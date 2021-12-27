Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса

Петиция с требованием отменить приказ министерства обороны Украины об обязательной постановке на воинский учет женщин, владеющих определенными специальностями, набрала необходимое для рассмотрения президентом страны число голосов: по состоянию на 27 декабря ее поддержали уже свыше 25 тыс. человек. Призыв отменить этот приказ размещен на сайте главы государства.

Таким образом, согласно законодательству, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому будет необходимо ее рассмотреть.

По мнению автора петиции Яны Рашевченко, такой приказ — это «издевательство над украинками». Она удивилась поспешности принимаемых мер и отсутствию общественного обсуждения этой новации.

«Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации», — говорится в тексте документа.

Украинский эксперт Олег Постернак, в свою очередь, в эфире местного телеканала «Наш» назвал идею минобороны абсолютно идиотской и вредной. По его мнению, путаница, произошедшая в результате действий военного министерства, в будущем негативно скажется при настоящей опасности.

Днем ранее сообщалось, что на Украине поставят женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, на воинский учет, если они обладают одной из определенных специальностей. Отмечалось, что, как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства. Уточнялось, что в принудительном порядке призвать женщин на службу могут только в военное время.

23 декабря на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ минобороны страны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.