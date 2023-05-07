Неслабый пол: в России утвердили план поддержки женщин до 2030 года

Кабмин утвердил план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, рассчитанной до 2030 года. Согласно документу, государство должно помогать россиянкам сразу по нескольким направлениям: стимулировать рождаемость, поддерживать матерей с детьми, а также женщин в сложных ситуациях. Подробнее о задачах стратегии — в материале «Известий».

План поддержки

О публикации утвержденного кабмином плана Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года сообщила «Парламентская газета».

План второго этапа стратегии, принятой для поддержки женщин, содержит рекомендации министерствам и ведомствам о том, какие мероприятия и когда нужно провести. Кроме того, там установлены сроки отчета о проделанной работе: например, ответственный за план Минтруд должен отчитываться ежегодно не позднее 30 апреля.

Фото: Global Look Press/dpa/Lars Klemmer

Помимо стимулирования рождаемости, поддержки матерей с детьми и женщин в сложных ситуациях, россиянок также планируют активнее вовлекать в политическую, экономическую и социальную жизнь страны.

Потянулись в бизнес

Впервые Нацстратегия в интересах женщин была разработана по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2017 году и действовала до 2022 года. Она осуществлялась по пяти направлениям: здравоохранение, улучшение экономического положения, профилактика социального неблагополучия и насилия, общественно-политическая жизнь и совершенствование государственной статистики о женщинах.

К достижениям по итогам реализации стратегии 2017–2022 годов Минтруд отнес снижение числа абортов на 33,8% (с 836,6 тыс. в 2016 году до 553,4 тыс. в 2020-м) и увеличение ожидаемой продолжительности жизни женщин по сравнению с 2016 годом более чем на год, до 78,2 года, в 2019-м. Правда, потом началась пандемия, которая сократила продолжительность жизни россиянок к 2022 году.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolienkoukrinform

Объем поддержки семей с детьми за это время вырос почти в 10 раз и достиг в 2023 году 2,5 трлн рублей. Обеспеченность дошкольными заведениями приблизилась к 100%.

Также Минтруд отметил высокую занятость женщин (34,4 млн работающих россиянок составляют 48,7% от занятого населения). Сегодня они представляют большинство среди занятых в образовании (82%), здравоохранении и социальных услугах (80%), гостиничном бизнесе и общественном питании (74%), финансовой и страховой деятельности (69%), а также торговле (62%).

Кроме того, за последние несколько лет в стране выросла доля женщин-предпринимателей. Они возглавляют около 30% малых и средних бизнесов. «При этом большинство женщин ориентированы на полную занятость, карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей», — подчеркнули в Минтруде.

Проблема выбора

В новой Нацстратегии, рассчитанной на ближайшие семь лет, особое внимание уделили вопросам репродуктивного здоровья женщин — по данным Совета Федерации, частота бесплодия в браке в России составляет 17,5%. Поэтому документ включает в себя комплекс мер по повышению рождаемости в стране. В 2023–2026 годах по всей России планируют открыть школы репродуктивного здоровья, где женщинам расскажут о том, как подготовиться к материнству.

Одновременно в России обещают повысить доступность медицинской помощи женщинам, в том числе в сфере репродуктивного здоровья. Для этого будут организованы медицинские осмотры даже в самых отдаленных районах, деревнях и селах. Кроме того, уже в этом году обновят рекомендации по клиническому прерыванию беременности — в них включат информацию о вреде таких процедур для здоровья женщин.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В новой Нацстратегии примечательно то, что наконец обратили внимание на женщин в ситуации репродуктивного выбора, — говорит член комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина. — Принято решение разработать единый регламент сообщения новости о беременности. Это именно то, над чем мы работаем: буквально на днях регламент был пилотно внедрен в шести регионах, где запущен проект «Репродуктивное здоровье». Далее планируется его развитие на федеральном уровне.

По мнению Москвитиной, сегодня особенно важно обратить внимание на то, что заниматься беременными женщинами в ситуации репродуктивного выбора уже поздно. Если женщина задумалась об аборте, то начинать предлагать ей меры поддержки, в том числе психологические, — это уже не профилактика, а непосредственно борьба с проблемой.

