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Беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет на Украине

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На Украине поставят на воинский учет беременных и женщин с малолетними детьми. Об этом 26 декабря сообщило главное управление разведки минобороны страны (ГУР МОУ).

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«Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет», — говорится в сообщении разведывательного органа в Facebook.

Отмечается, что, как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Уточняется, что в принудительном порядке призвать женщин на службу могут только в военное время.

«Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)», — добавили в ГУР МОУ.

Ранее, 17 декабря, вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

В октябре 2018 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон, обеспечивающий равные права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы. Для украинок стала доступна служба в армии по контракту, призыв, прохождение и исполнение воинского долга в запасе. Отмечалось, что исключениями являются случаи, которые предусмотрены законодательством по вопросам охраны материнства и детства.

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