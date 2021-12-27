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Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса

На Украине петиция об отмене воинского учета женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов
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Петиция с требованием отменить приказ министерства обороны Украины об обязательной постановке на воинский учет женщин, владеющих определенными специальностями, набрала необходимое для рассмотрения президентом страны число голосов: по состоянию на 27 декабря ее поддержали уже свыше 25 тыс. человек. Призыв отменить этот приказ размещен на сайте главы государства.

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Таким образом, согласно законодательству, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому будет необходимо ее рассмотреть.

По мнению автора петиции Яны Рашевченко, такой приказ — это «издевательство над украинками». Она удивилась поспешности принимаемых мер и отсутствию общественного обсуждения этой новации.

«Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации», — говорится в тексте документа.

Украинский эксперт Олег Постернак, в свою очередь, в эфире местного телеканала «Наш» назвал идею минобороны абсолютно идиотской и вредной. По его мнению, путаница, произошедшая в результате действий военного министерства, в будущем негативно скажется при настоящей опасности.

Днем ранее сообщалось, что на Украине поставят женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, на воинский учет, если они обладают одной из определенных специальностей. Отмечалось, что, как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства. Уточнялось, что в принудительном порядке призвать женщин на службу могут только в военное время.

23 декабря на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ минобороны страны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

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