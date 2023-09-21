Поддержанная стачка: в США началась самая масштабная за последние годы забастовка

На работу не вышли 13 тыс. сотрудников трех крупнейших автомобильных компаний: Ford, GM и Stellantis. При этом в отраслевой профсоюз UAW входит более 146 тыс. американских рабочих, и, если менеджмент «Большой тройки» не сумеет удовлетворить их требования по повышению заработной платы, количество бастующих может увеличиться в несколько раз. Как отреагировала на эти события предвыборная Америка и какими могут быть их последствия, рассказывают «Известия».

У них на фабрике стачка

Решение о начале забастовки сотрудников трех предприятий стало своего рода демонстрацией возможностей на фоне безрезультатных переговоров с руководством автогигантов. Американские медиа уже называют происходящее историческим событием. В этом определении есть доля истины. «Сегодня впервые в нашей истории мы нанесем удар сразу по трем членам «большой тройки», — заявил лидер UAW (United Auto Workers) Шон Фейн в ходе своего видеообращения.

Основное требование — поэтапный рост заработной платы на 36%. Помимо этого забастовщики требуют отменить разделение на уровни, исходя из которых она начисляется, а также восстановить перечень льгот, указанных в предыдущих трудовых контрактах. К ним относятся льготное медицинское обслуживание для пенсионеров и компенсации для понесших убытки от закрытия заводов. Начиная с 2010 года Ford и особенно GM и Stellantis (из американских брендов в него входят Chrysler, Jeep, Dodge, RAM и другие) ликвидировали целый ряд производств, причем не только в США, но и в Канаде и Европе. Сокращения продолжаются. Например, в феврале 2023-го был закрыт завод в Белвидире (штат Иллинойс). Большинство из 1350 его рабочих были уволены.

Фото: Global Look Press/Jeremy Hogan

Принятые меры оптимизации позволили не только избежать банкротств (а ситуация в 2013–2014 годах была к этому очень близкая), но и к началу 2020-х выйти на стабильные показатели прибыли. Как указывают в UAW, вместе с этим на 40% выросли доходы топ-менеджмента. Кроме того, почти $66 млрд было выплачено в виде дивидендов по акциям или обратного выкупа акций у акционеров. Также профсоюз указывает на исторические для отрасли налоговые льготы, подразумеваемые в соответствии с правительственной программой «зеленого перехода» на электромобили. Более того, сама экологическая повестка, предполагающая в будущем отказ от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, также вызывает у UAW резкое неприятие.

Следует отметить, что в части разницы доходов позиции UAW кажутся непробиваемыми. Генеральный директор GM Мэри Барра в 2022 году получила почти $29 млн, причем за последние четыре года ее доход вырос на 34%. Глава Ford Джеймс Фарли — почти $21 млн, гендир Stellantis Карлос Таварес — €23,46 млн. Это приблизительно в 342 раза больше среднегодового дохода работника компании «большой тройки». Для сравнения, в компаниях, входящих в индекс S&P 500, это соотношение равно 186:1. Как выразился Фейн, бастующие не собираются ломать экономику, но хотят «разрушить экономику миллиардеров».

В ходе переговоров профсоюзы отступили к 36-процентному повышению, однако менеджмент Ford и GM заявил о готовности поднять зарплату не более чем на 20%, а в случае со Stellantis и вовсе на 17,5%.

Как пишет The Wall Street Journal, забастовки рабочих «большой тройки» вкупе с протестами Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США привели более чем к 4 млн пропущенных рабочих дней, что является крупнейшим показателем за месяц в XXI веке. Впрочем, если конфликтующие стороны не смогут в ближайшем будущем прийти ко взаимовыгодному соглашению, то этот антирекорд будет очень скоро побит. По крайней мере в UAW заявили, что в этом случае масштабы их забастовок будут расширяться и достигнут «невиданного доселе уровня».

Фото: AP Photo/Paul Sancya)

К слову, профсоюз работников автомобильной отрасли — один из самых многочисленных в США. Он располагает специальным забастовочным фондом в $825 млн, который сможет покрыть три месяца забастовки всех своих членов. При этом, по оценкам экспертов, остановка производства означает еженедельную недопоставку 24 тыс. автомобилей в неделю и финансовые потери более $5 млрд в течение 10 дней.

