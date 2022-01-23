Знай свое место: женщины на Украине остаются «людьми второго сорта»

Украинские власти пытаются идти в ногу со временем и увеличить роль женщин в общественной, экономической и политической сфере. Однако пока начинания администрации Зеленского по большей части заканчиваются крахом. Постановка женщин на воинский учет вызвала негодование общественности, решение поручено пересмотреть. Изменения в трудовом законодательстве страны привели к тому, что беременным и матерям детей до трех лет работать придется еще больше. Не удалось на практике и ввести феминитивы в объявления о вакансиях. Подробности — в материале «Известий».

«Издевательство над женщинами»

Решение о постановке украинок на воинский учет стало одной из самых обсуждаемых тем на Украине в конце минувшего года.

К военнообязанным отнесли женщин от 18 до 60 лет, владеющих наиболее распространенными специальностями . В их числе — бухгалтеры, секретари, менеджеры, сотрудницы СМИ, кассиры, диспетчеры, финансисты, экономисты, юристы, сельхозработницы и многие другие.

Женщины должны были прийти в военкоматы в обязательном порядке для постановки на учет и прохождения медкомиссии. В противном случае им грозили штрафами. В первый раз — от 510 гривен (1 гривна равна примерно 2,69 рубля), дальше санкция вырастала до 8500 гривен или исправительных работ. В военное время состоящие на учете могли подлежать мобилизации или быть вызваны на сборы.

После опубликования приказа МО Украины жители страны разместили на сайте главы государства петицию с требованием отменить нововведение. Автор обращения некая Яна Рашевченко озаглавила его «Издевательство над женщинами».

Знай свое место Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Pavlo_bagmut

Согласно законодательству Украины, электронное обращение в течение 90 дней должно собрать более 25 тыс. подписей, после чего президент обязан выступить с ответом. Три месяца ждать не пришлось — за пять дней петиция собрала 37,8 тыс. голосов.

После новогодних праздников Владимир Зеленский обратился к украинкам. Он сообщил, что по итогам рассмотрения петиции поручил министру обороны Алексею Резникову сократить перечень профессий, согласно которому женщин ставят на воинский учет. Должны ли будут беременные и матери несовершеннолетних детей становиться военнообязанными, как указано в приказе, глава государства не уточнил.

Зеленский отметил, что нужно принять к сведению реальные потребности обороны государства и применить цифровые технологии — чтобы женщины становились военнообязанными через интернет, без посещения комиссариатов.

— Негатив к [украинской] власти со стороны женской аудитории уже накоплен. Решение о воинском учете стало одним из маркеров непрофессионализма руководства страны. Не просчитали последствий, не подумали. Если бы это было добровольно и без штрафов, я думаю, что многие бы поддержали. А сейчас мы наблюдаем попытку ликвидировать негатив, переложив ответственность на министра оборона , — сказал «Известиям» украинский политолог Руслан Бортник.

Дискриминация беременных и матерей до трех лет

Правительство Украины согласовало изменения в Кодекс законов о труде, которые затронут беременных и матерей детей до трех лет. Б еременность внесли в список запретов по дискриминации наряду с политическими и религиозными взглядами, сексуальной ориентацией, инвалидностью и болезнями. По замыслу украинских законодателей это должно защитить права будущих матерей. Однако вместе с тем из КЗоТа вычеркнули положения, запрещающие для беременных, матерей малолетних детей и инвалидов работу в ночное и сверхурочное время .

По закону при ликвидации предприятия беременные и те, кто воспитывает ребенка до полутора лет, должны получить выплаты в размере двух минимальных зарплат (13 тыс. гривен). Однако в реальности не работает и эта норма.

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— На Украине многие компании закрываются путем банкротства. Взыскать даже эти выплаты, которых едва хватит на месяц жизни, будет очень сложно, — сказала «Известиям» юрист из Киева Анастасия С. — Если статьи закона, которые касаются беременных или матерей малолетних детей, имеют двойное толкование, написаны недостаточно четко, то почти всегда они будут работать против женщины .

Украинский малый и средний бизнес, по словам собеседницы, КЗоТ нередко вообще игнорирует, поскольку предприниматели нанимают работников нелегально .

— Беременна женщина или воспитывает ребенка одна — не имеет значения. Если она не может работать, в том числе ночью, в выходные или когда скажет начальник, то просто не получит деньги в конце месяца — вот и все условия устного «трудового договора». Письменный, который носит законную силу, или не составляется вообще, или с записью мизерного денежного вознаграждения.

В связи с этим, считает юрист, для многих украинок поправки в трудовое законодательство не будут иметь практического применения.

Запрет на разрешенные феминитивы

Чтобы ликвидировать дискриминацию по половому признаку, на Украине работодателям запретили указывать в объявлениях пол требуемого на вакансию сотрудника. За нарушение, согласно вступившему в силу в январе закону «О рекламе», предусмотрен штраф в размере 65 тыс. гривен.

— В России запрещено указывать пол, возраст, национальность и другие условия, не связанные с деловыми качествами работника [с 2013 года] . Трудовой кодекс (ст. 3) и Федеральной закон № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» запрещают любую дискриминацию в сфере труда. В том числе под запретом объявления о вакансиях с дискриминационными условиями. Объявления о найме, которые содержат такие требования, не проходят модерацию на сайте. При выявлении этих признаков работодателя сначала просят убрать их текста. При отказе сделать это вакансия блокируется, — рассказала «Известиям» Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву. — При этом, по нашим данным, в процессе найма половой дискриминации нет. При прочих равных характеристиках женщины в России получают даже чуть больше приглашений и меньше отказов от работодателей, чем мужчины (доля приглашений от откликов на вакансию составила 19% для женщин и 15% от мужчин, доля отказов от откликов — 10% для женщин и 11% для мужчин).

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На Украине ситуация отличается тем, что с августа 2020 года там узаконены феминитивы. Их внедрило министерство развития экономики и сельского хозяйства специальным приказом.

С тех пор в кадровой документации предписано употреблять термины «инженерка», «социологиня», «членкиня», «докторка», «официантка». Однако после вступления в силу поправок к закону «О рекламе» использовать их в объявлениях по поиску персонала формально нельзя. Впрочем, судя по информации на профильных украинских сайтах население страны проявляет крайний правовой нигилизм в отношении новаций.

Так, на киевский рынок «Юность» требуется «официантка». В объявлении работодатель указывает пол кандидата — женский, возраст — до 45 лет, дополнительное требование — «отсутствие крепкой дружбы с алкоголем». В Харькове же ищут «опытных рисоваров». Владелец заведения общепита готов трудоустроить только мужчин от 20 до 35 лет.