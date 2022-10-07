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Запретный плод: почему не всем женщинам удается забеременеть

Врачи рассказали о проблемах для потенциальных рожениц
Фото: Getty Images/Tetiana Maslovska
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Врачи назвали пять основных причин женского бесплодия. Среди них — возраст, лишний вес, наследственные и хронические заболевания. Фактором риска считаются и чрезмерные нагрузки в спортивном зале. Как с малых лет сохранить здоровье, чтобы не столкнуться с проблемой бесплодия, а каких проблем избежать во взрослом возрасте, действуя «наперехват», — в материале «Известий».

Кризис возраста

О том, когда бить тревогу, если на тесте нет заветных полосочек, знают не все. Некоторые супружеские пары с солидным стажем совместной жизни не спешат к визитом к врачу, а зря.

Мы говорим о диагнозе «бесплодие», если пара в течение года регулярной половой жизни не может самостоятельно зачать ребенка. В случае когда супругам больше 37 лет, этот диагноз ставится уже через полгода от начала планирования беременности. Бесплодие бывает первичным и вторичным (когда беременность в анамнезе уже была), — рассказывает Анна Воинцева, врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья клиники МЕДСИ

Эксперт отметила, что с годами у потенциальных родителей уменьшается качество половых клеток. Это связано с несколькими факторами. В частности, у женщин после 37 лет резко начинает снижаться резерв общего числа яйцеклеток, которые были заложены в яичниках еще внутриутробно.

Запретный плод
узи
Фото: Getty Images/Science Photo Library

По словам Воинцевой, природой предусмотрено, что период зачатия оптимален в 20–28 лет — именно в этом возрасте практически во время каждой овуляции выходит генетически здоровая яйцеклетка, потенциально готовая к оплодотворению и способствующая формированию здорового ребенка.

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Чем старше женщина, тем реже овулируют фолликулы с генетически здоровыми яйцеклетками. Соответственно, дамы сталкиваются с явлениями невынашивания беременности и рождением детей с генетическими особенностями. Кроме того, с возрастом снижается энергетический потенциал и метаболические ресурсы яйцеклеток, что также может приводить к нарушению их оплодотворяющей способности, — разъясняет врач-репродуктолог.

Елена Младова, генеральный директор, главный врач клиники REMEDI, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, отмечает, что возрастной фактор в первую очередь важен для женщин.

Возраст мужчины имеет существенно меньшее значение. А вот если женщине больше 35 лет, то риски столкнуться с проблемой бесплодия и невынашивания беременности возрастают. До этого возраста у здоровой женщины шансы зачать общепопуляционные и в среднем вероятность наступления беременности в одном цикле составляет 15%. А когда женщине 40 лет и при этом она и партнер абсолютно здоровы, то вероятность зачатия составляет где-то 5–7 % на цикл, — разъясняет Елена Младова.

К дополнительным рискам Анна Воинцева относит также семейный анамнез, когда у близких родственниц были проблемы с зачатием и ранняя менопауза.

Запретный плод
репродуктология
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Вред и бред

Однако в бесплодии имеет смысл винить не только возраст, но и появляющиеся с годами хронические заболевания. Недуги и неправильный образ жизни значительно уменьшают шансы стать мамой.

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Причиной бесплодия могут быть длительно текущие гинекологические заболевания. Например, наружно-генитальный эндометриоз или синдром поликистозных яичников. В группе риска и женщины с онкологическими заболеваниями. Тяжелые соматические заболевания (почек, печени, легких) по причине особенности их течения и воздействия лекарственной терапии также могут приводить к сложностям с наступлением беременности, — разъясняет Елена Младова.

При этом врач отмечает, что нередки случаи, когда бесплодием страдают пациентки, внешне вполне здоровые. Бесплодие и тяжелые соматические заболевания, как правило, не самое распространенное сочетание, подчеркивает эксперт. А вот с курением, алкоголем и тем более наркотическими веществами здоровое материнство несовместимо.