Те же фигуры на баррикадах

Разумеется, мимо столь крупного события не могли пройти и политики. Белый дом высказался в пользу профсоюзов. Джо Байден заявил, что ожидает от «большой тройки» больших уступок. «Компании сделали несколько значительных предложений, но я считаю, что следует пойти дальше — обеспечить рекордную корпоративную прибыль, означающую рекордные контракты», — сказал президент США. Он добавил, что работники заслуживают «справедливой доли преимуществ, которые они помогают создавать для предприятия».

Большинство американских медиа, связанных с Демпартией, находят эту реакцию неожиданной. Однако в условиях падающих рейтингов «самый пропрофсоюзный президент в истории» с «самой социально ориентированной политикой», как пытались представить Байдена со дня инаугурации, ситуативно пытается разыграть карту «народного президента». Профсоюзы в США по-прежнему остаются серьезной политической силой, на протяжении десятилетий союзной демократам, но отступившей от этого правила в 2016 году. Поэтому усилия команды президента по привлечению электората имеют конъюнктурный характер, и эксперты сомневаются в эффективности их результата.

Синие воротнички не доверяют ни Байдену, ни его партии, утверждает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Несмотря на все заявления демократов, реальная заработная плата рабочих в США так и не выросла. Точно так же пошли прахом все разговоры о создании новых рабочих мест, поэтому общий фон дискуссий сосредоточен на фигуре Джо Байдена, на критике его решений, игнорирующих американский рабочий класс. Прошлогодняя забастовка железнодорожников в этом смысле была весьма показательной. Байден при поддержке сената заблокировал ее проведение. Элитарность демократов раздражает эту часть электората, — подытожил эксперт.

Белый дом находится в неудобном положении из-за сложности сочетать «зеленую стратегию» и поддержку рабочего класса, отмечает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— Байден стремится убедить электорат в возможности одновременного «зеленого перехода» без сокращения рабочих мест. Он одновременно заявляет о подъеме американской промышленности и продвигает экологическую повестку. Автомобильная отрасль страдает от этого противоречия более остальных. Байден, заявлявший о намерениях восстанавливать американскую экономику, вступает в предвыборную кампанию на фоне забастовок, и это очень плохой знак для него и его команды, — считает собеседник.

На другой стороне баррикад — Торговая палата США, крупная лоббистская структура, представляющая интересы малого и среднего бизнеса, зачастую особенно сильно зависящего от стабильности больших корпораций. В опубликованном заявлении организация обвинила администрацию в недостатке контроля над ситуацией и предостерегла UAW от забастовки, которая, по мнению Торговой палаты, угрожает будущему всей автомобильной отрасли в США.

«На этих переговорах многое поставлено на карту. Во многом они определят будущее автомобильной промышленности, а не только будущую зарплату и условия труда 150 тыс. членов UAW. Рост рынка электромобилей, тысячи малых предприятий США, которые снабжают заводы «Детройтской тройки», и дальнейшая конкурентоспособность нашей страны на мировой арене зависят от того, завершатся ли эти переговоры сделкой, но они ни в коем случае не должны завершаться забастовкой», — говорится в заявлении.

Почти о том же самом говорит и Дональд Трамп. За день до начала забастовки 45-й президент США обрушился на руководство профсоюза и лично на Шона Фейна, предупредив, что в таких обстоятельствах «через три года профсоюза не будет». При этом он не забыл и Байдена, написав, что «зеленый переход» станет для автомобильной промышленности страны катастрофой, которая уничтожит ее вместе с UAW. Остановка же предприятий, вызванная забастовкой, будет на руку Китаю и выгодна его позициям на рынке электромобилей.

С другой стороны, Трамп не намерен отказываться от множества своих сторонников из числа бастующих. Поэтому 27 сентября, вместо того чтобы присутствовать на дебатах Республиканской партии, он лично приедет к бастующим в Мичигане. Для экс-президента США правильность поведения в ситуации с забастовкой является чрезвычайно важной с точки зрения предвыборной кампании, отмечает Виктория Журавлева.

— С одной стороны, его базовый электорат — рабочий класс, с другой — он сам является представителем «класса миллиардеров». В этом был парадокс его успеха в 2016 году. При этом он никогда не воздействовал на этот сегмент своего электората через профсоюзы, только напрямую. Кроме того, речь идет о штатах «ржавого пояса» (Пенсильвания, Мичиган, Огайо, Иллинойс и Индиана. — Ред.), голосовавших в 2016-м за Трампа и чья поддержка в 2024-м ему особенно важна, — заключила эксперт.