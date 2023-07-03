Абортный процесс: как политика республиканцев снижает их шансы на 2024 год

В США зафиксировали рекордно высокий показатель поддержки абортов среди населения с 1996 года — 69% американцев уверены, что операция должна быть разрешена в первый триместр. Такого мнения придерживаются даже около половины избирателей-республиканцев (47%), 74% независимых и 86% демократов. При этом большинство политиков из «красного» лагеря, в частности главные претенденты на президентское кресло от партии Дональд Трамп и Рон Десантис, придерживаются достаточно консервативной позиции по поводу абортов. По мнению опрошенных «Известиями» американских экспертов, этот фактор может серьезно снизить их шансы занять Белый дом в 2024-м.

Рекордные показатели

Тема абортов и так была достаточно острой для американских граждан, однако после прошлогодних событий дискуссия в обществе вышла на принципиально новый уровень. Дело в том, что в июне 2022-го Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, которое почти 50 лет назад закрепило в стране право женщин на аборт на федеральном уровне. Теперь же этот вопрос находится в ведении властей штатов.

Практически сразу после вынесения вердикта наиболее консервативное руководство (в большинстве случаев республиканское) начало ужесточать правила касательно таких операций. Так, сейчас полный запрет на прерывание беременности действует в 14 штатах, еще в шести установлены крайние сроки проведения аборта — от шести до 18 недель.

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При этом после отмены решения 1973 года в некоторых штатах возобновили действие законы, которые были до «Роу против Уэйда». Так, к примеру, в Висконсине, Кентукки и Луизиане, где сейчас у руля губернаторы-демократы, аборты оказались под запретом.

Однако для большинства жителей Америки такая ситуация неприемлема. Согласно результатам ежегодного опроса Института Гэллапа, опубликованным в июне, 69% жителей США считают, что аборты должны быть разрешены в первые три месяца беременности. Этот показатель стал рекордным с 1996 года, причем предыдущая планка была установлена в прошлом году, в преддверии аннулирования решения 1973 года.

Примечательно, что за легализацию медицинского прерывания беременности выступают не только демократы (86%) и независимые избиратели (74%), но и почти половина республиканцев (47%).

Такое отношение американцев, в частности, связано с тем, что в США участились случаи, когда женщины вынуждены ехать в другой штат, чтобы сделать аборт на законных основаниях . Но даже такой способ консервативные власти стараются запретить. Так, в апреле 2023 года Айдахо стал первым регионом, где ввели уголовную ответственность за помощь несовершеннолетним прервать беременность при помощи операции или лекарств в другом штате. За это может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

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Общественная значимость

Для простых американцев и политического истеблишмента тема абортов остается камнем преткновения, раскалывающим общество Соединенных Штатов на два противоборствующих лагеря.

— После прошлогоднего решения Верховного суда, отменившего аборты на федеральном уровне, общественное мнение отреагировало довольно резко. Многие из тех, кто раньше относился к этому вопросу неоднозначно, обеспокоены серьезностью ограничений в отдельных штатах и опасаются, что это может повлиять на их репродуктивные права, — пояснил профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Искусственное прерывание беременности уже давно стало одной из важных тем в американской политической повестке, особенно для консервативных избирателей, которые почти 50 лет пытались отменить решение по делу «Роу против Уэйда». При этом для либеральных избирателей аборт был ключевым вопросом, который определял их приверженность тому или иному кандидату на разных уровнях выборов. Теперь же они в гневе и собирают силы, чтобы восстановить право на такую операцию на федеральном уровне, добавил эксперт.

— Многие консервативные штаты принимают законы, ограничивающие право на аборт. Женщины в феминистском движении давно боролись за легализацию операции, к тому же многие поддерживают это право. Так что решение Верховного суда не отражает мнение народа, — отметил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

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Тема абортов важна для избирателей в Соединенных Штатах, поэтому Демократическая партия получает поддержку тех, кто за легализацию операции. Вместе с тем в консервативных штатах республиканцы заручаются голосами противоположного блока, выступая против такого способа прерывания беременности.

— Граждане США, особенно американки и молодые избиратели, сыты по горло республиканской войной против женщин. Аборт был безопасным и законным на протяжении десятилетий, — напомнил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

По его словам, тот факт, что республиканцы и их соратники в Верховном суде пытаются отобрать это право у женщин, ужасает большинство американцев. Это вопрос конфиденциальности и телесной автономии, заявил эксперт.

Обратный эффект

Впрочем, подобное отношение может «сыграть злую шутку» с Республиканской партией во время всеобщих выборов 2024 года. Из-за своей жесткой позиции касательно абортов главные претенденты от «красных» на президентское кресло экс-глава государства Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис рискуют лишиться шанса занять Белый дом, считают в США.

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Так, 45-й американский лидер летом 2022-го назвал решение по делу «Роу против Уэйда» «самой большой победой для жизни». К тому же Трамп добавил, что это стало возможным благодаря тому, что он назначил трех «очень уважаемых и сильных защитников Конституции» в Верховный суд. От своих заслуг он не отказывается и сейчас.

«Без меня не было бы никаких шести недель, 10 недель, 15 недель или чего-то еще, о чем в конце концов договорились. Без меня движение «За жизнь» просто продолжало бы проигрывать», — написал он в своей сети Truth Social в мае.

В своей решительности бороться против абортов не уступает и его главный соперник на республиканских праймериз Рон Десантис. В апреле губернатор Флориды подписал закон «О защите сердцебиения» (Heartbeat Protection Act), запрещающий искусственно прерывать беременность после шести недель, однако его еще должен рассмотреть Верховный суд штата. Сейчас во Флориде действует планка в 15 недель.

Как заметил главред Covert Action Джереми Кузмаров, кандидату от Республиканской партии будет трудно одержать победу на всеобщих выборах в 2024-м, так как подобная позиция в отношении абортов не пользуется популярностью среди большинства электората, запрет на операции поддерживает только «политическая база» консерваторов.

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Тема абортов уже негативно повлияла на «красных» во время выборов в конгресс в ноябре прошлого года, когда республиканцы не смогли заполучить обе палаты парламента США, напомнил профессор Саид Хан.

— Учитывая, что главные кандидаты от партии придерживаются резкой ограничительной позиции в отношении таких операций, вполне вероятно, что демократы и независимые избиратели отомстят республиканцам, — спрогнозировал он.

Как допустил Питер Кузник, шансы на президентское кресло будут таять еще на этапе праймериз. Так, во время предварительных выборов любой кандидат, выступающий за аборты, потерпит «сокрушительное поражение». Однако жесткая позиция против искусственного прерывания беременности нанесет ущерб тому, кто выиграет праймериз в «пригородных и колеблющихся округах» на всеобщих выборах, предупредил он.