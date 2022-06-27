Рожденные резолюцией: американок лишили права на аборт

Верховный суд Соединенных Штатов принял историческое решение, отменив гарантированное государством право женщин на аборт. Эта возможность, которой американки пользовались на протяжении почти полувека после решения ВС США по делу «Роу против Уэйда», по праву считалась одним из краеугольных камней либеральной модели политико-социального устройства страны. Массовые протесты и критика со стороны лидеров даже союзных Соединенным Штатам государств — лишь первая волна реакции на данный шаг, который будет иметь далеко идущие последствия, в том числе в контексте предстоящих этой осенью промежуточных выборов в Конгресс. Подробнее — в материале «Известий».

«На 150 лет назад»

«Суд буквально перенес Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не значит, что борьба окончена» — таким образом президент США Джо Байден в минувшую пятницу отреагировал на историческое решение Верховного суда страны , который упразднил гарантированное почти полвека назад всем американкам конституционное право на легальные аборты. «Верховный суд однозначно отнял у американского народа конституционное право, которое ранее признал. Они просто забрали его, — посетовал хозяин Овального кабинета. — Такого никогда не делали с правом, которое так важно для стольких американцев». При этом Байден призвал сторонников легальных возможностей по прерыванию беременности не унывать, а избирателям осенью, когда пройдут выборы, голосовать за тех кандидатов, которые смогут восстановить законодательные нормы, защищающие право на аборт.

Предстоящие ноябрьские выборы могут сыграть ключевую роль в дальнейшем определении ситуации с правом женщин на прерывание нежелательной беременности. На кону в этот день будут стоять не только места в Конгрессе (предстоит избрать всех членов палаты представителей и треть сенаторов): почти в четырех десятках штатов будут избирать губернаторов, также на уровне отдельных штатов будут избираться члены законодательных собраний и определяться чиновники, занимающие другие выборные должности. При этом, согласно решению ВС, именно к властям штатов отныне переходят полномочия по решению вопроса о легальности или незаконности абортов.

Рожденные резолюцией Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В шести штатах прерывание беременности было объявлено вне закона в считанные часы после решения ВС США. В общей сложности эту медицинскую процедуру со временем могут запретить примерно в половине американских штатов , отмечает агентство АР, указывая при этом, что «время вступления соответствующих законов в силу может занять определенное время». На все юридические процедуры и формирование общенациональной картины могут уйти месяцы, отмечает занимающаяся вопросами репродуктивного права Грир Донли, профессор юридического факультета Университета Питтсбурга. Пока этого не произойдет, населению будет крайне трудно объяснить юридические параметры, и подобная «подвешенность» однозначно приведет к «моментальному и тотальному хаосу» в понимании ситуации пациентами и клиниками, отметила она беседе с Politico. «Я в течение всего дня думаю о законодательстве, которое касается абортов — это моя единственная работа. И есть вопросы, на которые я не могу найти ответа», — призналась Донли.

Справка «Известий» Слушания по делу «Роу против Уэйда» стартовали в 1970-х годах в Техасе. Иск был подан от имени Нормы Маккорви (на заседаниях она фигурировала под псевдонимом Джейн Роу). Поводом для ее обращения в окружной суд стал тот факт, что действовавшие в штате законы не разрешали ей сделать аборт. Ответчиком по делу был вызван окружной прокурор Генри Уэйд. Разбирательство дошло до Верховного суда, который в итоге вынес решение в пользу Маккорви. ВС постановил, что женщина может прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Таким образом, аборты были узаконены на федерльном уровне, а отдельные штаты утратили юридические основания для их запрета. В 1992 году ВС в ходе разбирательства по делу Фонда планирования семьи против Кейси вынес постановление, которое подтвердило решение от 1973 года.

Вопреки воли народа

Определенное представление об отношении американцев к проблеме абортов может дать подборка социологических данных, которую подготовила Исследовательская служба Пью (Pew Research Center). Так, согласно последнему опросу общественного мнения, 61% взрослых жителей США считают, что аборты должны быть законными в большинстве ситуаций; противоположного мнения придерживаются 37% респондентов.