Курение значительно повышает риск бесплодия как у женщин, так и у мужчин, а также отрицательно сказывается на результатах лечения бесплодия. В случае наступления беременности риск невынашивания у таких женщин выше, — дополняет кандидат медицинских наук, врач гинеколог- эндокринолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Елена Бордакова. — Алкоголь в любом количестве может также отрицательно влиять на беременность, приводить к снижению фертильности как у женщин, так и у мужчин.

Запретный плод
роддом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также, по словам эксперта, женщинам необходимо исключить контакт с химикатами, включая и бытовую химию.

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Весомые аргументы

Парадокс, но излишнее увлечение фитнесом и походами в тренажерные залы тоже несет скрытую угрозу для счастливого материнства. Специалисты клиники считают, что занятия физической культурой и спортом влияют на репродуктивную функцию женского организма положительно лишь в том случае, когда тренировки проходят под строгим контролем инструктора или тренера и не превышают возможностей организма, с учетом его особенностей.

— Женщинам лучше посвящать фитнесу не более семи часов в неделю. Превышение данного лимита и чрезмерное увлечение физическими нагрузками ассоциировано со снижением запаса яйцеклеток. Насколько возможно, нужно избегать чрезмерных физических нагрузок, поднятия тяжестей, — комментирует гинеколог-эндокринолог Елена Бордакова.

Репродуктивное здоровье зависит не только от образа жизни, привычек и спорта, но и от одежды.

Обтягивающие джинсы могут стать причиной сбоев в работе системы пищеварения и приводить к нарушению подвижности тазобедренных суставов. Тесная одежда препятствует поверхностной микроциркуляции лимфы. Постоянное ношение такой одежды способно привести к растяжению суставной капсулы. При этом также усиливается нагрузка на позвоночник, в результате развивается остеохондроз пояснично-крестцового отдела, — объясняет врач акушер-гинеколог, заведующая отделением гинекологии клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Инна Мазур.

Запретный плод
живот
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Annette Riedl

Ради заветной цели эксперты рекомендуют пересмотреть рацион. Необходимо, в частности, исключить фастфуд и снизить потребление продуктов, приводящих к избыточному набору веса и ожирению. В совокупности с малоподвижным образом жизни избыточная масса тела и ожирение могут приводить к снижению фертильности и бесплодию.

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Елена Младова подчеркивает, что при избыточном весе наблюдаются повышенные риски нарушения обмена сахаров, развития сахарного диабета и склонность к тромбообразованию и гипертонии. Всё это снижает вероятность успешной реализации репродуктивной функции.

Недостаток веса так же вреден, как и его переизбыток, подчеркивает Бордакова. Эксперт предупреждает, что вегетарианки должны быть уверены в том, что в их рационе содержится достаточное количество фолиевой кислоты, цинка, витамина В12. Если женщина придерживается вегетарианской системы питания, то перед планированием беременности ей следует проконсультироваться с врачом-гинекологом, чтобы в будущем избежать осложнений беременности.

Гинеколог-эндокринолог также обращает внимание на опасность дефицита витамина Д и железа. На этапе планирования беременности важно проконсультироваться со специалистом, чтобы врач, учитывая противопоказания, назначил прием конкретных препаратов, содержащих полезные для организма вещества.

Рацион женщины, планирующей беременность, должен состоять из достаточного количества белков, жиров, углеводов. Нормой считается соотношение 3:3:4( по 30% белков и жиров, 40% — углеводы). От этого баланса зависит здоровье и самочувствие, — комментирует Елена Бордакова.

Запретный плод
еда
Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd

По словам эксперта, белок является строительным материалом для клеток, участвует в поддержке водно-солевого обмена в организме. Жиры необходимо употреблять, так как они участвуют в том числе в синтезе половых гормонов. Причем предпочтительно употребление жиров растительного происхождения. Углеводам отведена энергетическая функция — они также участвуют в строительстве клеток, влияют на свертываемость крови.

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Наиболее полезными, по словам гинеколога-эндокринолога, считаются трудноусваиваемые (сложные) углеводы, которые способствуют повышению иммунитета, минимально влияют на уровень сахара в крови. Недостаток углеводов снижает работоспособность, ухудшает настроение, провоцирует раздражительность. Но это не повод налегать на сладости и мучное. Избыточное потребление углеводов опять же повышает риск развития сахарного диабета, атеросклероза, ожирения. Поэтому во всем необходим баланс.

