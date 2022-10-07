Запретный плод: почему не всем женщинам удается забеременеть

Врачи назвали пять основных причин женского бесплодия. Среди них — возраст, лишний вес, наследственные и хронические заболевания. Фактором риска считаются и чрезмерные нагрузки в спортивном зале. Как с малых лет сохранить здоровье, чтобы не столкнуться с проблемой бесплодия, а каких проблем избежать во взрослом возрасте, действуя «наперехват», — в материале «Известий».

Кризис возраста

О том, когда бить тревогу, если на тесте нет заветных полосочек, знают не все. Некоторые супружеские пары с солидным стажем совместной жизни не спешат к визитом к врачу, а зря.

— Мы говорим о диагнозе «бесплодие», если пара в течение года регулярной половой жизни не может самостоятельно зачать ребенка. В случае когда супругам больше 37 лет, этот диагноз ставится уже через полгода от начала планирования беременности. Бесплодие бывает первичным и вторичным (когда беременность в анамнезе уже была) , — рассказывает Анна Воинцева, врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья клиники МЕДСИ

Эксперт отметила, что с годами у потенциальных родителей уменьшается качество половых клеток. Это связано с несколькими факторами. В частности, у женщин после 37 лет резко начинает снижаться резерв общего числа яйцеклеток, которые были заложены в яичниках еще внутриутробно.

Запретный плод Фото: Getty Images/Science Photo Library

По словам Воинцевой, природой предусмотрено, что период зачатия оптимален в 20–28 лет — именно в этом возрасте практически во время каждой овуляции выходит генетически здоровая яйцеклетка, потенциально готовая к оплодотворению и способствующая формированию здорового ребенка.

— Чем старше женщина, тем реже овулируют фолликулы с генетически здоровыми яйцеклетками. Соответственно, дамы сталкиваются с явлениями невынашивания беременности и рождением детей с генетическими особенностями. Кроме того, с возрастом снижается энергетический потенциал и метаболические ресурсы яйцеклеток, что также может приводить к нарушению их оплодотворяющей способности , — разъясняет врач-репродуктолог.

Елена Младова, генеральный директор, главный врач клиники REMEDI, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, отмечает, что возрастной фактор в первую очередь важен для женщин.

— Возраст мужчины имеет существенно меньшее значение. А вот если женщине больше 35 лет, то риски столкнуться с проблемой бесплодия и невынашивания беременности возрастают. До этого возраста у здоровой женщины шансы зачать общепопуляционные и в среднем вероятность наступления беременности в одном цикле составляет 15%. А когда женщине 40 лет и при этом она и партнер абсолютно здоровы, то вероятность зачатия составляет где-то 5–7 % на цикл , — разъясняет Елена Младова.

К дополнительным рискам Анна Воинцева относит также семейный анамнез, когда у близких родственниц были проблемы с зачатием и ранняя менопауза.

Запретный плод Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Вред и бред

Однако в бесплодии имеет смысл винить не только возраст, но и появляющиеся с годами хронические заболевания. Недуги и неправильный образ жизни значительно уменьшают шансы стать мамой.

— Причиной бесплодия могут быть длительно текущие гинекологические заболевания. Например, наружно-генитальный эндометриоз или синдром поликистозных яичников. В группе риска и женщины с онкологическими заболеваниями. Тяжелые соматические заболевания (почек, печени, легких) по причине особенности их течения и воздействия лекарственной терапии также могут приводить к сложностям с наступлением беременности , — разъясняет Елена Младова.

При этом врач отмечает, что нередки случаи, когда бесплодием страдают пациентки, внешне вполне здоровые. Бесплодие и тяжелые соматические заболевания, как правило, не самое распространенное сочетание, подчеркивает эксперт. А вот с курением, алкоголем и тем более наркотическими веществами здоровое материнство несовместимо.

— Курение значительно повышает риск бесплодия как у женщин, так и у мужчин, а также отрицательно сказывается на результатах лечения бесплодия. В случае наступления беременности риск невынашивания у таких женщин выше , — дополняет кандидат медицинских наук, врач гинеколог- эндокринолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Елена Бордакова. — Алкоголь в любом количестве может также отрицательно влиять на беременность, приводить к снижению фертильности как у женщин, так и у мужчин.

Запретный плод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также, по словам эксперта, женщинам необходимо исключить контакт с химикатами, включая и бытовую химию.

Весомые аргументы

Парадокс, но излишнее увлечение фитнесом и походами в тренажерные залы тоже несет скрытую угрозу для счастливого материнства. Специалисты клиники считают, что занятия физической культурой и спортом влияют на репродуктивную функцию женского организма положительно лишь в том случае, когда тренировки проходят под строгим контролем инструктора или тренера и не превышают возможностей организма, с учетом его особенностей.

— Женщинам лучше посвящать фитнесу не более семи часов в неделю. Превышение данного лимита и чрезмерное увлечение физическими нагрузками ассоциировано со снижением запаса яйцеклеток. Насколько возможно, нужно избегать чрезмерных физических нагрузок, поднятия тяжестей, — комментирует гинеколог-эндокринолог Елена Бордакова.

Репродуктивное здоровье зависит не только от образа жизни, привычек и спорта, но и от одежды.

— Обтягивающие джинсы могут стать причиной сбоев в работе системы пищеварения и приводить к нарушению подвижности тазобедренных суставов. Тесная одежда препятствует поверхностной микроциркуляции лимфы. Постоянное ношение такой одежды способно привести к растяжению суставной капсулы. При этом также усиливается нагрузка на позвоночник, в результате развивается остеохондроз пояснично-крестцового отдела, — объясняет врач акушер-гинеколог, заведующая отделением гинекологии клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Инна Мазур.

Запретный плод Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Annette Riedl

Ради заветной цели эксперты рекомендуют пересмотреть рацион. Необходимо, в частности, исключить фастфуд и снизить потребление продуктов, приводящих к избыточному набору веса и ожирению. В совокупности с малоподвижным образом жизни избыточная масса тела и ожирение могут приводить к снижению фертильности и бесплодию.

Елена Младова подчеркивает, что при избыточном весе наблюдаются повышенные риски нарушения обмена сахаров, развития сахарного диабета и склонность к тромбообразованию и гипертонии. Всё это снижает вероятность успешной реализации репродуктивной функции.

Недостаток веса так же вреден, как и его переизбыток, подчеркивает Бордакова. Эксперт предупреждает, что вегетарианки должны быть уверены в том, что в их рационе содержится достаточное количество фолиевой кислоты, цинка, витамина В12. Если женщина придерживается вегетарианской системы питания, то перед планированием беременности ей следует проконсультироваться с врачом-гинекологом, чтобы в будущем избежать осложнений беременности.

Гинеколог-эндокринолог также обращает внимание на опасность дефицита витамина Д и железа. На этапе планирования беременности важно проконсультироваться со специалистом, чтобы врач, учитывая противопоказания, назначил прием конкретных препаратов, содержащих полезные для организма вещества.

— Рацион женщины, планирующей беременность, должен состоять из достаточного количества белков, жиров, углеводов. Нормой считается соотношение 3:3:4( по 30% белков и жиров, 40% — углеводы). От этого баланса зависит здоровье и самочувствие , — комментирует Елена Бордакова.

Запретный плод Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd

По словам эксперта, белок является строительным материалом для клеток, участвует в поддержке водно-солевого обмена в организме. Жиры необходимо употреблять, так как они участвуют в том числе в синтезе половых гормонов. Причем предпочтительно употребление жиров растительного происхождения. Углеводам отведена энергетическая функция — они также участвуют в строительстве клеток, влияют на свертываемость крови.

Наиболее полезными, по словам гинеколога-эндокринолога, считаются трудноусваиваемые (сложные) углеводы, которые способствуют повышению иммунитета, минимально влияют на уровень сахара в крови. Недостаток углеводов снижает работоспособность, ухудшает настроение, провоцирует раздражительность. Но это не повод налегать на сладости и мучное. Избыточное потребление углеводов опять же повышает риск развития сахарного диабета, атеросклероза, ожирения. Поэтому во всем необходим баланс.

