе. Тогда понадобилось 15 раундов голосования, прежде чем Кевин Маккарти был окончательно утвержден. Однако эта теория оказалась нежизнеспособной, поскольку уже бывший спикер отказался повторно выдвигаться на пост главы палаты представителей .

— В качестве замены также обсуждаются кандидатуры Элизы Стефаник (от штата Нью-Йорк), Тома Коула (от штата Оклахома) и временного спикера Макгенри. Однако в Республиканской партии нет никого, кто бы обладал большим авторитетом, — констатировал профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Кто бы ни занял кабинет спикера, инициативы республиканцев, нацеленные против действующего президента и его семьи, никуда не денутся , уверены опрошенные «Известиями» эксперты из США.

— Несмотря на отстранение Маккарти, запуск импичмента и расследование деятельности четы Байденов будут продолжены , — констатировал Пол Крейг Робертс.

Джо Байден Фото: REUTERS/Leah Millis

Профессор Хан также предположил, что многие проекты Республиканской партии будут приняты в палате представителей благодаря «красному» большинству, в том числе и попытки отстранить от власти Джо Байдена.

— Импичмент Байдену пройдет беспрепятственно, как и другие республиканские инициативы, — добавил Кузник.