— Профилактика — внедрение регламентов для врача, который ни слова не говорит об аборте, а поздравляет женщину с беременностью. Это именно то, чем мы сегодня и занимаемся. Я надеюсь, что регламент будет улучшен и внедрен уже на федеральном уровне, — заключает она.

Поддержка и равноправие

По статистике Минтруда, сегодня женщины составляют почти половину (48,6%) от всех работников России. Поэтому в министерстве решили поддержать работающих мам и мам в декрете. Согласно плану, в России продолжатся программы дополнительного обучения и переобучения женщин с детьми-дошкольниками, чтобы повысить конкурентоспособность таких специалистов на рынке.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Кроме того, в стране появятся дополнительные меры поддержки «работников с семейными обязанностями», а предприятия, которые уже помогают таким сотрудникам, получат поддержку. В Госдуме уже предложили предоставлять компаниям, нанимающим преимущественно женщин с детьми, налоговые и арендные льготы.

Также власти планируют заняться совершенствованием системы защиты трудовых прав женщин: к примеру, предлагается закрепить норму о равной зарплате женщин с мужчинами. Сейчас, по данным Минтруда, этот разрыв составляет 28%. Значительная часть мероприятий в плане связана с поддержкой женщин в трудной жизненной ситуации. К примеру, в ближайшие несколько лет в стране собираются расширить сеть семейных МФЦ для помощи женщинам с детьми.

Демографическое большинство

Еще одной из главных целей Национальной стратегии действий в интересах женщин станет создание равных возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизни общества. В планах кабмина на 2023–2026 годы — уделить внимание профориентации девочек и женщин на образование и занятость по техническим специальностям. Кроме того, в правительстве намерены увеличить вовлеченность женщин в научную деятельность. Для этого, например, победителям олимпиад обещаны гранты на реализацию своих проектов.

По словам старшего преподавателя факультета социальных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерии Уткиной, утвержденный план Нацстратегии до 2030 года стал логичным продолжением стратегии действий в интересах женщин 2017–2022 годов, когда «в государственном документе впервые за долгое время говорилось о том, что женский вопрос актуален и крайне важен».

— Это был первый раз, когда на уровне власти признавалось то, что в стране существуют гендерное неравенство и дискриминация женщин, — отмечает Валерия Уткина. — При том что женщины — это демографическое большинство (по данным Минтруда, 53,5% от населения России), но зачастую их положение в обществе не равно с мужчинами.

Фото: ТАСС/Олег Елков

По словам эксперта, особенно на это указывает гендерный разрыв в оплате труда. Минтруд РФ сообщает о разнице между зарплатами мужчин и женщин в среднем в 28%, в свежем исследовании ВШЭ приводится другая цифра — 37%. Это прямо влияет на то, что женщины чаще уходят в отпуск по уходу за ребенком: мужчинам, зарабатывающим больше, это делать невыгодно (как и для всего домохозяйства). Поэтому в декрете оказываются всего 2% из них.

После выхода из отпуска по уходу за ребенком женщина вынуждена совмещать работу в профессиональной сфере (где она, скорее всего, будет зарабатывать меньше мужчины), заботу о детях и весь неоплачиваемый домашний труд. По статистике, российские жены тратят на решение бытовых вопросов в 2,5 раза больше времени, чем мужья.

— Сегодня мы можем говорить о том, что женщины недопредставлены на уровне принятия решений. В правительстве их только три — то есть 9% от общего числа. В Госдуме (72 депутата женщины из 450, то есть 16%) или Совете Федерации (39 сенаторов женщин из 175, то есть 22%) женщины составляют меньше четверти, — указывает собеседница «Известий».

Как отмечает Валерия Уткина, реализация Нацстратегии в интересах женщин будет вестись в рамках существующих международных обязательств России, включающих в себя в том числе необходимость реализации мер по поддержке женщин. Так, одна из целей в области устойчивого развития (ЦУР 5), принятых Генассамблеей ООН до 2030 года, — обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек.