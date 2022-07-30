Помощь маме: найден способ прогнозировать тяжелое осложнение беременности

Российские ученые разработали метод, который позволит врачам узнать, есть у будущих мам склонность к тяжелому осложнению беременности — преэклампсии. Это опасное состояние грозит отслойкой плаценты, хроническим нарушение питания плода и последующим инсультом. Оно остается одной из главных причин материнской и перинатальной смертности, говорят врачи. Спрогнозировать преэклампсию — значит поставить склонных к ней женщин под особое наблюдение, предупредить осложнение и спасти жизни и рожениц, и плода, уверены специалисты. О подробностях новой методики врачи рассказали «Известиям».

Опасное осложнение

Метод, позволяющий прогнозировать тяжелое осложнение беременности задолго до появления его первых симптомов, разработали в лаборатории молекулярной биологии Медико-генетического научного центра имени Бочкова (МГНЦ).

Речь о преэкламсии — опасном состоянии, которое развивается после 20-й недели беременности, характеризуется повышенным артериальным давлением и, нередко, отеками. Оно грозит развитием плацентарной недостаточности и гипотрофии (хроническое нарушение питания) плода, а для матери в будущем может обернуться нарушением мозгового кровообращения и, как следствие, — инсультом.

Помощь маме Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Расстройства, связанные с резким повышением артериального давления, в том числе и преэклампсия, — одна из ведущих причин материнской смертности, и в 20–25% случаев — причина перинатальной смертности (к ней относят смерть плода после 28-й недели беременности или в течение первых семи дней жизни) , рассказала «Известиям» профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Института клинической медицины Сеченовского университета Наталья Трифонова.

— Раннее начало преэклампсии (до 34 недель беременности) — основной фактор, приводящим к материнской и перинатальной смертности, и не имеет тенденции к снижению. Поэтому поиск способов диагностики преэклампсии у беременных — одна из наиболее актуальных проблем современного акушерства , — сообщила она.

К преэклампсии приводит скрытый воспалительный процесс — он вызывает окислительный стресс и гибель клеток. Однако врачу практически невозможно это заподозрить: у пациентки либо нет жалоб, либо их объясняют естественным состоянием беременности, а лабораторные анализы зачастую не показывают отклонений от нормы.

По идее, о неблагополучии организма должен сигнализировать повышенный выброс внеклеточной ДНК. Однако если он затягивается, то нуклеазы крови всё же уничтожают образовавшийся избыток и в момент проведения анализа у пациентки могут не выявить критических показателей. Именно по этой причине концентрация внеклеточной ДНК до последнего времени не рассматривалась как надежный биомаркер окислительного стресса.

Новый метод, опробованный учеными МГНЦ, основан на исследовании не концентрации, а характеристик внеклеточной ДНК. Современные технологии позволяют выявить в ней участки с большим количеством нуклеотидов гуанина и цитозина , которые не распадаются под воздействием воды.

Помощь маме Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Их значительное повышение в составе внеклеточной ДНК говорит о хронической патологии в организме женщины, которая сопровождается интенсивным процессом гибели клеток, — пояснила заведующая лабораторией молекулярной биологии МГНЦ Светлана Костюк.

В исследовании ученых МГНЦ принимали участие женщины, которые находились на 20-й и более поздних неделях беременности, — именно в этот период риск развития преэклампсии наиболее велик.

Вектор стрессов

Преэклампсия может нанести непоправимый урон организму беременной, акушеру-гинекологу крайне важно спрогнозировать вероятность возникновения такой патологии и провести своевременную профилактику, рассказала «Известиям» врач акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Анастасия Соколовская.

В настоящее время акушеры-гинекологи опираются на данные осмотра, анамнез пациентки и ее семьи, а также на лабораторные исследования. К сожалению, такие сведения могут быть неточными и неполными — не всегда есть возможность, например, изучить семейный анамнез беременной женщины, подчеркнула эксперт.

Новый описанный метод основан на исследовании ДНК и позволит диагностировать риски у женщин до 20 недель беременности, причем у каждой конкретной женщины, и по результатам выработать путь профилактики развития тяжелой патологии.

Помощь маме Фото: РИА Новости/Сергей Венявский

Иметь в арсенале достаточно точный метод выявления грозных осложнений беременности очень актуально в наше время, ведь от здоровой беременности будущей мамы напрямую зависит здоровье ее ребенка, рассказала Наталья Трифонова.

До настоящего времени факторы возникновения преэклампсии и причины, по которым патологические изменения быстро прогрессируют, до конца неизвестны. Поэтому возможности предотвращения и лечения этого состояния ограничены. Но они всё же есть. Если разработанный метод позволит прогнозировать развитие преэклампсии, врачи смогут выделить женщин, которым грозит развитие этого осложнения беременности. Такие пациентки будут находиться под особым наблюдением и получать лечение, предупреждающее возникновение такой опасной ситуации, уверяют врачи.

Система разработана в рамках поддержки прикладных научных исследований Министерства науки и высшего образования РФ и защищена патентом (№ 2730958 «Способ диагностики тяжелой преэклампсии у беременных»).