С пеленок

Родители девочек любят повторять, что растить дочерей — трудное дело. Забота о здоровье будущих женщин требует особой ответственности, особенно в период полового развития.

— Для предотвращения гинекологических болезней необходимо с малых лет приучать девочек к правилам личной гигиены. Также нельзя допускать переохлаждения, а одеваться следует всегда по погоде, чтобы избежать воспалительного процесса придатков, который чаще всего переходит в хроническую форму , — комментирует Инна Мазур.

Запретный плод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При появлении так называемых клинических симптомов врач рекомендует вести девочку к детскому гинекологу. Родителям следует обращать внимание на жалобы на боль в животе, покраснение, зуд и ощущение дискомфорта в наружных половых органах, болезненное мочеиспускание.

— Период становления менструальной функции также вызывает много вопросов и опасений, он может продолжаться до двух лет. В первый год возможны задержки до 45 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, однако должна наблюдаться определенная тенденция — короткий, средний или длинный цикл. Необходимо обращать внимание на длительность и обильность менструации. Если она продолжается более 8–10 дней, выражен болевой синдром, — нужно обратиться к врачу , — комментирует Инна Мазур.

Если клинические симптомы отсутствуют, то врач советует приводить девочек на профилактические осмотры у детского гинеколога в три года, семь и 12 лет, а после 14 лет — ежегодно.

Врач подчеркивает, что девочек следует беречь не только от курения, употребления спиртных напитков, наркотиков, токсических и психотропных веществ. Существуют и другие проблемы: зависимость от компьютера или смартфона; игромания; вредное питание ( ограничительные диеты и обжорство); привычка не высыпаться, не давать своему организму отдохнуть хотя бы 8 часов в сутки. В числе факторов риска также беспорядочная половая жизнь, которая обычно становится причиной заражения различными ЗППП, а также бесконтрольное употребление лекарств.

Запретный плод Фото: Global Look Press/Jan Haas

Законный путь

В случае проблем с зачатием врачи рекомендуют не сдаваться и добиваться желаемого результата с помощью ЭКО. Определиться с тем, есть ли необходимость в этой процедуре, семейной паре помогут гинекологи, эндокринологи, репродуктологи, андрологи, генетики и психологи. Женщинам нелишне знать и юридические нюансы.

По словам Наталии Скрябиной, члена Ассоциации юристов России, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) используются в рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медпомощи на основе клинических рекомендаций с учетом необходимых стандартов.

— Необходимо информированное добровольное согласие гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство по программе ЭКО. Криоконсервация эмбрионов и их перенос проводятся в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах квоты. Сроки, показания и противопоказания, этапы ЭКО регламентированы приказом Минздрава № 803н от 31 июля 2020 г., который заменил ранее действовавший приказ № 107н , — разъясняет Наталия Скрябина.

Для участия в ЭКО женщинам необходимо пройти первичную консультацию и получить направление к специалисту. Юрист обращает внимание на то, что, согласно приказу Минздрава, подобные услуги вправе оказывать медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий).

— В случае использования донорских ооцитов, донорской спермы, донорских эмбрионов ПГТ производится дополнительно за счет личных и иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — подчеркивает Наталия Скрябина.

Запретный плод Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По словам юриста, на женщин оформляется вкладыш в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у), либо карту стационарного больного, или карту больного дневного стационара поликлиники, стационара на дому, стационара дневного пребывания в больнице. Медицинская организация направляет справку о выполнении процедуры в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в медицинскую организацию, выдавшую направление на программу ВРТ в срок не более двух рабочих дней с момента окончания программы ЭКО. При отсутствии беременности после проведения программы вспомогательных репродуктивных технологий пациенты могут повторно направляться для выполнения криопереноса эмбриона или повторного проведения программы ВРТ при условии соблюдения очередности.