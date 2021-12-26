Украинцы попросили Зеленского отменить приказ о воинском учете женщин

Жители Украины просят президента страны Владимира Зеленского отменить приказ министерства обороны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

Активисты назвали ситуацию «безобразием» и «издевательством над женщинами».

«Отменить приказ министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313!!! Пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены постановлением кабмина № 711 от 14.10.1994… Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными», — сказано в тексте обращения.

Петиция была зарегистрирована 23 декабря, для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тыс. подписей за 90 дней. В настоящее время собрано уже свыше 6,8 тыс. подписей.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

26 декабря главное управление разведки минобороны Украины поясняло, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.