Рожденные резолюцией Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jan Woitas

Центр Пью приводит также оценку федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которой в 2019 году в стране было сделано почти 630 тыс. абортов. В Институте Гаттмахера называют другие цифры — более 916 тыс. процедур в 2019 году и еще больше — 930 тыс. — в 2020-м.

Социологи приводят и данные по возрасту и расовой принадлежности женщин, которые решились на аборт. По информации CDC, в 2019 году большинству прошедших процедуру женщин (57%) в 47 штатах и федеральном округе Колумбия было от 20 до 30 лет, еще 31% — от 30 до 40. На незамужних женщин приходилось подавляющее большинство абортов — 85%. По данным из столичного округа и 29 штатов, основная часть сделавших аборт — чернокожие женщины (38% всех случаев), за ними следуют белые (33%) и женщины латиноамериканского происхождения (21%).

«Мощный религиозный компонент»

Отменить законное право на аборты помог сформировавшийся еще при предшественнике Байдена на посту главы американской администрации, республиканце Дональде Трампе, расклад сил в Верховном суде — сейчас шестеро из девяти судей выступают с консервативных позиций. При голосовании по вопросу об отмене права на аборт голоса разделились в соотношении 5 к 4.

Рожденные резолюцией Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Ho Wai Lee

Вполне вероятно, что в позиции голосовавших «за» судей сказались их религиозные убеждения. В целом религиозную составляющую в данной ситуации нельзя недооценивать — как отмечает американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов, сам ВС США сейчас по сути является «советом старейшин, который толкует конституцию в соответствии со своими религиозными воззрениями и творит право, по которому живут люди».

«Причина запрета в первую очередь религиозная — право на жизнь нерожденного ребенка. Давая право материи прерывать беременность, вы даете ей — с точки зрения консерваторов — право убивать человека в утробе», — написал он в своем Telegram. «Ситуация с легализацией запрета абортов в США вновь напоминает нам, насколько Соединенные Штаты вообще необычное государство, — отмечает Наумов. — Это не обычная либеральная мультикультурная страна: это основанное на идеологии государство, в фундаменте которого лежит мощный религиозный компонент».

Свободы под ударом

После оглашения решения Верховного суда во многих американских городах прошли митинги сторонников права женщин на аборты. Судьбоносный во многих отношениях шаг ВС США, впрочем, получил и мощный международный резонанс. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что право на аборт является фундаментальным для всех женщин. «Мы должны защищать это. Я бы хотел выразить солидарность со всеми женщинами, свободы которых сегодня были поставлены под угрозу Верховным судом США», — написал Макрон в своем Twitter. Основанная им партия «Возрождение» собирается подготовить законопроект, который закрепит право на аборт в конституции страны.

Канадский премьер Джастин Трюдо назвал решение Верховного суда США «ужасающим»: данный шаг, по его словам, угрожает праву женщин выбирать, что делать со своим телом. Его британский коллега Борис Джонсон заявил о «большом шаге назад», добавив, что «всегда верил в право женщин на выбор».

Рожденные резолюцией Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В Ватикане же приветствовали решение ВС США. Академия жизни Ватикана, например, сообщила, что данный шаг побуждает мир задуматься о жизненных проблемах, а также призывает к социальным изменениям, которые помогут женщинам сохранить детей. Главный редактор Vatican News Андреа Торниелли был не так категоричен. Он считает, что активисты, выступающие против абортов, должны быть обеспокоены и другими угрожающими человеческой жизни проблемами — легкий доступ к оружию, бедность и рост материнской смертности.

Курс на поляризацию

Нет сомнений в том, что тема права на аборт будет одной из ключевых на ноябрьских выборах. Понимает это и президент Байден, заявивший, что «личные свободы — это одна из тем в избирательных бюллетенях» — это «право на частную жизнь, на свободу, на равенство».