В незарплатном долгу: заработок женщин в РФ оказался на треть ниже, чем у мужчин

Женщины в России зарабатывают в среднем на треть, или на 19,3 тыс. рублей, меньше мужчин . Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». Тренд на гендерное неравенство в зарплатах растет , подтвердили в HeadHunter. В Минтруде пояснили «Известиям», что «мужские» профессии связаны с более тяжелым трудом, поэтому и зарплаты в них в среднем выше . По оценкам экспертов, если бы женщины не уходили в декрет, то это могло бы увеличивать годовой ВВП на 7,5%.

Зарплатных дел мастера

Средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных . Об этом говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»), которое основано на данных Росстата. При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей. Таким образом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской, или на 31,1% меньше , отмечается в исследовании.

С начала 2000-х годов гендерное неравенство в зарплатах сокращалось, и к 2013-му показатель достиг своего минимума в 26,1% , следует из отчета компании. Затем он постепенно увеличивался. Несмотря на то что неравенство присутствует во всех макроотраслях, его степень варьируется в зависимости от специализации. Минимальное различие наблюдается в сферах строительства (4,1%), энергетики (14,7%), ЖКХ (15%) и образования (15,2%) , отмечается в исследовании. Максимальный же разрыв приходится на области культуры, спорта и развлечений (40,2%), информации и связи (35,6%), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (31,7%) .

В незарплатном долгу Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Различие в уровне зарплат объясняется в первую очередь ролью женщины в семейной жизни: перерыв на декретный отпуск, воспитание детей, дополнительная домашняя нагрузка, пояснили в FinExpertiza. Во-вторых, в РФ сохраняется разделение на мужские и женские профессии. Кроме того, среднее рабочее время у женщины составляет 38 часов в неделю, в то время как у мужчин — 40 часов. Однако, даже если сопоставить среднечасовую зарплату, то у женщин она окажется лишь на уровне 76,3% от мужской , отмечается в исследовании.

— По мере продвижения по карьерной лестнице эта диспропорция становится еще более выраженной — гендерный разрыв в зарплатах для высококвалифицированных специалистов и руководителей оказывается значительно выше, чем для работников низкой квалификации. В то же время среди врачей и преподавателей гендерные различия в зарплатах минимальны — зарплата женщин составляет более 90% от мужской, — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Минимальная степень различия в уровне оплаты труда мужчин и женщин, по данным исследования, была зафиксирована в регионах с низкими показателями средних зарплат и значительным процентом людей, занятых в бюджетном секторе: в Ингушетии (официальные зарплаты женщин составляют 93,8% от мужских), Республике Алтай (91,5%), Кабардино-Балкарии (87,3%).

При этом максимальный разрыв фиксируется в Магаданской области (зарплата женщин составляет 49,5% от мужских), Камчатском крае (54,7%) и Забайкальском крае (57,9%). Это происходит ввиду распространенности работы вахтовым методом и необходимости в физическом труде, вызванной преобладанием тяжелой промышленности, поясняется в исследовании. «Известия» направили запросы в правительства указанных регионов.

Время — деньги

В период с 2016 по 2022 год разница в зарплатах мужчин и женщин постепенно увеличивалась : с 1,29 раза в 2016 в пользу мужчин до 1,36 раза в 2022-м, подтвердила «Известиям» руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. По ее словам, в прошлом году степень различия в уровне доходов составила 14,6 тыс. рублей, а в I полугодии 2022-го — 17,4 тыс. рублей. По прогнозам HeadHunter, разница в зарплатных ожиданиях в 2021–2022 годах составит 14,1 тыс. рублей в пользу мужчин.

В незарплатном долгу Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Минтруде сообщили «Известиям», что на оплату труда влияет разделение на мужские и женские профессии . В частности, к «мужским» отраслям традиционно относятся добыча полезных ископаемых, металлургия, электроэнергетика, строительство — те сферы, где более тяжелый и напряженный труд. Но и зарплата в этих отраслях выше, чем , например, в социальной сфере, где занято больше женщин, подчеркнули в ведомстве.

— В образовании, здравоохранении доля женщин составляет около 80%. К «женским» относятся легкая промышленность, гостиничный бизнес и общественное питание, торговля, культура и спорт, организация досуга, сфера социальных услуг. По уровню зарплат это наименее доходные отрасли, — уточнили в Минтруде.

Также в министерстве отметили, что обычно работодатель оплачивает труд на одной и той же должности одинаково вне зависимости от пола сотрудника.

Сохраняющееся гендерное неравенство препятствует более стремительному экономическому росту , заявил профессор кафедры математических методов в экономике Никита Моисеев. По его оценкам, в среднем в России женщина уходит в декрет дважды — суммарно в среднем на шесть лет. Это составляет около 15% от общего рабочего стажа. При учете доли работающих женщин, равной 49%, если бы они не уходили в декрет, ВВП мог бы быть выше на 7,5% каждый год , подсчитал Никита Моисеев.

В незарплатном долгу Фото: ТАСС/dpa/ Julian Stratenschulte

Эксперт полагает, что государству и работодателям следует поддерживать женщин, мотивировать их раньше выходить из декретного отпуска . Например, в некоторых европейских компаниях уже действуют меры в этой сфере: если мужчина и женщина обладают одинаковой квалификацией, организация отдает предпочтение именно работнице.

— Если говорить про государственные структуры, то там проблема гендерного неравенства зарплат менее заметна , поскольку трудовое законодательство соблюдается с большей строгостью и точностью, чем в организациях среднего и малого бизнеса. В крупных компаниях эта тенденция также менее ярко выражена , — считает экономист по России Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Он отметил, что оценки могут искажаться из-за учета неполной занятости женщины. Например, некоторые позиции могли бы быть неактуальны, если бы человек не работал на полставки. Кроме того, по словам Станислава Мурашова, рассчитывая зарплаты высшего руководства могут быть большие искажения, вызванные наличием незарплатных источников дохода.