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Украинцы попросили Зеленского отменить приказ о воинском учете женщин

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Жители Украины просят президента страны Владимира Зеленского отменить приказ министерства обороны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

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Активисты назвали ситуацию «безобразием» и «издевательством над женщинами».

«Отменить приказ министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313!!! Пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены постановлением кабмина № 711 от 14.10.1994… Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными», — сказано в тексте обращения.

Петиция была зарегистрирована 23 декабря, для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тыс. подписей за 90 дней. В настоящее время собрано уже свыше 6,8 тыс. подписей.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

26 декабря главное управление разведки минобороны Украины поясняло, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

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