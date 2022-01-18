Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Производители сладостей сообщили о подорожании продукции
Мир
Боррель заявил о выгоде пересмотра структуры евробезопасности
Мир
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за расистские высказывания
Армия
Завершены арктические испытания «Кинжалов»
Туризм
В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка
Происшествия
В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына
Мир
Суд огласит решение по делу о госизмене Порошенко 19 января
Мир
Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
Мир
В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
Мир
Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины

Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Алексею Резникову сократить перечень профессий, согласно которому женщин ставят на воинский учет. Об этом говорится в ответе на петицию, которая опубликована на сайте офиса главы государства.

Солдат Оксана: украинок поставят под ружье
Уклоняющихся от обязательного воинского учета ждут санкции

По его словам, следует уделить особое внимание существенному сокращению перечня специальностей и профессий, согласно которому женщины берутся на воинский учет. Зеленский считает, что нужно принять к сведению реальные потребности обороны государства.

Ранее, 27 декабря, петиция с требованием отменить приказ министерства обороны Украины об обязательной постановке на воинский учет женщин, владеющих определенными специальностями, набрала необходимое для рассмотрения президентом страны число голосов.

По мнению автора петиции Яны Рашевченко, такой приказ — это «издевательство над украинками». Она удивилась поспешности принимаемых мер и отсутствию общественного обсуждения этой новации.

26 декабря сообщалось, что на Украине поставят женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, на воинский учет, если они обладают одной из определенных специальностей. Отмечалось, что, как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства. Уточнялось, что в принудительном порядке призвать женщин на службу могут только в военное время.

Также главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный уточнил, что украинки будут уходить на военные сборы по желанию, а процедуру постановки на учет планируют сделать дистанционной.

23 декабря на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ минобороны страны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Список содержал 35 профессиональных направлений, каждое из которых по сути представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022