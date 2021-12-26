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На Украине объяснили постановку женщин на воинский учет

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Украинки будут уходить на военные сборы по желанию, а процедуру постановки на учет планируют сделать дистанционной. Об этом 26 декабря сообщил главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный.

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«Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур… Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию», — написал он в Facebook.

Залужный добавил, что благодаря нововведению ВСУ будут знать, какие специалисты есть в стране. Кроме того, это является шагом навстречу женщинам, желающим пройти военную службу.

Ранее в этот же день сообщалось, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ министерства обороны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.

Активисты назвали ситуацию «безобразием» и «издевательством над женщинами».

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

26 декабря главное управление разведки минобороны Украины поясняло, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

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