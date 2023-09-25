Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства

30 сентября в США заканчивается финансовый 2023 год. Конгрессу к этому времени необходимо сформировать бюджет на следующий год или же как минимум договориться о продлении текущего бюджета еще на месяц. Крайне правые республиканцы настаивают на сокращении бюджета. С ними не могут договориться коллеги-консерваторы и умеренные демократы. Пока компромисс едва ли возможен. В итоге над страной нависла угроза шатдауна — приостановка работы американского правительства с роспуском госслужащих — четвертая за последние десять лет. Подробности — в материале «Известий».

Решили перенести

Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Однако пока конгрессмены не договорились о новом бюджете на следующий год. Не допустить приостановку федеральных ведомств и дать больше времени на переговоры мог бы проект о краткосрочном финансировании. С его помощью работа правительства была бы продлена до 31 октября.

Но в палате представителей США решили отложить голосование по этому проекту. Проблема в том, что крайне правые республиканцы настаивают на сокращении правительственных расходов на 8% в следующем месяце и уменьшении расходов в 2024 году до $1,47 трлн. Это на $120 млрд меньше той сумму, о которой президент США Джозеф Байден и спикер палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти договорились весной этого года в соглашении о потолке долга.

Счетчик госдолга США на одной из улиц Нью-Йорка Фото: Global Look Press/Liu Yanan

Пока в палате представителей активно обсуждают возможное сокращение бюджета, в сенате говорят о возможности дополнительного выделения денег на оборонные нужды. Речь идет о $8 млрд и чрезвычайном финансировании на $6 млрд.

В результате разгорелись серьезные противоречия между крайне правыми и умеренными консерваторами в палате представителей и сенате. Дошло до того, что они выдвинули ультиматум Маккарти, пригрозив сместить его с должности, если он «не выполнит ряд требований по бюджетным расходам» и пойдет на сделку с демократами.

Производство танков Abrams на фабрике в Огайо Фото: flickr.com

Для того чтобы заставить спикера покинуть свой пост, республиканцам необходимо заручиться поддержкой демократов. Сделать это в целом возможно, учитывая, что Маккарти призывает начать расследование, результаты которого могут привести к импичменту президента-демократа Джозефа Байдена.

Хотя в целом демократы сейчас настроены не столь категорично в отношении спикера-республиканца. В настоящее время позиции центристов-республиканцев и демократов оказались более близки, чем среди представителей Консервативной партии.

Четвертый раз подряд

Если палате представителей и сенату так и не удастся договориться, страну ожидает четвертый за десять лет шатдаун. До этого он случался из-за невозможности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год в 2013, 2018 и 2019 годах. «Конгресс находится в кризисе, и ясного выхода из него нет», — описывает происходящее американское издание Politico.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти во время заседания в здании Капитолия США Фото: Getty Images/Chip Somodevilla

Сейчас всё сильнее слабеет уверенность политиков, что им удастся принять 12 законопроектов по финансированию американских министерств и ведомств и предотвратить приостановку работы правительства.

«Шатдаун будет, вопрос в том, сколько он продлится», — заявил член палаты представителей, республиканец Ральф Норман. Схожую точку зрения разделяет его однопартиец Майк Симпсон. «Мы чувствовали, что это произойдет. Но всё же я не думал, что мы настолько глупы, чтобы до этого довести», — заявил он.

Стало всё сложнее договариваться

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина в беседе с «Известиями» отметила, что в случае возникновения шатдауна это будет серьезное испытание для политической и экономической системы США.

— По сути, это означает, что сотрудники госучреждений останутся без заработной платы. Возникает ощущение, что внутри системы политикам стало всё сложнее договариваться и какие-то решения стало возможно принимать только в случае угрозы большого кризиса, — отметила американист.

По ее словам, в 2024 году многих политиков ожидает переизбрание на должность, в связи с этим они боятся принять какие-то непопулярные меры, что бы вызвало критику внутри партии или со стороны избирателей.

Рабочий ищет дефектные купюры в листах только что напечатанных двадцатидолларовых банкнот Фото: Getty Images/Joe Raedle

— Пока складывается ощущение, что партии не в силах договориться. Сейчас в палате представителей всё больше тех, кто выступает за сокращение расходов правительства. Они готовы довести систему до кризиса, чтобы заставить остальных принять их решение, — пояснила Анастасия Бунина.

По словам аналитика, пока шатдаун вполне вероятен, учитывая довольно жесткие заявления, которые раздаются с обеих сторон. Впрочем, специалист не исключает, что стороны всё же смогут прийти к общему мнению в последний момент.

— Сядут и быстро подпишут то, что кое-как получится. Это не будет никого устраивать, но и до шатдауна тоже не дойдет. В целом это явно не последняя угроза шатдауна, учитывая, что в последнее время американская политическая система отличается отсутствием договороспособности и стабильности, — подытожила эксперт.

Не приведет к коллапсу

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева отметила, что в последние годы ситуация с шатдауном в США стала вполне привычной.

— Политики не укладываются в законодательные рамки восстановления бюджета и в октябре его никогда не сдают. Связано это с тем, что поляризация достигла таких масштабов, что партии в принципе не могут договориться по ключевым вопросам между собой, — пояснила эксперт.

Сторонники кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время митинга президентской кампании 2024 года в Дубьюке, штат Айова Фото: REUTERS/Scott Morgan

Она добавила, что формирование бюджета — это процесс, основанный на компромиссах и согласовании между партиями, а также между президентом и конгрессом.

— Получается, что бюджет становится заложником из-за отсутствия согласия между президентом и конгрессом. Особенно это остро чувствуется в предвыборные годы, когда в конгрессе большинство у оппозиционной партии, и она заинтересована в том, чтобы ослабить имиджевые позиции президента накануне кампании, — полагает специалист.

В настоящее время у партий полное расхождение во взглядах на то, на что государство должно тратить деньги.

— При этом Байдена жестко критикует Республиканская партия, в оппозиции — вся палата представителей, которая этот бюджет обсуждает, она нацелена на то, чтобы нанести максимальный урон имиджу президента и при этом еще и максимально сократить то, что он запросил , — рассказала американист.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис во время пресс-конференции в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Виктория Журавлева подчеркнула, что на сегодняшний день на это еще накладывается угроза очередного импичмента, который отвлекает внимание.

— В любом случае я думаю, что это закончится тем, что они так же, как и в прошлом году, в последний момент примут резолюцию о продолжении финансирования федерального правительства и будут дальше договариваться о бюджете, — добавила эксперт.