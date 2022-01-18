Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Алексею Резникову сократить перечень профессий, согласно которому женщин ставят на воинский учет. Об этом говорится в ответе на петицию, которая опубликована на сайте офиса главы государства.

По его словам, следует уделить особое внимание существенному сокращению перечня специальностей и профессий, согласно которому женщины берутся на воинский учет. Зеленский считает, что нужно принять к сведению реальные потребности обороны государства.

Ранее, 27 декабря, петиция с требованием отменить приказ министерства обороны Украины об обязательной постановке на воинский учет женщин, владеющих определенными специальностями, набрала необходимое для рассмотрения президентом страны число голосов.

По мнению автора петиции Яны Рашевченко, такой приказ — это «издевательство над украинками». Она удивилась поспешности принимаемых мер и отсутствию общественного обсуждения этой новации.

26 декабря сообщалось, что на Украине поставят женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, на воинский учет, если они обладают одной из определенных специальностей. Отмечалось, что, как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства. Уточнялось, что в принудительном порядке призвать женщин на службу могут только в военное время.

Также главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный уточнил, что украинки будут уходить на военные сборы по желанию, а процедуру постановки на учет планируют сделать дистанционной.

23 декабря на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ минобороны страны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Список содержал 35 профессиональных направлений, каждое из которых по сути представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.