С пеленок

Родители девочек любят повторять, что растить дочерей — трудное дело. Забота о здоровье будущих женщин требует особой ответственности, особенно в период полового развития.

Для предотвращения гинекологических болезней необходимо с малых лет приучать девочек к правилам личной гигиены. Также нельзя допускать переохлаждения, а одеваться следует всегда по погоде, чтобы избежать воспалительного процесса придатков, который чаще всего переходит в хроническую форму, — комментирует Инна Мазур.

Запретный плод
ребенок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При появлении так называемых клинических симптомов врач рекомендует вести девочку к детскому гинекологу. Родителям следует обращать внимание на жалобы на боль в животе, покраснение, зуд и ощущение дискомфорта в наружных половых органах, болезненное мочеиспускание.

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Период становления менструальной функции также вызывает много вопросов и опасений, он может продолжаться до двух лет. В первый год возможны задержки до 45 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, однако должна наблюдаться определенная тенденция — короткий, средний или длинный цикл. Необходимо обращать внимание на длительность и обильность менструации. Если она продолжается более 8–10 дней, выражен болевой синдром, — нужно обратиться к врачу, — комментирует Инна Мазур.

Если клинические симптомы отсутствуют, то врач советует приводить девочек на профилактические осмотры у детского гинеколога в три года, семь и 12 лет, а после 14 лет — ежегодно.

Врач подчеркивает, что девочек следует беречь не только от курения, употребления спиртных напитков, наркотиков, токсических и психотропных веществ. Существуют и другие проблемы: зависимость от компьютера или смартфона; игромания; вредное питание ( ограничительные диеты и обжорство); привычка не высыпаться, не давать своему организму отдохнуть хотя бы 8 часов в сутки. В числе факторов риска также беспорядочная половая жизнь, которая обычно становится причиной заражения различными ЗППП, а также бесконтрольное употребление лекарств.

Запретный плод
дети
Фото: Global Look Press/Jan Haas

Законный путь

В случае проблем с зачатием врачи рекомендуют не сдаваться и добиваться желаемого результата с помощью ЭКО. Определиться с тем, есть ли необходимость в этой процедуре, семейной паре помогут гинекологи, эндокринологи, репродуктологи, андрологи, генетики и психологи. Женщинам нелишне знать и юридические нюансы.

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По словам Наталии Скрябиной, члена Ассоциации юристов России, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) используются в рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медпомощи на основе клинических рекомендаций с учетом необходимых стандартов.

Необходимо информированное добровольное согласие гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство по программе ЭКО. Криоконсервация эмбрионов и их перенос проводятся в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах квоты. Сроки, показания и противопоказания, этапы ЭКО регламентированы приказом Минздрава № 803н от 31 июля 2020 г., который заменил ранее действовавший приказ № 107н, — разъясняет Наталия Скрябина.

Для участия в ЭКО женщинам необходимо пройти первичную консультацию и получить направление к специалисту. Юрист обращает внимание на то, что, согласно приказу Минздрава, подобные услуги вправе оказывать медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий).

— В случае использования донорских ооцитов, донорской спермы, донорских эмбрионов ПГТ производится дополнительно за счет личных и иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — подчеркивает Наталия Скрябина.

Запретный плод
эко
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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По словам юриста, на женщин оформляется вкладыш в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у), либо карту стационарного больного, или карту больного дневного стационара поликлиники, стационара на дому, стационара дневного пребывания в больнице. Медицинская организация направляет справку о выполнении процедуры в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в медицинскую организацию, выдавшую направление на программу ВРТ в срок не более двух рабочих дней с момента окончания программы ЭКО. При отсутствии беременности после проведения программы вспомогательных репродуктивных технологий пациенты могут повторно направляться для выполнения криопереноса эмбриона или повторного проведения программы ВРТ при условии соблюдения очередности.

Отказать в квоте могут женщинам, имеющим противопоказания и ограничения к ЭКО. Обжаловать отказ можно в судебном порядке при условии предоставления результатов дополнительных обследований, доказывающих показания к применению ВРТ (и лечению бесплодия, соответственно), — говорит Наталия Скрябина.

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